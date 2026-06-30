Μέρες μετράμε μέχρι τις γραπτές εξετάσεις της ΕΣΔι Δικαστικών Υπαλλήλων οι οποίες διεξάγονται το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται και έχει μείνει να καλύψουμε τα θέματα εξετάσεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας Α έως Ε σειράς. Σήμερα, θα δούμε τις ερωτήσεις που τέθηκαν Α έως Γ σειρά.

Οι απαντήσεις που δίδονται στις ερωτήσεις των εξετάσεων Α έως Γ σειράς είναι ενδεικτικές καθώς η ΕΣΔι Δικαστικών Υπαλλήλων δεν αναρτά τις επίσημες απαντήσεις.

Επίσης, τα άρθρα που δίνονται ως επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης είναι όπως ίσχυαν την περίοδο του εκάστοτε εισαγωγικού διαγωνισμού για την επιλογή εκπαιδευόμενων δικαστικών υπαλλήλων που θα καλύψουν θέσεις στα δικαστήρια και εισαγγελίες όλης της χώρας.

Πάμε !

Ερώτηση 1η (ΠΕ Α ΣΕΙΡΑ)

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 286 ΚΠολΔ «Η δίκη διακόπτεται αν, έως ότου τελειώσει η συζήτηση, μετά την οποία εκδίδεται η οριστική απόφαση: α) πεθάνει κάποιος διάδικος ή νόμιμος αντιπρόσωπός του ή συμβεί άλλη μεταβολή στο πρόσωπο κάποιου από αυτούς, η οποία επηρεάζει την ικανότητα της δικαστικής παράστασής του ή την εξουσία εκπροσώπησης του νόμιμου αντιπροσώπου, εκτός αν πρόκειται για θάνατο ή άλλες μεταβολές στο πρόσωπο του νόμιμου αντιπροσώπου ανώνυμης εταιρίας, εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, σωματείου ή ιδρύματος, […]»

Ερώτηση 2η (ΠΕ Β ΣΕΙΡΑ)

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 64 παρ.3 ΚΠολΔ «Οι ενώσεις προσώπων που επιδιώκουν κάποιο σκοπό, χωρίς να αποτελούν σωματείο, καθώς και οι εταιρίες που δεν έχουν νομική προσωπικότητα, παρίστανται στο δικαστήριο με τα πρόσωπα, στα οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση των υποθέσεών τους»

Ερώτηση 3η (ΠΕ Β ΣΕΙΡΑ)

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο260 παρ. 1 ΚΠολΔ «Αν κατά την εκφώνηση της υπόθεσης δεν εμφανίζονται όλοι οι διάδικοι ή εμφανίζονται, αλλά δεν μετέχουν κανονικά στη συζήτηση, η συζήτηση ματαιώνεται»

Ερώτηση 4η (ΔΕ Γ ΣΕΙΡΑ)

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 257ΚΠολΔ «Το σχέδιο των πρακτικών διαβάζεται στους διαδίκους ή τους πληρεξουσίους τους ύστερα από αίτησή τους υποχρεωτικά αν περιλαμβάνουν αναγνώριση, συμβιβασμό, παραίτηση ή ομολογία και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την κρίση του δικαστηρίου. Η ανάγνωση αυτή αναφέρεται στα Πρακτικά»

Ερώτηση 5η (ΤΕ Γ ΣΕΙΡΑ)

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 237 παρ.1 ΚΠολΔ «[…] Σε περίπτωση έλλειψης των πληρεξουσίων εγγράφων εφαρμόζεται το άρθρο227. Αν δεν κατατεθούν τα πληρεξούσια έγγραφα μέσα στην προθεσμία που θα ταχθεί, το δικαστήριο εκδίδει οριστική απόφαση επί της αγωγής. Το δικαστικό ένσημο κατατίθεται το αργότερο μέχρι τη συζήτηση της υπόθεσης […]»

