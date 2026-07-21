Τα νέα δεδομένα στην αγορά της υπαίθριας διαφήμισης και τα παράδοξα, η αποτίμηση της Nova ICT και οι «στρατηγικοί» επενδυτές, το ομολογιακό 8 εκατ. ευρώ της Digitech High, η Millennium Capital και τα έξοδα της ΑΜΚ της Aktor

Νέο τοπίο στην υπαίθρια διαφήμιση

Νέα δεδομένα στην αγορά της υπαίθριας διαφήμισης δημιουργεί η κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 4418 της 17ης Ιουλίου 2026, με ορισμένες από τις προβλέψεις της να παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο για τους δήμους όσο και για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο. Την κοινή υπουργική απόφαση υπογράφουν ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο υπουργός Ανάπτυξης Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, η υπουργός Πολιτισμού Στυλιανή Μενδώνη, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γεώργιος Κώτσηρας και η υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μαρία Ελένη Σούκουλη-Βιλιάλη.

Η γενική κατεύθυνση της απόφασης είναι ο περιορισμός της ανεξέλεγκτης υπαίθριας διαφήμισης και η συγκέντρωση της δραστηριότητας σε θεσμοθετημένους χώρους, με αυστηρότερες τεχνικές προδιαγραφές και, σε αρκετές περιπτώσεις, μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών. Ωστόσο, ορισμένες ιδιαίτερα συγκεκριμένες προβλέψεις δημιουργούν εύλογα ερωτήματα για το ποιοι μπορούν στην πράξη να αξιοποιήσουν το νέο πλαίσιο και κατά πόσο οι αυξημένες τεχνικές και οικονομικές απαιτήσεις ενδέχεται να περιορίσουν τον αριθμό των εταιρειών που θα μπορούν να διεκδικήσουν τις σχετικές συμβάσεις. Χαρακτηριστικές είναι οι ρυθμίσεις για τα φωτεινά και ψηφιακά διαφημιστικά πλαίσια. Η απόφαση προβλέπει (όπου επιτρέπεται) τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών οπίσθιου φωτισμού, digital, LED ακόμη και βίντεο. Παράλληλα, απαιτεί συστήματα αυτόματης προσαρμογής της έντασης του φωτός, τεχνικές εκθέσεις φωτομετρικής αξιολόγησης και συμμόρφωση με συγκεκριμένα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι απαιτήσεις αυτές μπορεί να υπηρετούν προφανείς στόχους ασφάλειας και περιορισμού της φωτορύπανσης, ανεβάζουν όμως αισθητά το οικονομικό και τεχνικό κατώφλι εισόδου στην αγορά. Μικρότερες επιχειρήσεις είναι πιθανό να δυσκολευτούν να ανταγωνιστούν εταιρείες που διαθέτουν ήδη ψηφιακά δίκτυα, εξειδικευμένο εξοπλισμό, τεχνικό προσωπικό, πρόσβαση σε κεφάλαια και εμπειρία σε σύνθετους δημόσιους διαγωνισμούς.

Οι προδιαγραφές για τα διαφημιστικά πλαίσια

Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι προδιαγραφές για τα διαφημιστικά πλαίσια στις πλατείες. Η απόφαση δεν περιορίζεται στην τοποθέτηση μιας φωτεινής ή ψηφιακής διαφημιστικής πινακίδας. Προβλέπει ότι τα πλαίσια πρέπει, για λόγους ασφάλειας των πολιτών και δημοσίου συμφέροντος, να διαθέτουν φωτιστικό σύστημα που εξασφαλίζει τη φωτεινότητα του περιβάλλοντος χώρου σε ακτίνα τουλάχιστον 1,5 μέτρου. Παράλληλα, απαιτούνται υποδομές για πλήκτρο επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης, το οποίο θα μπορεί να συνδεθεί με αρμόδια υπηρεσία, καθώς και κέντρο διαμοιρασμού ασύρματου δικτύου, δηλαδή WiFi hotspot. Και εδώ ακριβώς προκύπτουν τα πρώτα ερωτήματα. Γιατί ένα διαφημιστικό πλαίσιο πρέπει να συνδυάζεται υποχρεωτικά με τόσο συγκεκριμένες πρόσθετες λειτουργίες, όπως WiFi και υποδομή επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης; Πρόκειται αποκλειστικά για μια επιλογή εκσυγχρονισμού του δημόσιου χώρου ή οι συγκεκριμένες προδιαγραφές συμπίπτουν με ολοκληρωμένες τεχνολογικές λύσεις που ήδη διαθέτουν και προσφέρουν στην αγορά συγκεκριμένοι πάροχοι; Και, κυρίως, πόσες εταιρείες είναι σήμερα σε θέση να προσφέρουν αυτό το σύνολο υπηρεσιών και υποδομών;

