Φουντώνει η οργή στη Βενεζουέλα για την έλλειψη κρατικής βοήθειας - Στους 920 οι νεκροί του διπλού σεισμού.

Οι πολίτες της Βενεζουέλας έχουν πάρει στα χέρια τους τις έρευνες για τον εντοπισμό των αγαπημένων τους στα συντρίμμια, μετά τον φονικό διπλό σεισμό. Σκάβουν στα ερείπια με γυμνά χέρια και αυτοσχέδια εργαλεία, ενώ φουντώνει η οργή για την έλλειψη κρατικής βοήθειας και βαριών μηχανημάτων.

Σύμφωνα με τον νεότερο επίσημο τραγικό απολογισμό, που ανακοίνωσε ο επικεφαλής της εθνοσυνέλευσης Χόρχε Ροντρίγκες, οι νεκροί ανέρχονται σε τουλάχιστον 920, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 3.300. Κάτω από τα συντρίμμια είναι ακόμα εγκλωβισμένοι 172 άνθρωποι- αυτός είναι ο επίσημος αριθμός που αναφέρει η κυβέρνηση.

Τουλάχιστον 3.000 άνθρωποι έχουν χάσει το σπίτι τους. Περίπου 1.400 κτίρια έχουν καταστραφεί, ανάμεσά τους 13 νοσοκομεία και 25 εμπορικά κέντρα, συμπλήρωσε ο Χόρχε Ροντρίγκες.

Περισσότεροι από 51.000 αγνοούμενοι στη Βενεζουέλα

Ειδικοί εκτιμούν ότι ο τελικός τραγικός απολογισμός από τους σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Το USGS προειδοποίησε από την Πέμπτη ότι μπορεί οι νεκροί να φτάσουν τους 10.000.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Εν μέσω προβλημάτων με τις επικοινωνίες και περιορισμών στα social media, άνθρωποι στη Βενεζουέλα, αλλά και εκτός των συνόρων, αναζητούν με κάθε τρόπο τους αγαπημένους τους. Περισσότεροι από 51.000 έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι σε ανεπίσημη ιστοσελίδα.

Ένας πατέρας κρατά το χέρι της κόρης του, που είναι ντυμένη νεράιδα. Ένας 24χρονος άνδρας με στολή πιλότου κοιτάζει υπερήφανος τη φωτογραφική μηχανή. Μια οικογένεια αγκαλιάζεται σε γήπεδο ποδοσφαίρου. Είναι ανάμεσα στις φωτογραφίες που έχουν αναρτήσει συγγενείς τους στα social media και στην ιστοσελίδα για τους αγνοούμενους.

Ανάμεσά τους ο Τζόισερ Κονκάλβες, από την Κάτια Λα Μαρ, κοινότητα δίπλα στο βασικό αεροδρόμιο της Βενεζουέλας, που μιλούσε με τη σύντροφό του και την κόρη της λίγα λεπτά πριν από τον διπλό σεισμό. Ήταν η τελευταία επικοινωνία μαζί τους. Μετά τον σεισμό, έτρεξε στο κτίριο που έμεναν, στον έκτο όροφο. Είχαν απομείνει μόνο συντρίμμια και άνθρωποι προσπαθούσαν απεγνωσμένα να σώσουν τους γείτονές τους. «Βγάζουν ανθρώπους ζωντανούς. Οπότε έχω ακόμα την ελπίδα ότι είναι εκεί μέσα ζωντανές», λέει.

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Live εικόνα από το Καράκας

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«Θεέ μου, πώς θα τους βγάλουμε από εκεί μέσα;»

Μέσα στην οδύνη και την καταστροφή, οι εικόνες ανθρώπων που ανασύρονται ζωντανοί από τα συντρίμμια δίνουν ελπίδα. Μέχρι τώρα, 243 άνθρωποι έχουν διασωθεί από τις ζώνες καταστροφής, δήλωσε ο Χόρχε Ροντρίγκες. «Κάθε διάσωση ανθρώπου είναι ένα θαύμα», τόνισε ο πρόεδρος της εθνοσυνέλευσης. Δεν είναι σαφές αν ο αριθμός αυτός αφορά τις συνολικές διασώσεις- συμπεριλαμβανομένων και των απεγκλωβισμών που έκαναν πολίτες- ή μόνο σε εκείνες από τα αρμόδια συνεργεία.

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Πολλοί σκάβουν στα συντρίμμια των σπιτιών τους με ελάχιστο εξοπλισμό, δηλώνοντας ότι έχουν δει λίγες κρατικές ομάδες διάσωσης στις περιοχές που έχουν πληγεί πιο σφοδρά από τους σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, παρότι οι αρχές παρουσιάζουν την εικόνα μιας ισχυρής κρατικής αντίδρασης. Σε κάποιες περιοχές υπάρχουν πυροσβέστες, αστυνομικοί, η πολιτική προστασία και ο στρατός στους δρόμους. Σε άλλες όμως είναι ελάχιστοι ή απόντες.

