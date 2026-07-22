Το 20% των νέων μετοχών προβλέπεται να διατεθεί μέσω της ελληνικής δημόσιας προσφοράς και το υπόλοιπο 80% μέσω της διεθνούς προσφοράς.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Aktor, ύψους 650 εκατ. ευρώ, καταγράφει ισχυρή ζήτηση από την επενδυτική κοινότητα, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, η κάλυψη έχει φτάσει σχεδόν τις 3,5 φορές. Η διαδικασία ολοκληρώνεται σήμερα, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στην τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, στο ύψος των κεφαλαίων που θα αντληθούν και στη μετοχική σύνθεση της Aktor μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Μέχρι χθες το απόγευμα, η ζήτηση στο ελληνικό βιβλίο προσφορών ανερχόταν σε περίπου 150 εκατ. ευρώ, ενώ στο διεθνές βιβλίο κινούνταν στην περιοχή των 2 δισ. ευρώ. Με την ολοκλήρωση της τριήμερης διαδικασίας αναμένεται να αποσαφηνιστεί το τελικό ποσό που θα αντλήσει η Aktor, με τα σχετικά σενάρια να αναφέρουν ότι μπορεί να φτάσει έως και τα 750 εκατ. ευρώ.

Βάσει του αρχικού σχεδιασμού, το 20% των νέων μετοχών προβλέπεται να διατεθεί μέσω της ελληνικής δημόσιας προσφοράς και το υπόλοιπο 80% μέσω της διεθνούς προσφοράς. Ωστόσο, η τελική κατανομή μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τη ζήτηση που θα καταγραφεί στα δύο σκέλη της έκδοσης.

Μεταξύ 11,25 και 12 ευρώ ανά μετοχή το εύρος τιμής

Η τιμή διάθεσης θα προκύψει από τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών και θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς. Η Aktor έχει γνωστοποιήσει ότι το εύρος τιμής διαμορφώνεται μεταξύ 11,25 και 12 ευρώ ανά μετοχή. Παράλληλα, το ενδιαφέρον στρέφεται στο προφίλ των επενδυτών που συμμετέχουν στην έκδοση, καθώς πληροφορίες αναφέρουν την πιθανή είσοδο μεγάλου cornerstone επενδυτή από τις ΗΠΑ.

Οι τρεις βασικοί μέτοχοι της Aktor, Winex Investments, Castellano Properties και Blue Silk, έχουν δηλώσει συμμετοχή στην κεφαλαιακή ενίσχυση με συνολικό ποσό 350 εκατ. ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης αναμένεται να διαμορφωθεί και η νέα μετοχική σύνθεση της Aktor.

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Τα κεφάλαια που θα αντληθούν προορίζονται για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της Aktor, συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ έως το 2031. Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, η Aktor στοχεύει σε έσοδα 2,3 έως 2,8 δισ. ευρώ και προσαρμοσμένο EBITDA μεταξύ 375 και 425 εκατ. ευρώ. Μακροπρόθεσμα, ο σχεδιασμός προβλέπει έσοδα 4,5 έως 5 δισ. ευρώ και προσαρμοσμένο EBITDA 600 έως 700 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2031 η Aktor θέτει ως στόχο EBITDA ύψους 650 εκατ. ευρώ.