Παροχή υπηρεσιών προς τους ΟΤΑ

Η συζήτηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν στις τεχνικές προδιαγραφές προστεθεί και η οικονομική αρχιτεκτονική που επιτρέπει η νέα απόφαση. Η κοινή υπουργική απόφαση προβλέπει ρητά την περίπτωση κατά την οποία η παραχώρηση της χρήσης ενός διαφημιστικού χώρου συνδυάζεται με την ανάληψη, από την πλευρά του μισθωτή, υποχρέωσης παροχής ειδών ή υπηρεσιών προς τον δήμο. Σε αυτή την περίπτωση, μάλιστα, ο τεχνικός φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει και τις προδιαγραφές των συγκεκριμένων ειδών. Με απλά λόγια, ανοίγει ο δρόμος για ένα μοντέλο στο οποίο μια εταιρεία αποκτά το δικαίωμα εμπορικής εκμετάλλευσης διαφημιστικών χώρων και, στο πλαίσιο της ίδιας συμφωνίας, αναλαμβάνει να παρέχει στον δήμο εξοπλισμό ή υπηρεσίες. Για τους δήμους, ένα τέτοιο μοντέλο μπορεί να είναι ιδιαίτερα ελκυστικό. Αντί να χρηματοδοτούν αποκλειστικά από δικούς τους πόρους συγκεκριμένες υποδομές ή υπηρεσίες, μπορούν, ανάλογα με τους όρους κάθε διαγωνισμού, να τις εντάσσουν στο ευρύτερο οικονομικό αντικείμενο μιας σύμβασης παραχώρησης διαφημιστικών χώρων.

Αλλάζουν οι συσχετισμοί στην αγορά

Το κρίσιμο ερώτημα, όμως, είναι ποιοι μπορούν να προσφέρουν ένα τέτοιο ολοκληρωμένο «πακέτο». Μια μικρότερη εταιρεία υπαίθριας διαφήμισης μπορεί να έχει τη δυνατότητα να εγκαταστήσει και να διαχειριστεί μια διαφημιστική πινακίδα. Μια μεγαλύτερη εταιρεία, αντίθετα, μπορεί να διαθέτει τα κεφάλαια, την τεχνογνωσία και τις συνεργασίες ώστε να εγκαταστήσει ψηφιακές οθόνες, να υποστηρίξει δίκτυα WiFi, να προσφέρει συστήματα φωτισμού και άλλες τεχνολογικές υπηρεσίες και, ταυτόχρονα, να αναλάβει την εμπορική εκμετάλλευση των διαφημιστικών επιφανειών. Ακριβώς αυτή η σύνδεση της διαφημιστικής εκμετάλλευσης με την παροχή εξοπλισμού και υπηρεσιών είναι που μπορεί να αλλάξει τους συσχετισμούς στην αγορά. Όσο περισσότερες και πιο σύνθετες απαιτήσεις συγκεντρώνονται στο ίδιο συμβατικό αντικείμενο, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να περιορίζεται στην πράξη ο αριθμός των εταιρειών που διαθέτουν την οικονομική και τεχνική δυνατότητα να το διεκδικήσουν.

Το παράδοξο του «αστικού εξοπλισμού»