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Η έλλειψη βοήθειας επιδεινώνει την απόγνωση των οικογενειών, καθώς κάθε ώρα που περνά αυξάνεται η πίεση για τον εντοπισμών επιζώντων ανάμεσα στα χαλάσματα. Οι υπηρεσίες διάσωσης θεωρούν ότι οι πρώτες 48 έως 72 ώρες αποτελούν το κρίσιμο «παράθυρο» για ανασυρθούν ζωντανοί άνθρωποι από τα συντρίμμια, αλλά αυτή η χρονική περίοδος είναι μεγαλύτερη εάν έχουν νερό και φαγητό.

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Η Ναζαρέθ Χιμένες κλαίει στον ώμο ενός αγαπημένου της ανθρώπου, παρακολουθώντας γείτονες να προσπαθούν να κόψουν πλάκες από σκυρόδεμα με σφυριά και ηλεκτρικά εργαλεία, σε κτίριο που έχει μετατραπεί σε βουνό από συντρίμμια, στη Λα Γκουάιρα. «Θεέ μου, πώς θα τους βγάλουμε από εκεί μέσα;», μουρμουρίζει.

Κυριευμένη από αγωνία, περιμένει να δει εάν θα βγουν από τα συντρίμμια ζωντανοί τα αδέλφια της, τα ανίψια της και οι φίλοι της. «Απευθύνουμε έκκληση για βοήθεια σε κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο», δηλώνει, ζητώντας μηχανήματα που μπορούν να μετακινήσουν τμήματα κτιρίων που έχουν καταρρεύσει. «Υπάρχουν ακόμα ζωντανοί άνθρωποι εκεί μέσα», τονίζει.

Αλλού, ο Ομάρ Ρέγιες περπατά μπροστά στα απομεινάρια του σπιτιού του, φωνάζοντας τα ονόματα της συζύγου του και των παιδιών τους. Δεν παίρνει απάντηση. Περίπου 20 συγγενείς του έχουν σκοτωθεί. Δύο από τα τέσσερα παιδιά του είναι θαμμένα στα συντρίμμια. «Απέμεινα μόνος σε αυτή τη ζωή», μονολογεί.

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«Χρειαζόμαστε γερανούς, υπάρχουν ακόμα παγιδευμένοι»

Οι σεισμοί σημειώθηκαν μόλις η 25χρονη Τζένιφερ Παλάσιος έφυγε από το διαμέρισμά της σε 8όροφο κτίριο στη Λα Γκουάιρα, στα συντρίμμια του οποίου έχουν θαφτεί ο 6χρονος γιος της και άλλοι πέντε συγγενείς της.

«Η κοινότητα είναι αυτή που κατάφερε να βγάλει ζωντανούς ανθρώπους», λέει καθισμένη σε μια πλαστική καρέκλα, μπροστά από τα ερείπια. «Χρειαζόμαστε να φέρουν γερανούς για να μετακινήσουν τις πλάκες. Υπάρχουν ακόμα παγιδευμένοι άνθρωποι», συμπληρώνει.

Ο 73χρονος Ρικάρντο Τρίας προσπαθεί να βγάλει πιστοποιητικό θανάτου για τον εγγονό του, που ανασύρθηκε νεκρός από τα χαλάσματα κτιρίου στην Καραμπαλέδα. Το άψυχο σώμα του παραμένει εκεί, καλυμμένο με πράσινο ύφασμα. «Θέλουμε να μας τον δώσουν. Δεν μπορούμε να τον πάρουμε… Δεν ήρθε ιατροδικαστική υπηρεσία», λέει.

Στο Λος Κοράλες, 50 άνθρωποι από την αποστολή του Ελ Σαλβαδόρ κάνουν έρευνα στα συντρίμμια τριών 10όροφων κτιρίων χρησιμοποιώντας drones, σαρωτές θερμότητας και σκύλους, για να διαπιστώσουν εάν υπάρχουν ακόμα ζωντανοί στα συντρίμμια.

«Μας είπαν ότι ακούνε ανθρώπους. Ότι τους καλούν στο τηλέφωνο και απαντούν και πως τους ακούνε να ουρλιάζουν», δήλωσε ο δρ. Ρομπέρτο Γκαβίδια, ο επικεφαλής της ομάδας, η οποία έχει εργαστεί επίσης στους σεισμούς της Αϊτής και της Τουρκίας. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν εντοπίσει επιζώντες.

Βενεζουέλα: Εικόνες πριν και μετά τον διπλό σεισμό

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Μοιράζουν ψωμί και νερό στους δρόμους της Βενεζουέλας

Σε όλη τη βόρεια Βενεζουέλα υπάρχουν σωροί από συντρίμμια ή κτίρια από τα οποία έχει απομείνει ο σκελετός τους, με τα έπιπλα να κρέμονται από τα παράθυρα, ενώ τεράστιες ρωγμές έχουν ανοίξει σε μεγάλες λεωφόρους. Στον κεντρικό αυτοκινητόδρομο της Βενεζουέλας, κρατικές δυνάμεις, προσωπικό των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, φορτηγά και βαριά μηχανήματα σχηματίζουν κονβόι, καθώς κινούνται προς το επίκεντρο της τραγωδίας.

