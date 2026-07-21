H Eurobank, σε συνεργασία με τις άλλες τρεις συστημικές τράπεζες, θα διαθέσει συνολικά 160 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Στη σημασία της επένδυσης στη δημόσια εκπαίδευση ως βασικής προϋπόθεσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία αναφέρεται ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, με επιστολή του προς το προσωπικό της τράπεζας, με αφορμή τη νέα μεγάλη δωρεά των τεσσάρων συστημικών τραπεζών για την αναβάθμιση των υποδομών τριών ιστορικών πανεπιστημίων της χώρας.

Όπως επισημαίνει, η Eurobank, σε συνεργασία με τις άλλες τρεις συστημικές τράπεζες, θα διαθέσει συνολικά 160 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Καραβίας υπογραμμίζει τον ιστορικό και σύγχρονο ρόλο των τριών ιδρυμάτων στην επιστημονική έρευνα και την ακαδημαϊκή διδασκαλία, σημειώνοντας παράλληλα ότι η κατάσταση σημαντικού μέρους των υποδομών τους παρέμενε για χρόνια αναντίστοιχη της ιστορίας τους, αλλά και των αναγκών των φοιτητών, του διδακτικού προσωπικού και της σύγχρονης εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Παρεμβάσεις σε τρία πανεπιστήμια

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας προβλέπονται παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας στα τρία πανεπιστήμια. Στο ΕΚΠΑ, η δωρεά, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Eurobank, είναι η μεγαλύτερη των τελευταίων δεκαετιών και αφορά την εκπόνηση μελετών και την υλοποίηση εργασιών ανακαίνισης σε κτιριακές υποδομές που χρησιμοποιούνται καθημερινά από περίπου 100.000 φοιτητές, φοιτήτριες και εργαζομένους του Ιδρύματος.

Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προβλέπεται η ανακαίνιση φοιτητικών εστιών, καθώς και η αναβάθμιση αμφιθεάτρων και κοινόχρηστων χώρων. Στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο η πρωτοβουλία περιλαμβάνει την ανακαίνιση του εμβληματικού κτιρίου Γκίνη, έργο που, όπως αναφέρει ο κ. Καραβίας, συνδέεται και με την ευρύτερη αστική ανάπλαση της περιοχής όπου βρίσκονται το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και το ιστορικό συγκρότημα του Πολυτεχνείου.

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Η νέα δωρεά έρχεται να προστεθεί στη συμμετοχή των τεσσάρων συστημικών τραπεζών στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», το οποίο αφορά την ανακαίνιση και αναβάθμιση δημόσιων σχολικών κτιρίων σε ολόκληρη την Ελλάδα. Με τις δύο πρωτοβουλίες, οι τράπεζες επεκτείνουν τη στήριξή τους σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας εκπαίδευσης, από τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά έως τα γυμνάσια, τα λύκεια και τα πανεπιστήμια.

Σύμφωνα με τον κ. Καραβία, το συνολικό ύψος των δύο δωρεών ξεπερνά το μισό δισ. ευρώ, συνιστώντας μια πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης χωρίς προηγούμενο ως προς την έκταση της στήριξης προς τις δημόσιες εκπαιδευτικές υποδομές.

«Βλέπουμε την ποιοτική δημόσια εκπαίδευση ως βασική προϋπόθεση μιας μακροπρόθεσμα βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας και ανταποκρινόμαστε στην ευθύνη που αντιστοιχεί στον ιδιωτικό τομέα για τη στήριξή της», αναφέρει χαρακτηριστικά στην επιστολή του.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank στη στρατηγική κοινωνικής ευθύνης της τράπεζας, στο επίκεντρο της οποίας, όπως σημειώνει, βρίσκεται η νέα γενιά και η σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγική διαδικασία. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται δράσεις που εκτείνονται από τη βράβευση αριστούχων μαθητών σε λύκεια όλης της χώρας και τα προγράμματα γλωσσομάθειας για Πομάκους στη Θράκη, έως εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες για την Τεχνητή Νοημοσύνη και προγράμματα για ταλαντούχα παιδιά.

Ο κ. Καραβίας επισημαίνει ότι στόχος των πρωτοβουλιών αυτών είναι η προώθηση των ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση, με έμφαση στην αξιοκρατία, την αναγνώριση της αριστείας και την ευρύτερη δυνατή πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικές υπηρεσίες.

Παράλληλα, δίνει και προσωπικό τόνο στην επιστολή του, αναφερόμενος στη σχέση πολλών εργαζομένων της Eurobank με το δημόσιο πανεπιστήμιο. «Πολλοί από εμάς ξεκινήσαμε τη διαδρομή μας από τα δημόσια πανεπιστήμια – και δεν το λησμονούμε», σημειώνει, χαρακτηρίζοντας τη σημερινή προσφορά ως ένα «αντίδωρο» για όσα προσέφερε η πανεπιστημιακή εκπαίδευση στους αποφοίτους της.

Ο ίδιος εκφράζει ιδιαίτερη συγκίνηση για το γεγονός ότι μέρος της δωρεάς αφορά το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, του οποίου είναι απόφοιτος, συνδέοντας την πρωτοβουλία με την έννοια της «alma mater», του πανεπιστημίου που αποτελεί, όπως αναφέρει, τη «μητέρα-τροφό» των αποφοίτων του.

Κλείνοντας, ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank εκφράζει την πεποίθηση ότι οι εργαζόμενοι της τράπεζας αισθάνονται ικανοποίηση και υπερηφάνεια για τη δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών τέτοιας εμβέλειας, υπογραμμίζοντας ότι η επένδυση στην εκπαίδευση αποτελεί ουσιαστικά επένδυση στις προοπτικές της νέας γενιάς και στο μέλλον της χώρας.