Εδώ, μάλιστα, προκύπτει ένα ενδιαφέρον παράδοξο. Από τη μία πλευρά, το νέο πλαίσιο επιχειρεί να διαχωρίσει σαφώς τη διαφήμιση από τον «αστικό εξοπλισμό». Φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων και ποδηλάτων, κάδοι απορριμμάτων και ανακύκλωσης, δημοτικές οθόνες ενημέρωσης και συστήματα «έξυπνης πόλης» δεν θεωρούνται νόμιμες επιφάνειες υπαίθριας διαφήμισης, με εξαίρεση την αναγραφή του λογοτύπου του δωρητή ή του εγκαταστάτη. Από την άλλη πλευρά, όμως, η ίδια απόφαση επιτρέπει η παραχώρηση διαφημιστικών χώρων να συνδέεται με την παροχή ειδών ή υπηρεσιών προς τον δήμο. Και πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα, καθώς τα ίδια τα διαφημιστικά πλαίσια που προβλέπονται για τις πλατείες αποκτούν χαρακτηριστικά πολυλειτουργικής υποδομής, ενσωματώνοντας, μεταξύ άλλων, WiFi hotspot και δυνατότητα επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης. Έτσι, ενώ ο αστικός εξοπλισμός δεν μπορεί να μετατραπεί σε διαφημιστική επιφάνεια, δημιουργείται στην πράξη η δυνατότητα να συμβεί, κατά μία έννοια, το αντίστροφο: η διαφημιστική κατασκευή να αποκτήσει χαρακτηριστικά αστικού εξοπλισμού και η εμπορική εκμετάλλευσή της να συνδεθεί με την παροχή πρόσθετων υποδομών ή υπηρεσιών προς τον δήμο.

Περισσότερος ή λιγότερος ανταγωνισμός;

Αυτή η αντιστροφή είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της νέας ρύθμισης. Διότι το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι πλέον μόνο ποιος θα διαχειρίζεται τις διαφημιστικές επιφάνειες μιας πόλης, αλλά ποιος μπορεί να προσφέρει ταυτόχρονα διαφήμιση, ψηφιακή τεχνολογία, εξοπλισμό και υπηρεσίες προς έναν δήμο. Όσο περισσότερες από αυτές τις λειτουργίες συγκεντρώνονται στο ίδιο επιχειρηματικό μοντέλο, τόσο στενότερος μπορεί να γίνεται ο κύκλος των επιχειρήσεων που είναι σε θέση να ανταποκριθούν. Και εκεί βρίσκεται το σημείο που πρέπει να διερευνήσουν οι αρμόδιες Αρχές : αν οι νέες προδιαγραφές αποτελούν απλώς το αποτέλεσμα ενός σύγχρονου σχεδιασμού για τον δημόσιο χώρο ή αν, στην πράξη, «κουμπώνουν» ιδιαίτερα καλά σε ήδη διαμορφωμένα επιχειρηματικά μοντέλα συγκεκριμένων μεγάλων παικτών της αγοράς. Αυτό, βεβαίως, δεν μπορεί να απαντηθεί μόνο από το κείμενο της υπουργικής απόφασης. Η πραγματική εικόνα θα προκύψει από τους διαγωνισμούς που θα ακολουθήσουν: από τις τεχνικές προδιαγραφές που θα επιλέξουν οι δήμοι, από τον τρόπο με τον οποίο θα συνδυάσουν την παραχώρηση διαφημιστικών χώρων με την παροχή ειδών και υπηρεσιών και, τελικά, από τον αριθμό και την ταυτότητα των εταιρειών που θα είναι σε θέση να συμμετάσχουν. Εκεί θα φανεί αν το νέο πλαίσιο ανοίγει πραγματικά την αγορά στον ανταγωνισμό ή αν οι ιδιαίτερα σύνθετες και συγκεκριμένες προδιαγραφές του καταλήξουν να αφήνουν χώρο μόνο για λίγους, ισχυρούς και «ήδη κατάλληλα εξοπλισμένους» παίκτες.

