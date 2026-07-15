Δωρεάν αποστολές με BOX NOW για αγορές από 29€ στον ΓΕΡΜΑΝΟ

Καλοκαιρινές εκπτώσεις και προτάσεις σε προϊόντα τεχνολογίας ξεκίνησαν στην COSMOTE TELEKOM και τον ΓΕΡΜΑΝΟ, στα καταστήματά τους, αλλά και online στα cosmote.gr και germanos.gr. Μέχρι και τις 31 Αυγούστου, οι καταναλωτές μπορούν να αποκτήσουν φθηνότερα και με έως 48 άτοκες δόσεις, προηγμένα smartphones, laptops, tablets, wearables, τηλεοράσεις, προϊόντα smarthome και gaming, ενώ στον ΓΕΡΜΑΝΟ θα βρουν και οικιακές μικροσυσκευές. Μέχρι και την Κυριακή 19/7, για αγορές αξίας 249€ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, οι καταναλωτές κερδίζουν επιπλέον 15% €πιστροφή, ενώ μέχρι και τις 31/7 πραγματοποιούνται δωρεάν αποστολές με BOX NOW για αγορές από 29€ στον ΓΕΡΜΑΝΟ.

Ενδεικτικά, θα βρουν:

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Επιπλέον, στην COSMOTE TELEKOM και τον ΓΕΡΜΑΝΟ θα βρουν δωρεάν επέκταση εγγύησης σε APPLE προϊόντα, όπως:

τα APPLE MacBook Neo , με οθόνη Liquid Retina 13’’ ιντσών και το A18 chip ιδανικά για απαιτητική εργασία και δημιουργία , με δωρεάν 4 χρόνια εγγύηση, από 799€

, με οθόνη Liquid Retina 13’’ ιντσών και το A18 chip ιδανικά για απαιτητική εργασία και δημιουργία με δωρεάν 4 χρόνια εγγύηση, από 799€ τα APPLE Watch Series 11 , που προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για την υγεία και την φυσική κατάσταση, με δωρεάν 3 χρόνια εγγύηση, από 379€

, που προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για την υγεία και την φυσική κατάσταση, με δωρεάν 3 χρόνια εγγύηση, από 379€ τα AirPods Pro 3 , που προσφέρουν εξαιρετική ακύρωση θορύβου αλλά και ανίχνευση καρδιακών παλμών, με δωρεάν 3 χρόνια εγγύηση στα 249€

, που προσφέρουν εξαιρετική ακύρωση θορύβου αλλά και ανίχνευση καρδιακών παλμών, με δωρεάν 3 χρόνια εγγύηση στα 249€ το iPad 11ης γενιάς με το εξαιρετικά γρήγορο Α16 chip για μέγιστη αποτελεσματικότητα, με δωρεάν 3 χρόνια εγγύηση και δώρο θήκη αξίας 30€, από 449,90€.

Οι καταναλωτές που ενδιαφέρονται για τηλεόραση μπορούν να αποκτήσουν τη SAMSUNG 55M80H AI 55'' Mini LED 4K, με επεξεργαστή NQ4 AI Gen2 Processor, ο οποίος χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για βελτιστοποίηση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο, στα 599€. Παράλληλα, μπορούν να συνδυάσουν την αγορά της με νέα συνδρομή σε πακέτο COSMOTE TV και να επωφεληθούν από επιπλέον έκπτωση 50€.