Πολλοί άνθρωποι συνεχίζουν να κοιμούνται στους δρόμους. Στην Κάτια Λα Μαρ, άνθρωποι συνωστίστηκαν γύρω από φορτηγό που μοίραζε ψωμί και νερό. Χρειάστηκε η παρέμβαση στρατιώτη για να μπορέσει να φύγει το φορτηγό. Επίσης, άρχισαν οι λεηλασίες καταστημάτων για βασικά αγαθά, όπως τρόφιμα και χαρτί τουαλέτας. Σε άλλο σημείο της πόλης, έχουν μετατρέψει το πάρκινγκ ενός φαρμακείου σε αυτοσχέδιο καταφύγιο, στήνοντας σκηνές, μουσαμάδες και αιώρες.

Η κυβέρνηση μοιράζει τρόφιμα και νερό σε επιζώντες στη Λα Γκουάιρα, ενώ η υπηρεσιακή πρόεδρος, Ντέλσι Ροντρίγκες δήλωσε ότι η περιοχή έχει στρατιωτικοποιηθεί. Μέχρι στιγμής έχουν διανεμηθεί 2.600 τόνοι τροφίμων, σύμφωνα με την ίδια. Υποσχέθηκε ότι περισσότερη βοήθεια είναι καθ’οδόν, αλλά κάτοικοι σχολιάζουν πως είναι ελάχιστη μπροστά σε αυτή που χρειάζονται.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, οι σεισμοί μπορεί να επηρεάσουν έως και 6,76 εκατομμύρια ανθρώπους στη Βενεζουέλα. Από αυτούς, τα 2 εκατομμύρια βρίσκονται μόνο στο Καράκας. «Οι άνθρωποι ακόμα τρέμουν να ξαναμπούν σε αυτό που ήταν κάποτε το σπίτι τους», τονίζει η Λόις Πέις, διευθύντρια του Ερυθρού Σταυρού για την Αμερική.

Μητέρα πέθανε σώζοντας την κόρη της

Όσο περνούν οι ώρες, έρχονται στο φως περισσότερες τραγικές ιστορίες από το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου. Μια μητέρα πέθανε σώζοντας την κόρη της σύμφωνα με τον σύζυγό της, τον ποδοσφαιριστή Έκτορ Μπέλο. Σε ανάρτηση έγραψε ότι η σύζυγός του, Άντρεα, έσωσε τη ζωή της μικρής κόρης τους όταν κατέρρευσε το κτίριο όπου έμενε όλη η οικογένεια.

«Θα της πω πώς την έσωσες, αγάπη μου. Πώς έδωσες τη δική σου ζωή για την κόρη μας, πώς ήσουν μια γενναία γυναίκα που δεν την εγκατέλειψες ποτέ, ούτε όταν έπαιρνες τις τελευταίες ανάσες σου», έγραψε.

«Πώς θα εξηγήσω στην κόρη μας ότι έχασες τη ζωή σου για να σώσεις τη δική της και πως δεν ήμουν εκεί να κάνω κάτι; Πώς θα το εξηγήσω; Δώσε μου δύναμη τώρα», ανέφερε σε άλλη ανάρτηση. Επίσης, έγραψε στα social media ότι η κόρη του και η θεία της νοσηλεύονται, αλλά είναι καλά.

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Καταφτάνουν αποστολές από όλο τον κόσμο

Σήμερα, Παρασκευή, άρχισαν να καταφτάνουν στη Βενεζουέλα εκατοντάδες μέλη αποστολών χωρών από όλο τον κόσμο. Ο ΟΗΕ ανέφερε ότι είναι καθ’ οδόν 1.000 διασώστες, από διάφορα σημεία του πλανήτη.

Έως το απόγευμα είχαν φτάσει στη χώρα 328 διασώστες από τις ΗΠΑ, 272 από το Μεξικό, 115 από το Ελ Σαλβαδόρ, 90 από την Ελβετία, 63 από την Κολομβία, 40 από την Ισπανία, 53 από το Εκουαδόρ, 34 από τη Χιλή, 11 από τη Δομινικανή Δημοκρατία και 13 από τον Παναμά.

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Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν βοήθεια ύψους 150 εκατ. δολαρίων, χαλάρωσαν τις κυρώσεις για να βοηθήσουν στις προσπάθειες ανακούφισης. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στέλνουν δύο πλοία, ενώ ελικόπτερα και αεροσκάφη θα βοηθήσουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Με πληροφορίες από ΑP, BBC, Reuters, Φωτ.: AP