Η Motor Oil και η Nova ICT

Η είδηση ότι η Motor Oil προχώρησε στην απόκτηση του υπολοίπου 50% της Nova ICT από τη Nova έναντι 60,5 εκατ. ευρώ, σε μια συναλλαγή που αποτιμά το σύνολο της εταιρείας στα 121 εκατ. ευρώ δεν αποτέλεσε αιφνιδιασμό για την αγορά. Όπως δεν αποτέλεσε και αιφνιδιασμό η ανακοίνωση πως η Motor Oil δεν σχεδιάζει να διατηρήσει μακροπρόθεσμα ολόκληρη τη συμμετοχή, καθώς θα μεταβιβάσει μέρος του ποσοστού σε «στρατηγικούς» επενδυτές, ώστε η τελική της θέση στη Nova ICT να περιοριστεί μεταξύ 10% και 20%. Το «deal» που φέρει τη σφραγίδα του Γιάννη Βαρδινογιάννη και του Νίκου Σταθόπουλου στρέφει αναπόφευκτα το ενδιαφέρον στην αποτίμηση της Nova ICT και, κυρίως, στο κατά πόσο το τίμημα αντανακλά μια κερδοφορία με διάρκεια ή προεξοφλεί τη συνέχιση των εξαιρετικά ισχυρών επιδόσεων μιας περιόδου που συνέπεσε με την κορύφωση των μεγάλων έργων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Τα μεγέθη του 2025 παρέχουν, σε πρώτη ανάγνωση, στήριξη στην αποτίμηση. Η Nova ICT εμφάνισε έσοδα 131,96 εκατ. ευρώ, υπερδιπλάσια από τα 61,64 εκατ. ευρώ του 2024, με EBITDA 15,24 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 11,26 εκατ. ευρώ. Με βάση αυτά τα μεγέθη, η αποτίμηση των 121 εκατ. ευρώ αντιστοιχεί σε περίπου 7,9 φορές το EBITDA, 10,8 φορές τα καθαρά κέρδη και 0,92 φορές τον ετήσιο κύκλο εργασιών. Οι πολλαπλασιαστές αυτοί, από μόνοι τους, δεν παραπέμπουν σε ακραία αποτίμηση για μια εταιρεία που αναπτύσσεται με τόσο υψηλούς ρυθμούς. Υπάρχει, ωστόσο, μια κρίσιμη παράμετρος που αλλάζει την ανάγνωση των αριθμών: σημαντικό μέρος της ανάπτυξης της Nova ICT συνέπεσε με την έντονη κινητικότητα στα δημόσια έργα ψηφιακού μετασχηματισμού και με την εισροή πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, ενός επενδυτικού κύκλου που πλέον πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή του.

Το πραγματικό τεστ για την αποτίμηση των 121 εκατ. ευρώ αρχίζει, συνεπώς, εκεί όπου τελειώνει η ισχυρή χρήση του 2026: στο κατά πόσο η Nova ICT θα μπορέσει να διατηρήσει αντίστοιχα επίπεδα εσόδων και κερδοφορίας όταν η σημερινή δεξαμενή των μεγάλων χρηματοδοτούμενων έργων αρχίσει να περιορίζεται. Η ίδια η εταιρεία αναφέρει στις οικονομικές της καταστάσεις ότι το 2025 αξιοποίησε τις ευκαιρίες που προσέφεραν τα δημόσια έργα και οι ψηφιακές επενδύσεις, ενώ χαρακτηρίζει το 2026 κρίσιμη χρονιά καθώς η χώρα προσεγγίζει την ολοκλήρωση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτή ακριβώς η παραδοχή περιορίζει την αξία μιας απλής αποτίμησης με βάση τα ιστορικά αποτελέσματα, καθώς το βασικό ερώτημα για έναν επενδυτή είναι ποιο μέρος του EBITDA των 15,24 εκατ. ευρώ είναι πραγματικά επαναλαμβανόμενο και ποιο συνδέεται με μια έκτακτη περίοδο αυξημένης δημόσιας χρηματοδότησης.

69 συμβατικές εγγραφές 374,14 εκατ. ευρώ

Η εικόνα των συμβάσεων της Nova ICT με φορείς του Δημοσίου ενισχύει αυτή την επιφύλαξη. Από την επεξεργασία των καταχωρίσεων του ΚΗΜΔΗΣ για την περίοδο 2023 έως 20 Ιουλίου 2026, μετά την αφαίρεση ακυρώσεων, τροποποιήσεων και εμφανών επαναλήψεων, προκύπτουν 69 διακριτές συμβατικές εγγραφές συνολικής ονομαστικής αξίας 374,14 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Οι έξι συμβάσεις του 2023 αντιστοιχούν σε 7,95 εκατ. ευρώ, οι 17 του 2024 σε 93,9 εκατ. ευρώ, οι 22 του 2025 σε 186,39 εκατ. ευρώ και οι 24 συμβάσεις έως τις 20 Ιουλίου 2026 σε 85,91 εκατ. ευρώ. Το συνολικό αυτό ποσό, ωστόσο, δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε καθαρό ανεκτέλεστο ούτε βέβαιο μελλοντικό έσοδο. Στις καταχωρίσεις του ΚΗΜΔΗΣ περιλαμβάνονται συμφωνίες-πλαίσιο μαζί με εκτελεστικές συμβάσεις, ενώ σε κοινοπρακτικά έργα η συνολική αξία της σύμβασης δεν ταυτίζεται με το έσοδο που αναλογεί αποκλειστικά στη Nova ICT. Επομένως, το μέγεθος των 374,14 εκατ. ευρώ αποτυπώνει πρωτίστως την έκταση της παρουσίας της εταιρείας στο Δημόσιο και όχι μια καθαρή βάση αποτίμησης.

To enterprise value

Η σύγκριση γίνεται ακόμη πιο σύνθετη επειδή τα 121 εκατ. ευρώ αφορούν equity value, δηλαδή αξία μετοχικού κεφαλαίου, και όχι κατ' ανάγκη enterprise value. Η εταιρεία αναφέρει ότι δεν διαθέτει τραπεζικό δανεισμό, ενώ στο τέλος του 2025 εμφάνιζε σημαντική ταμειακή θέση. Σε μια απλουστευμένη προσέγγιση, εάν αφαιρούνταν από την αποτίμηση τα ταμειακά διαθέσιμα περίπου 33,7 εκατ. ευρώ και δεν υπήρχε καθαρός δανεισμός, το θεωρητικό enterprise value θα υποχωρούσε κοντά στα 87,3 εκατ. ευρώ, οδηγώντας σε EV/EBITDA περίπου 5,7 φορές. Ο υπολογισμός αυτός είναι μόνο ενδεικτικός, καθώς η τελική συναλλακτική αξία εξαρτάται από προσαρμογές καθαρού χρέους, κεφαλαίου κίνησης και άλλων debt-like ή cash-like στοιχείων.

Η ουσία της αποτίμησης βρίσκεται, συνεπώς, στο normalized EBITDA. Εάν η Nova ICT μπορέσει να διατηρήσει λειτουργική κερδοφορία κοντά στα 15 εκατ. ευρώ μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, η αποτίμηση εμφανίζεται σχετικά πιο εύκολα «υπερασπίσιμη». Εάν όμως το βιώσιμο EBITDA υποχωρήσει στα 10 εκατ. ευρώ, η σχέση equity value προς EBITDA ανεβαίνει στις 12,1 φορές, ενώ στα 7,5 εκατ. ευρώ φθάνει στις 16,1 φορές. Σε αυτό το σενάριο, η αποτίμηση γίνεται σαφώς πιο απαιτητική.

Οι «forensic ουρές»

Για τους «στρατηγικούς» επενδυτές που θα αγοράσουν μέρος της συμμετοχής από τη Motor Oil, το ζήτημα δεν είναι επομένως μόνο το ιστορικό growth story, αλλά η ποιότητα και η διάρκεια των μελλοντικών ταμειακών ροών. Θα πρέπει να εξεταστεί σε βάθος πόσα από τα σημερινά έσοδα προέρχονται από έργα που ολοκληρώνονται, πόσα μετατρέπονται σε μακροχρόνια συμβόλαια υποστήριξης και πόσο γρήγορα μπορούν να ενισχυθούν νέες πηγές δραστηριότητας (σε cloud, ιδιωτικό τομέα, ευρωπαϊκά έργα και άμυνα). Τέλος, η μεγάλη έκθεση σε συγχρηματοδοτούμενα δημόσια έργα δημιουργεί και μια δεύτερη διάσταση «due diligence». Οι υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν τους πιθανούς «σκελετούς» που μπορεί να αφήνουν έργα μεγάλης αξίας, όχι απαραίτητα επειδή προκύπτει κάποια ένδειξη παρατυπίας, αλλά επειδή τέτοιες συμβάσεις συνοδεύονται από εκτεταμένο διοικητικό και ελεγκτικό αποτύπωμα. Η αρχική κοστολόγηση, ζητήματα ανταγωνισμού, οι τροποποιήσεις συμβάσεων, οι υπεργολαβίες, οι κοινοπρακτικές σχέσεις και ο κίνδυνος μεταγενέστερων διορθώσεων ή ελέγχων αποτελούν ζητήματα που μπορούν να επηρεάσουν την πραγματική αξία ενός χαρτοφυλακίου έργων. Και αν υπάρχουν «forensic ουρές» που αξίζει να χαρτογραφηθούν πριν από την είσοδο νέων μετόχων, εκείνος που γνωρίζει καλύτερα το ιστορικό, τις επιλογές και τις λεπτές ισορροπίες πίσω από κάθε μεγάλο έργο είναι, εκ των πραγμάτων, ο CEO της Nova ICT, Αλέξανδρος Μπρέγιαννης. Σε αυτόν θα στραφούν αναπόφευκτα και οι πιο δύσκολες ερωτήσεις των «στρατηγικών» επενδυτών.

Bright Holdings - Digitech

Στην παροχή εγγύησης ύψους 8 εκατ. ευρώ υπέρ της Digitech High Technology Solutions προχωρά η Bright Holdings Συμμετοχών, στηρίζοντας την έκδοση ισόποσου κοινού, εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου από την εταιρεία τεχνολογίας. Η κίνηση εντάσσεται στο πλαίσιο των ενδοομιλικών σχέσεων, καθώς η Bright Holdings είναι η άμεση μητρική και μοναδική μέτοχος της Bright Technology Group, η οποία με τη σειρά της ελέγχει το 99,75% του μετοχικού κεφαλαίου της Digitech.

Η εξασφάλιση παρέχεται προς την CrediaBank, η οποία αναλαμβάνει τον ρόλο της ομολογιούχου δανείστριας και του εκπροσώπου των ομολογιούχων δανειστών, και καλύπτει, πέραν του κεφαλαίου, τους τόκους, τις λοιπές επιβαρύνσεις και τα έξοδα που συνδέονται με το ομολογιακό δάνειο. Η εγγύηση καλύπτει το σύνολο του ομολογιακού δανείου, ονομαστικής αξίας 8 εκατ. ευρώ, διασφαλίζοντας την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει η Digitech ως εκδότρια. Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν ανταποκριθεί εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στις υποχρεώσεις της, η εγγύηση της Bright Holdings θα ενεργοποιηθεί για την κάλυψη των σχετικών απαιτήσεων. Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η Bright Holdings θα συμμετάσχει επίσης ως εκ τρίτου συμβαλλόμενη στην υπογραφή του προγράμματος του ομολογιακού δανείου και της σχετικής σύμβασης κάλυψης, αναλαμβάνοντας τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρεχόμενη εξασφάλιση, καθώς και τις προβλεπόμενες εγγυοδοτικές δηλώσεις προς την τράπεζα.

Η Millennium Capital Management

«Επίσημη» παρουσία στην ελληνική αγορά αποκτά η Millennium Capital Management, η διεθνής επενδυτική φίρμα που διαχειρίζεται κεφάλαια ύψους περίπου 92 δισ. δολαρίων και το όνομα της οποίας έχει απασχολήσει αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια την εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά. Η κίνηση γίνεται μέσω της σύστασης της Millennium Capital Management (Greece) ΙΚΕ, με αρχικό εταιρικό κεφάλαιο 100.000 ευρώ, σηματοδοτώντας την οργανωμένη πλέον εταιρική παρουσία του διεθνούς επενδυτικού οίκου στην Ελλάδα. Ως κύρια δραστηριότητα της νέας εταιρείας δηλώνονται οι υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίων, εξαιρουμένων των συνταξιοδοτικών ταμείων, ενώ στους σκοπούς της περιλαμβάνεται επίσης η παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλών.

Τον έλεγχο της ελληνικής εταιρείας διατηρεί σχεδόν εξ ολοκλήρου η Millennium International Management LP, με έδρα τη Νέα Υόρκη, η οποία κατέχει ποσοστό 99% και εισέφερε 99.000 ευρώ στο αρχικό κεφάλαιο. Το υπόλοιπο 1% ανήκει στη Millennium Group Management LLC, με έδρα το Γουιλμινγκτον των ΗΠΑ, η οποία συμμετείχε με εισφορά 1.000 ευρώ.Στο τιμόνι της Millennium Capital Management (Greece) τοποθετήθηκε ο Martin Pabari, Chief Executive Officer της Millennium για την περιοχή EMEA, με έδρα το Λονδίνο, στοιχείο που καταδεικνύει την άμεση σύνδεση της νέας ελληνικής εταιρείας με την ευρωπαϊκή διοικητική δομή του διεθνούς ομίλου. Για τους ανθρώπους της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, πάντως, η Millennium δεν αποτελεί νέο «παίκτη». Η επενδυτική φίρμα έχει κάνει αισθητή την παρουσία της στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά την τελευταία πενταετία, κυρίως μέσα από short θέσεις που έχει κατά καιρούς λάβει σε ελληνικές εισηγμένες, με ιδιαίτερη παρουσία σε μετοχές του ενεργειακού κλάδου.

Η Aktor και το έξοδα της ΑΜΚ

Με ισχυρή ζήτηση από την πρώτη κιόλας ημέρα εξελίσσεται η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ του ομίλου Aktor, η οποία είχε ήδη υπερκαλυφθεί από χθες, επιβεβαιώνοντας το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για την έκδοση. Ωστόσο, μια ενδιαφέρουσα παράμετρος προκύπτει από το Έγγραφο του Παραρτήματος ΙΧ του Κανονισμού 2017/1129 (η νέα έκδοση του prospectus) που δημοσιοποίησε η εταιρεία και αφορά το κόστος της έκδοσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του εγγράφου, οι αμοιβές, τα έξοδα και οι λοιπές δαπάνες που συνδέονται με τη Συνδυασμένη Προσφορά εκτιμάται ότι θα ανέλθουν συνολικά σε περίπου 40 εκατ. ευρώ. Και αυτό διότι, έναντι στόχου άντλησης 650 εκατ. ευρώ, τα καθαρά κεφάλαια που αναμένεται να εισρεύσουν στην Aktor υπολογίζονται σε 610 εκατ. ευρώ. Με βάση τα ποσά αυτά, το συνολικό κόστος αντιστοιχεί σε περίπου 6,15% της έκδοσης. Το στοιχείο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η αρχική εκτίμηση της διοίκησης του ομίλου Aktor, όπως είχε παρουσιαστεί σε δημοσιογράφους περίπου τρεις εβδομάδες νωρίτερα από τον Group Chief Financial Officer του ομίλου Aktor Κωνσταντίνο Αδαμόπουλο, παρουσία του επικεφαλής του ομίλου Αλέξανδρου Εξάρχου, τοποθετούσε το σχετικό κόστος στο 4% του συνολικού ποσού. Εάν το κόστος είχε διαμορφωθεί στο 4% επί των 650 εκατ. ευρώ, οι σχετικές δαπάνες θα ανέρχονταν σε περίπου 26 εκατ. ευρώ. Με βάση, όμως, τα νεότερα στοιχεία του εγγράφου, η εκτίμηση φτάνει τα 40 εκατ. ευρώ, δηλαδή περίπου 14 εκατ. ευρώ υψηλότερα από το ποσό που αντιστοιχούσε στην αρχική πρόβλεψη του 4%. Έτσι, από τα 650 εκατ. ευρώ που στοχεύει να αντλήσει η Aktor, περίπου το 93,85% εκτιμάται ότι θα αποτελέσει καθαρή εισροή για την εταιρεία, με το υπόλοιπο 6,15% να αντιστοιχεί στις εκτιμώμενες αμοιβές, τα έξοδα και τις λοιπές δαπάνες που συνδέονται με τη συναλλαγή.

Η FiberGrid της ΔΕΗ

Σε νέα φάση περνά το επενδυτικό πλάνο της FiberGrid, της εταιρείας οπτικών επικοινωνιών της ΔΕΗ, η οποία, μετά την επιτάχυνση της ανάπτυξης του δικτύου της το 2025, εξασφάλισε χρηματοδότηση έως 600 εκατ. ευρώ για τη συνέχιση των επενδύσεών της. Η εταιρεία έκλεισε το 2025 με κύκλο εργασιών 5,84 εκατ. ευρώ, από 1,21 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ οι ζημιές μετά από φόρους διευρύνθηκαν στα 33,4 εκατ. ευρώ, έναντι 14,7 εκατ. ευρώ. Το ενεργητικό σχεδόν διπλασιάστηκε, στα 378,15 εκατ. ευρώ από 195,89 εκατ. ευρώ, και η καθαρή θέση ενισχύθηκε στα 217,98 εκατ. ευρώ, με τη μητρική να στηρίζει κεφαλαιακά την ανάπτυξη μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου κατά 110 εκατ. ευρώ. Την ίδια περίοδο, η καθαρή λογιστική αξία των ενσώματων παγίων αυξήθηκε στα 217,8 εκατ. ευρώ, από 113,8 εκατ. ευρώ, αποτυπώνοντας την ένταση του επενδυτικού προγράμματος. Στο επιχειρησιακό σκέλος, η FiberGrid συνέχισε την επέκταση του δικτύου FTTH, φτάνοντας στο τέλος του 2025 σε 1,233 εκατ. Homes Passed. Η ανάπτυξη επεκτάθηκε σε 27 επιπλέον δήμους, πέραν των 25 του προηγούμενου έτους, με τη δυνητική κάλυψη του δικτύου να ξεπερνά τα 1,7 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Τη χρηματοδοτική βάση για την επόμενη φάση ανάπτυξης ενισχύουν δύο συμβάσεις ομολογιακών δανείων που υπέγραψε η FiberGrid τον Ιούνιο του 2026, συνολικού ύψους έως 600 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ομολογιακό δάνειο RRF έως 465,487 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση που συνδέεται και με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και για συμπληρωματικό ομολογιακό δάνειο έως 134,513 εκατ. ευρώ, με τη συμμετοχή της Τράπεζας Πειραιώς, της Alpha Bank και της Eurobank.

Η Tikun Olam

Σε σύμβαση παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με την Calyxa Ε.Ε., εταιρεία του CEO της Tikun Olam Europe, Νίκου Μπέη, προχώρησε η εταιρεία παραγωγής φαρμακευτικής κάνναβης Tikun Olam Ελλάδος. Η συμφωνία αφορά στην παροχή από την Calyxa εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε κρίσιμους τομείς της παραγωγικής λειτουργίας της εταιρείας. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει υπηρεσίες που σχετίζονται με τη λειτουργία συστημάτων και λογισμικού, την άρδευση και τον κλιματισμό, τη διαχείριση σύνθετων συστημάτων αυτοματισμού, καθώς και την οργάνωση και ανάπτυξη της παραγωγής.

Για την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών, η αμοιβή της Calyxa καθορίστηκε στα 8.500 ευρώ τον μήνα, πλέον ΦΠΑ, ποσό που αντιστοιχεί σε 102.000 ευρώ σε ετήσια βάση. Η διάρκεια της σύμβασης συμφωνήθηκε ως αόριστη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν, πάντως, οι όροι που προβλέπονται για την ενδεχόμενη διακοπή της συνεργασίας. Βάσει της συμφωνίας, η Tikun Olam έχει τη δυνατότητα να καταγγείλει τη σύμβαση οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς αιτιολογία. Σε αυτή την περίπτωση, ωστόσο, προβλέπεται η καταβολή προς την Calyxa ποσού που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε 14 μηνιαίες αμοιβές, δηλαδή 119.000 ευρώ. Μάλιστα, το ποσό αυτό θα προσαυξάνεται κατά μία επιπλέον μηνιαία αμοιβή, ύψους 8.500 ευρώ, για κάθε έτος που έχει παρέλθει από την έναρξη ισχύος της σύμβασης έως την ημερομηνία καταγγελίας της.

Η Nexi Ελλάς

Οριακή αύξηση εσόδων, αλλά σημαντική διεύρυνση των ζημιών, εμφάνισε το 2025 η Nexi Ελλάς Ίδρυμα Πληρωμών, σε μια χρονιά κατά την οποία η εταιρεία επωφελήθηκε από την αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και των τουριστικών εισπράξεων, αλλά επιβαρύνθηκε σημαντικά από απομειώσεις. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 141,74 εκατ. ευρώ, έναντι 140,77 εκατ. ευρώ το 2024. Τα καθαρά έσοδα υποχώρησαν στα 47,85 εκατ. ευρώ από 49,78 εκατ. ευρώ, καθώς το κόστος διατραπεζικών συναλλαγών αυξήθηκε στα 93,89 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, τα άμεσα κόστη υπηρεσιών ενισχύθηκαν στα 27,03 εκατ. ευρώ, από 18,02 εκατ. ευρώ, περιορίζοντας τα μικτά κέρδη στα 20,81 εκατ. ευρώ, έναντι 31,76 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά. Η εικόνα των αποτελεσμάτων επιβαρύνθηκε περαιτέρω από λοιπές ζημιές ύψους 83,89 εκατ. ευρώ, με τις οικονομικές καταστάσεις να καταγράφουν απομειώσεις υπεραξίας 86,44 εκατ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα, οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε 88,8 εκατ. ευρώ, από 21,9 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ μετά από φόρους οι ζημιές διαμορφώθηκαν σε 75,68 εκατ. ευρώ, έναντι 21,44 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Το συνολικό ενεργητικό της Nexi Ελλάς περιορίστηκε στα 259,79 εκατ. ευρώ, από 335,88 εκατ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαια υποχώρησαν στα 196,96 εκατ. ευρώ από 272,61 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμα, πάντως, ενισχύθηκαν στα 48,1 εκατ. ευρώ από 44,8 εκατ. ευρώ.