Ερώτηση 6η (ΤΕ Γ ΣΕΙΡΑ)

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 256 παρ. 1 ΚΠολΔ « Για την προφορική Συζήτηση στο ακροατήριο συντάσσονται από το γραμματέα και με τις οδηγίες του δικαστή που διευθύνει τη Συζήτηση Πρακτικά, που πρέπει να περιέχουν α) τον τόπο και το χρόνο της Συζήτησης ,β) τα ονοματεπώνυμα των δικαστών, του εισαγγελέα, του γραμματέα, του διερμηνέα, των διαδίκων που εμφανίστηκαν, των νόμιμων αντιπροσώπων και των πληρεξουσίων τους, γ) αν η Συζήτηση έγινε δημόσια ή κεκλεισμένων των θυρών, δ) όσα έγιναν κατά τη Συζήτηση και ιδίως τις ερωτήσεις που υποβλήθηκαν και τις απαντήσεις σ` αυτές, τους ισχυρισμούς, τις αιτήσεις και τις δηλώσεις των διαδίκων εκτός αν είναι υποχρεωτική η υποβολή προτάσεων, οπότε αρκεί η αναφορά σ` αυτές, τις καταθέσεις των μαρτύρων, των πραγματογνωμόνων και των διαδίκων ή των νόμιμων αντιπροσώπων τους που εξετάστηκαν, εφόσον δεν εξετάστηκαν προηγουμένως ή απομακρύνονται από την προηγούμενη κατάθεσή τους, τις γνωμοδοτήσεις των πραγματογνωμόνων, εφόσον δεν υποβλήθηκαν εγγράφως, οπότε αρκεί η αναφορά σ` αυτές, το πόρισμα της αυτοψίας και ε) τη δημοσίευση των αποφάσεων»

Ερώτηση 7η (ΤΕ Α ΣΕΙΡΑ)

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 237 παρ. 2 και 4 ΚΠολΔ «2. Οι αμοιβαίες αντικρούσεις γίνονται με προσθήκη στις προτάσεις, η οποία κατατίθεται μέσα στις επόμενες δεκαπέντε (15)ημέρες από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας. Νέοι ισχυρισμοί με την προσθήκη μπορεί να προταθούν και νέα αποδεικτικά μέσα να προσκομισθούν μόνο για την αντίκρουση ισχυρισμών που περιέχονται στις προτάσεις. Εκπρόθεσμες προτάσεις και προσθήκες δεν λαμβάνονται υπόψη. 4. Η κατάθεση γίνεται στον αρμόδιο υπάλληλο της γραμματείας, που βεβαιώνει με επισημείωση τη χρονολογία της κατάθεσης των προτάσεων και των αντικρούσεων. Η κατάθεση των προτάσεων και των αντικρούσεων γίνεται μέχρι τη δωδεκάτη (12.00) ώρα της τελευταίας ημέρας της προθεσμίας για την κατάθεσή τους»

Ερώτηση 8η (ΔΕ Γ ΣΕΙΡΑ)

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 495 παρ. 1ΚΠολΔ «Τα ένδικα μέσα της ανακοπής ερημοδικίας, της έφεσης, της αναψηλάφησης και της αναίρεσης ασκούνται με δικόγραφο που κατατίθεται στο πρωτότυπο στη γραμματεία του δικαστηρίου που έχει εκδώσει την προσβαλλόμενη απόφαση ή στη γραμματεία του πρωτοδικείου της μεταβατικής έδρας, αν προσβάλλεται απόφαση εφετείου που συνεδρίασε σε μεταβατική έδρα».

