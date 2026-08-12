Η νέα υποχρεωτική διαδικασία αφορά εκκρεμείς σε πρώτο βαθμό ανακοπές κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης και κατά διαταγών πληρωμής.

Νέα δεδομένα δημιουργούνται για χιλιάδες εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις που αφορούν ανακοπές κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης και διαταγών πληρωμής, μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της κοινής υπουργικής απόφασης που καθορίζει τη λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας επαναπροσδιορισμού.

Ποιες υποθέσεις αφορά η νέα διαδικασία

Η νέα υποχρεωτική διαδικασία αφορά εκκρεμείς σε πρώτο βαθμό ανακοπές κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης και κατά διαταγών πληρωμής, εφόσον η δικάσιμος έχει προσδιοριστεί από τις 17 Σεπτεμβρίου 2027 και μετά. Αντίθετα, για υποθέσεις με δικάσιμο πριν από τη συγκεκριμένη ημερομηνία εξακολουθεί να εφαρμόζεται η υφιστάμενη διαδικασία και η συζήτηση θα πραγματοποιείται στην ήδη ορισθείσα δικάσιμο, χωρίς να απαιτείται αίτηση επαναπροσδιορισμού μέσω της νέας πλατφόρμας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η προθεσμία της 25ης Αυγούστου 2026. Οι διάδικοι που εμπίπτουν στην υποχρέωση της παρ. 3 του άρθρου 133 του ν. 5221/2025 θα πρέπει έως τότε να έχουν εγγραφεί υποχρεωτικά στην πλατφόρμα και να έχουν δηλώσει ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα μπορούν να τους κοινοποιούνται οι αιτήσεις επαναπροσδιορισμού. Η είσοδός τους θα πραγματοποιείται με τους κωδικούς TAXISNET του φορέα τους, ενώ θα μπορούν να δηλώνουν είτε δική τους ηλεκτρονική διεύθυνση είτε εκείνη του πληρεξούσιου δικηγόρου ή του αντικλήτου τους.

Δυνατότητα εγγραφής παρέχεται και σε ιδιώτες διαδίκους που δεν υπάγονται στην παραπάνω κατηγορία. Η πρόσβασή τους θα γίνεται με προσωπικούς κωδικούς TAXISNET και έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων (2FA), ενώ θα μπορούν επίσης να δηλώνουν το email στο οποίο επιθυμούν να πραγματοποιούνται οι σχετικές επιδόσεις.

Πώς θα γίνεται ο επαναπροσδιορισμός

Για τους δικηγόρους και τους λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους προβλέπεται ενημέρωση μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ενιαίου Συστήματος, αλλά και αποστολή email για τις υποθέσεις που εμπίπτουν στη νέα διαδικασία. Με την είσοδό τους στην πλατφόρμα θα έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν τις εκκρεμείς ανακοπές που έχουν καταθέσει και να προχωρούν στην αίτηση επαναπροσδιορισμού.

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Η υποβολή της αίτησης θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά. Με την οριστική υποβολή της θα αποδίδεται μοναδικός αριθμός από την πλατφόρμα και προηγμένη ηλεκτρονική χρονοσήμανση. Στη συνέχεια θα αποδίδονται Γενικός και Ειδικός Αριθμός Κατάθεσης και θα συντάσσεται ηλεκτρονικά η Πράξη Κατάθεσης, η οποία θα αναρτάται στην πλατφόρμα.

Οι επιδόσεις των αιτήσεων επαναπροσδιορισμού στους εγγεγραμμένους διαδίκους θα μπορούν να πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά, με το σχετικό πιστοποιητικό να εκδίδεται αυτόματα από την πλατφόρμα και να επέχει θέση έκθεσης επίδοσης. Παράλληλα, η αίτηση επαναπροσδιορισμού, τα υπόλοιπα δικόγραφα, τα αποδεικτικά μέσα και τα διαδικαστικά έγγραφα θα αποτελούν μέρος του ηλεκτρονικού φακέλου της υπόθεσης.

Οι κρίσιμες προθεσμίες

Κομβικό σημείο της απόφασης αποτελεί το χρονοδιάγραμμα υποβολής των αιτήσεων. Για ανακοπές με δικάσιμο από τις 17 Σεπτεμβρίου 2027 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2029, οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν από την 1η έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Για δικασίμους από την 1η Ιανουαρίου 2030 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2032, η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί από την 1η έως και τις 31 Οκτωβρίου 2026. Για δικασίμους από το 2033 έως και το τέλος του 2035, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέσα στον Νοέμβριο του 2026, ενώ για όσες έχουν προσδιοριστεί από το 2036 έως και το τέλος του 2039, η προθεσμία είναι ο Δεκέμβριος του 2026.

Τι ισχύει αν δεν τηρηθούν οι προθεσμίες

Η σημαντικότερη, ωστόσο, πρόβλεψη αφορά τις συνέπειες της μη τήρησης των προθεσμιών. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, ανακοπή για την οποία δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα η προβλεπόμενη αίτηση επαναπροσδιορισμού «λογίζεται ως μηδέποτε ασκηθείσα», σύμφωνα με το άρθρο 134 του ν. 5221/2025.