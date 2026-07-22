Για «επιτελικά τεχνάσματα» κατηγορεί την κυβέρνηση η ΕΛΑΣ.

Για «επιτελικά τεχνάσματα» κατηγορεί την κυβέρνηση η ΕΛΑΣ μετά την αύξηση της θητείας των διοικήσεων των δικαστηρίων και εισαγγελιών της χώρας.

Σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ σημειώνει πως «με νυχτερινή τροπολογία και μετά το πέρας της διαβούλευσης του σχεδίου νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης για την ενσωμάτωση της οδηγίας για την προστασία από αγωγές SLAPP, η κυβέρνηση παρατείνει το χρόνο θητείας των διοικήσεων όλων των δικαστηρίων της χώρας από δύο σε τρία έτη (άρθρο 37)».

Η ΕΛΑΣ χαρακτηρίζει την απόφαση «μία μια ακόμα προκλητική νομοθετική ρύθμιση που δυναμιτίζει το Αυτοδιοίκητο των Δικαστηρίων και ουσιαστικά απαγορεύει την διενέργεια εκλογικής διαδικασίας σε όλα τα Δικαστήρια και Εισαγγελίες της χώρας μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2027».

Αναρωτιέται στη συνέχεια, για τους λόγους που «επέβαλαν την ανωτέρω ρύθμιση, αν όχι οι πολλαπλές δικαστικές εκκρεμότητες που έχει η κυβέρνηση με τη Δικαιοσύνη και η αγωνιώδης προσπάθειά της να ποδηγετήσει την ηγεσία της. Την απάντηση στα «επιτελικά τεχνάσματα» της κυβέρνησης θα δώσουν οι συντεταγμένες λειτουργίες και ο ελληνικός λαός» καταλήγει η ΕΛΑΣ.