Ερώτηση 9η (ΤΕ Α ΣΕΙΡΑ)

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 495 παρ. 1ΚΠολΔ «Τα ένδικα μέσα της ανακοπής ερημοδικίας, της έφεσης, της αναψηλάφησης και της αναίρεσης ασκούνται με δικόγραφο που κατατίθεται στο πρωτότυπο στη γραμματεία του δικαστηρίου που έχει εκδώσει την προσβαλλόμενη απόφαση ή στη γραμματεία του πρωτοδικείου της μεταβατικής έδρας, αν προσβάλλεται απόφαση εφετείου που συνεδρίασε σε μεταβατική έδρα»

Ερώτηση 10η (ΠΕ Α ΣΕΙΡΑ)

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 495παρ. 3Γβ ΚΠολΔ «[…] Σε περίπτωση ολικής ή μερικής νίκης του καταθέσαντος, το δικαστήριο με την απόφασή του διατάσσει να επιστραφεί το παράβολο σε αυτόν, αλλιώς διατάσσει να εισαχθεί στο δημόσιο ταμείο. […]»

Ερώτηση 11η (ΤΕ Α ΣΕΙΡΑ)

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 54 ΚΠολΔ «Αρμόδιο να αποφανθεί για την εξαίρεση είναι το δικαστήριο στο οποίο υπηρετεί ο εξαιρούμενος. Σε περίπτωση εξαίρεσης δικαστή μονομελούς πρωτοδικείου, είναι αρμόδιο το πολυμελές πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται το μονομελές πρωτοδικείο. Σε περίπτωση εξαίρεσης υπαλλήλου γραμματείας, είναι αρμόδιος ο προϊστάμενος του δικαστηρίου στο οποίο υπηρετεί ο εξαιρούμενος»

Ερώτηση 12η (ΤΕ Α ΣΕΙΡΑ)

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 54 ΚΠολΔ «Αρμόδιο να αποφανθεί για την εξαίρεση είναι το δικαστήριο στο οποίο υπηρετεί ο εξαιρούμενος. Σε περίπτωση εξαίρεσης δικαστή μονομελούς πρωτοδικείου, είναι αρμόδιο το πολυμελές πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται το μονομελές πρωτοδικείο. Σε περίπτωση εξαίρεσης υπαλλήλου γραμματείας, είναι αρμόδιος ο προϊστάμενος του δικαστηρίου στο οποίο υπηρετεί ο εξαιρούμενος»

Ερώτηση 13η (ΠΕ Α ΣΕΙΡΑ)

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 315ΚΠολΔ «Αν από παραδρομή κατά τη σύνταξη της απόφασης περιέχονται λάθη γραφικά ή λογιστικά ή το διατακτικό της διατυπώθηκε κατά τρόπο ελλειπή ή ανακριβώς, το δικαστήριο που την έχει εκδώσει μπορεί, αν το ζητήσει κάποιος διάδικος ή και αυτεπαγγέλτως, να τη διορθώσει με νέα απόφασή του»

Ερώτηση 14η (ΠΕ Α ΣΕΙΡΑ)

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 116 παρ. 1 ΚΠολΔ «Οι διάδικοι, οι νόμιμοι αντιπρόσωποι και οι πληρεξούσιοί τους οφείλουν να τηρούν τους κανόνες των χρηστών ηθών και της καλής πίστης, να αποφεύγουν ενέργειες που φανερά οδηγούν στην παρέλκυση της δίκης, να εκθέτουν τα πραγματικά γεγονότα που αναφέρονται στην υπόθεση, έτσι ακριβώς όπως τα γνωρίζουν, με πληρότητα και σύμφωνα με την αλήθεια, αποφεύγοντας διφορούμενες και ασαφείς εκφράσεις».

