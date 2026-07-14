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Δύο τυχεροί κέρδισαν από 100.000 ευρώ - Ο πίνακας κερδών του Τζόκερ.

Νέα κλήρωση του Τζόκερ πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουλίου, με έπαθλο ένα εκατομμύριο ευρώ για την πρώτη κατηγορία.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι 2, 10, 16, 24, 37 και Τζόκερ το 7.

Στην πρώτη κατηγορία του Τζόκερ σημειώθηκε τζακ ποτ, αλλά δύο τυχεροί κερδίζουν από 100.000 ευρώ. Επιπλέον, 11 δελτία παίρνουν από 2.500 ευρώ, στην τρίτη κατηγορία (4+1).

Τζόκερ: Ο πίνακας κερδών

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Η κλήρωση του Τζόκερ

{https://www.youtube.com/watch?v=hDyJINcAz34}

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: