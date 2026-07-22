«Έχουμε μιλήσει για άμεση αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους. Ήρθε η στιγμή. Υπάρχουν μεγάλες χώρες που έχουν κάνει αυτό το σπουδαίο βήμα», είπε η Θεώνη Κουφονικολάκου.

Η Θεώνη Κουφονικολάκου είπε ότι μια κυβέρνηση της ΕΛΑΣ θα εφάρμοζε το διεθνές ένταλμα σε βάρος του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπένιαμιν Νετανιάχου και θα προχωρούσε στη σύλληψή του. «Υπάρχει ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ). Εφαρμόζουμε το ένταλμα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Είναι πολύ σαφή τα πράγματα για εμάς», είπε χαρακτηριστικά στον τηλεοπτικό σταθμό One η εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος.

«Τέσσερις λόγοι για να ψηφίσει κάποιος ΕΛΑΣ»

Σε ερώτηση που δέχθηκε για ποιον λόγο να ψηφίσει κάποιος την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στις επόμενες εκλογές η Θεώνη Κουφονικολάκου ανέφερε τέσσερις: «Η ΕΛΑΣ έχει πολύ σοβαρούς προγραμματικούς άξονες, φέρνει μια κουλτούρα υπηρεσίας, λογοδοσίας και διαφάνειας. Ο τρίτος λόγος είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έρχεται με γεμάτες τις αποσκευές του από οικονομικές, κοινωνικές κατακτήσεις. Ο τέταρτος λόγος είναι τα πρόσωπα που φέρνουν το δικό τους όραμα».

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«Σταθερή αναφορά ο Σάντερς για τον Τσίπρα»

Στο ερώτημα πού κατατάσσεται ο Αλέξης Τσίπρας ανάμεσα σε Πέδρο Σάντσεθ, Μπέρνι Σάντερς, Ζοχράν Μαμντάνι, Άντι Μπέρναμ, η Θεώνη Κουφονικολάκου απάντησε: «Βρισκόμαστε σε ένα κατώφλι διεθνών προκλήσεων. Το Μανιφέστο, θεωρητικά μεν και ακαδημαϊκά, έκανε λόγο για σύγκλιση των ρευμάτων της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, της Σοσιαλδημοκρατίας και της Πολιτικής Οικολογίας. Υπάρχουν θέματα όξυνσης των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων, υπάρχει η στεγαστική κρίση, η ακρίβεια στο καλάθι, στην ενέργεια, στα καύσιμα.

Ο Σάντερς είναι μια σταθερή αναφορά για τον Αλέξη Τσίπρα. Έχει κληθεί, έχει μιλήσει σε διάσκεψη του Ινστιτούτου. Ο Σάντσεθ τα καταφέρνει πολύ καλά, χαράσσει μια πολιτική που πολύ μας ενδιαφέρει και ο Μαμντάνι, στο πλαίσιο της αυτοδιοίκησης, πάλι κομίζει κάτι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς».

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«Έχουμε μιλήσει από την πρώτη στιγμή για γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα»

«Υπάρχει ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Εφαρμόζουμε το ένταλμα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Είναι πολύ σαφή τα πράγματα για εμάς. Εμείς, από το πρώτο λεπτό, έχουμε μιλήσει για γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα. Έχουμε μιλήσει για ανάγκη άσκησης πίεσης, ώστε να ανασταλεί η σύνδεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ισραήλ και η οικονομική και η εμπορική και οτιδήποτε άλλο υπάρχει σε αυτό το επίπεδο.

Έχουμε μιλήσει για άμεση αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους. Ήρθε η στιγμή. Υπάρχουν μεγάλες χώρες που έχουν κάνει αυτό το σπουδαίο βήμα», δήλωσε στη συνέχεια και πρόσθεσε: «Έχουμε μιλήσει και για τις ντροπιαστικές πρακτικές εκ μέρους του πρωθυπουργού, ο οποίος, επειδή ο Νετανιάχου κινδυνεύει να συλληφθεί, πηγαίνει στο Ισραήλ για να δώσει το στίγμα ότι δεν θέλει να ξεβολέψει τον Νετανιάχου, ώστε να μην εκτεθεί σε οποιονδήποτε κίνδυνο. Είναι άλλο πράγμα το Ισραήλ και άλλο η κυβέρνηση Νετανιάχου. Σε αυτό αναφερόμαστε όλο αυτό το διάστημα. Η Unicef μόνο πάνω από 50.000 παιδιά έχουν τραυματιστεί σοβαρά ή έχουν σκοτωθεί. Υπάρχουν άμεσα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Υπάρχει και η δυνατότητα επιβολής κυρώσεων σε φυσικά πρόσωπα και εταιρείες. Αυτό που συμβαίνει στη Γάζα είναι ήττα του ανθρώπινου πολιτισμού».

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«Όχι στα πανεπιστημιακά ιδρύματα-σούπερ μάρκετ»

Σε ό,τι αφορά στη θέση της ΕΛΑΣ για τη μη κρατικά Πανεπιστήμια, όπως αποτυπώθηκε πρόσφατα από την Ιωάννα Λαλιώτου, η εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος δήλωσε: «Η συζήτηση πρέπει να ξεκινάει από μια παραδοχή. Ότι αυτή τη στιγμή η Παιδεία δεν είναι ούτε δημόσια, ούτε δωρεάν. 9 στα 10 παιδιά που προέρχονται από χαμηλά εκπαιδευτικά και μορφωτικά στρώματα δεν έχουν πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Θα προσπαθήσουμε να καταστήσουμε την Παιδεία δωρεάν. Ανακοινώσαμε μια σειρά από μέτρα, όπως η κατάργηση των Πανελληνίων Εξετάσεων. Θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος των εκπαιδευτικών. Μέτρα για την ειρήνευση στο σχολικό περιβάλλον. Μέτρα για την Ειδική Αγωγή. Μέτρα για την ενίσχυση του Πανεπιστημίου. Η απόφαση του ΣτΕ και ο νόμος Πιερρακάκη έχει δημιουργήσει μια de facto κατάσταση, η οποία είναι δύσκολο να ανατραπεί. Το ζητούμενο δεν είναι να ανατρέψει κανείς αυτή την τετελεσμένη κατάσταση, το ζητούμενο είναι οπωσδήποτε να την οριοθετήσει με ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα εγγυάται ισονομία και ισοτιμία. Ένα θεσμικό πλαίσιο. Θα τους ταράξουμε στη νομιμότητα για να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα έχουν πανεπιστημιακά ιδρύματα-σούπερ μάρκετ. Μια προοδευτική κυβέρνηση οφείλει να στραφεί στη θωράκιση της δημόσιας Παιδείας».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk4j2xigpbbt?integrationId=40599y14juihe6ly}