Ερώτηση 15η (ΔΕ Γ ΣΕΙΡΑ)

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 111παρ. 2 ΚΠολΔ «Καμία κύρια ή παρεμπίπτουσα αίτηση για δικαστική προστασία δεν μπορεί να εισαχθεί στο δικαστήριο χωρίς να τηρηθεί Προδικασία, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά. Η αίτηση που έχει εισαχθεί χωρίς Προδικασία απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αυτεπαγγέλτως»

Ερώτηση 16η (ΔΕ Α ΣΕΙΡΑ)

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 106ΚΠολΔ «Το δικαστήριο ενεργεί μόνο ύστερα από αίτηση διαδίκου και αποφασίζει με βάση τους πραγματικούς ισχυρισμούς που προτείνουν και αποδεικνύουν οι διάδικοι και τις αιτήσεις που υποβάλλουν, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά»

Ερώτηση 17η (ΠΕ Α ΣΕΙΡΑ)

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 113παρ. 1 ΚΠολΔ «Οι συνεδριάσεις όλων των πολιτικών δικαστηρίων γίνονται δημόσια. Η διάσκεψη για την έκδοση της απόφασης γίνεται μυστικά»

Ερώτηση 18η (ΔΕ Γ ΣΕΙΡΑ)

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 120ΚΠολΔ «Η επίδοση εγγράφου που αφορά την εκκρεμή δίκη, καθώς και η επίδοση της οριστικής απόφασης, που γίνεται στη διεύθυνση της κατοικίας ή του γραφείου ή του καταστήματος, η οποία είχε αναφερθεί σύμφωνα με το άρθρον 119, είναι έγκυρη, ακόμη και αν ο παραλήπτης της επίδοσης δεν είχε ή δεν έχει πια εκεί την κατοικία ή το γραφείο ή το κατάστημά του»

Ερώτηση 19η (ΠΕ Β ΣΕΙΡΑ)

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 4 ΚΠολΔ « Τα δικαστήρια ερευνούν την έλλειψη δικαιοδοσίας και αυτεπαγγέλτως στις περιπτώσεις των άρθρων 1 και 2.Στις περιπτώσεις του άρθρου 3 την ερευνούν αυτεπαγγέλτως, αν ο εναγόμενος δεν παρίσταται στην πρώτη Συζήτηση ή αν πρόκειται για διαφορές που αφορούν ακίνητα που βρίσκονται στο εξωτερικό. Το δικαστήριο απορρίπτει την αγωγή ή την αίτηση, αν δεν έχει δικαιοδοσία»

Ερώτηση 20η (ΔΕ Γ ΣΕΙΡΑ)

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 228ΚΠολΔ «Αν δεν ορίζεται διαφορετικά, η προθεσμία για την κλήτευση των διαδίκων είναι τριάντα (30) ημέρες και, αν ο διάδικος που καλείται ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής, εξήντα (60) ημέρες πριν από τη συζήτηση»

Ερώτηση 21η (ΠΕ Γ ΣΕΙΡΑ)

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 226 παρ. 3 ΚΠολΔ «Το πινάκιο είναι βιβλίο με αριθμημένες σελίδες, μονογραφημένες από τον πρόεδρο του δικαστηρίου ή τον ειρηνοδίκη, στο οποίο καταχωρίζονται οι υποθέσεις που θα συζητηθούν σε κάθε δικάσιμο. Στα δικαστήρια που έχουν ενταχθεί στο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων το πινάκιο τηρείται και ηλεκτρονικά. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου ή ο ειρηνοδίκης ορίζει τον αριθμό των υποθέσεων που θα εκδικασθούν σε κάθε δικάσιμο»

Ερώτηση 22η (ΔΕ Α ΣΕΙΡΑ)

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 227 παρ. 1 και 2 ΚΠολΔ «1. Αν υπάρχουν τυπικές παραλείψεις που μπορούν να αναπληρωθούν, ο πρόεδρος οποιουδήποτε πολυμελούς δικαστηρίου ή ο εισηγητής ή ο δικαστής μονομελούς δικαστηρίου καλεί να τις συμπληρώσει και μετά την Συζήτηση, τον πληρεξούσιο δικηγόρο ή το διάδικο, εφόσον παρίσταται αυτοπροσώπως, τάσσοντας εύλογη κατά την κρίση του προθεσμία. 2. Η πρόσκληση γίνεται και τηλεφωνικώς, ο δε γραμματέας βεβαιώνει με σημείωση στο εσωτερικό του φακέλου της δικογραφίας τον χρόνο της ειδοποίησης, τα ζητούμενα στοιχεία και την προθεσμία. Αν η τηλεφωνική πρόσκληση είναι αδύνατη ή δυσχερής, αποστέλλεται έγγραφο, αντίγραφο του οποίου τηρείται στο φάκελο της δικογραφίας. Στο αντίγραφο αυτό σημειώνεται η ημερομηνία αποστολής του εγγράφου. H πρόσκληση μπορεί επίσης να γίνει με αποστολή από τον γραμματέα ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διαδίκου»

Ερώτηση 23η (ΤΕ Γ ΣΕΙΡΑ)

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 96 παρ. 1ΚΠολΔ «Η πληρεξουσιότητα δίνεται είτε με συμβολαιογραφική πράξη είτε με προφορική δήλωση, που καταχωρίζεται στα Πρακτικά ή στην έκθεση είτε με ιδιωτικό έγγραφο, εφόσον η υπογραφή εκείνου που παρέχει την πληρεξουσιότητα βεβαιώνεται από δημόσια, δημοτική ή άλλη αρμόδια αρχή ή από δικηγόρο. […]»

Ερώτηση 24η (ΔΕ Α ΣΕΙΡΑ)

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 96 παρ. 1 ΚΠολΔ «Η πληρεξουσιότητα δίνεται είτε με συμβολαιογραφική πράξη είτε με προφορική δήλωση, που καταχωρίζεται στα Πρακτικά ή στην έκθεση είτε με ιδιωτικό έγγραφο, εφόσον η υπογραφή εκείνου που παρέχει την πληρεξουσιότητα βεβαιώνεται από δημόσια, δημοτική ή άλλη αρμόδια αρχή ή από δικηγόρο […]»

Ερώτηση 25η (ΔΕ Α ΣΕΙΡΑ)

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 98 ΚΠολΔ «Η πληρεξουσιότητα που δίνεται κατά το άρθρο 96δεν περιλαμβάνει, εκτός αν το αναφέρει ειδικά, […]β) το δικαίωμα να συμφωνηθεί συμβιβασμός και διαιτησία, να γίνει αναγνώριση, παραίτηση από το δικαίωμα της αγωγής ή των ενδίκων μέσων, καθώς και την προσβολή εγγράφου ως πλαστού»

Ερώτηση 26η (ΤΕ Α ΣΕΙΡΑ)

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 95ΚΠολΔ «Αν στην ίδια δίκη εκπροσωπούν το διάδικο περισσότεροι πληρεξούσιοι δικηγόροι, έχουν δικαίωμα να ενεργούν είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά. Αντίθετος όρος του πληρεξούσιου εγγράφου δεν ισχύει απέναντι στον αντίδικο, εκτός αν το πληροφορήθηκε με κοινοποίηση»

Ερώτηση 27η (ΤΕ Α ΣΕΙΡΑ)

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 98 β) ΚΠολΔ «Η πληρεξουσιότητα που δίνεται κατά το άρθρο 96 δεν περιλαμβάνει, εκτός αν το αναφέρει ειδικά: […] β) το δικαίωμα να συμφωνηθεί συμβιβασμός και διαιτησία […]»

Ερώτηση 28η (ΔΕ Α ΣΕΙΡΑ)

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 215 παρ. 2ΚΠολΔ «Στην περίπτωση του άρθρου 237, η αγωγή επιδίδεται στον εναγόμενο μέσα σε προθεσμία τριάντα(30) ημερών από την κατάθεσή της και αν αυτός ή κάποιος από τους ομοδίκους διαμένει στο εξωτερικό ή είναι άγνωστης διαμονής μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών. Αν η αγωγή δεν επιδοθεί μέσα στην προθεσμία αυτή, θεωρείται ως μη ασκηθείσα»