Η δήλωση Γεωργιάδη που άναψε φωτιές- Πώς σχολιάζει το περιβάλλον Σαμαρά- Τι δείχνουν και οι νέες δημοσκοπήσεις.

Η κυβέρνηση όλο λέει ότι δεν ασχολείται με τον Αντώνη Σαμαρά και καθημερινά ασχολείται μαζί του. Όχι επειδή το επιδιώκει αλλά επειδή η επικαιρότητα την αναγκάζει.

Το εντυπωσιακότερο, όμως, δεν είναι αυτό. Είναι ότι στέλνει αντιφατικά μηνύματα προς την βάση της Ν.Δ. σε σχέση με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αντώνη Σαμαρά. Σε τέτοιο βαθμό που τελικά μοιάζει να ενισχύουν τον πρώην πρωθυπουργό παρά να τον απομονώνουν.

Το πρόβλημα έχει εντοπιστεί στο Μαξίμου που ψάχνει να βρει λύση στην ..σπαζοκεφαλιά.

Η δήλωση του Άδωνι σήκωσε ..ενδοκυβερνητική σκόνη

Η τελευταία «ζημιάρικη» - όπως υποστηρίζουν αρκετοί κυβερνητικοί παράγοντες - δήλωση αφορά την αναφορά Γεωργιάδη στα parapolitika σε πιθανή μετεκλογική συνεργασία της Ν.Δ. με το κόμμα Σαμαρά υπό την προϋπόθεση ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν θα αμφισβητήσει την πρωθυπουργία Μητσοτάκη.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης που έχει πάρει πάνω του την αποδόμηση του κόμματος Τσίπρα – και όχι μόνον- έχει μία άποψη. Όχι κατ’ ανάγκην κακή αλλά σίγουρα διαφορετική από την κυρίαρχη άποψη στο Μαξίμου.

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«Δεν πρέπει να φαινόμαστε αλαζονικοί»

Ο υπουργός Υγείας θεωρεί ότι η Ν.Δ. δεν πρέπει να φαίνεται αλαζονική ως προς το εκλογικό σώμα. Και υπό αυτήν την έννοια εκτιμά ότι δεν πρέπει να είναι η Ν.Δ. αυτή που αποκλείει συνεργασίες με άλλα κόμματα, εάν δεν πετύχει την πολυπόθητη αυτοδυναμία.

Εν προκειμένω ο Άδωνις Γεωργιάδης εκτιμά ότι με αυτό που είπε αποκλείει επί της ουσίας κάθε συνεργασία με το πιθανό κόμμα Σαμαρά αλλά ρίχνει τον «μουτζούρη» στον πρώην πρωθυπουργό. ..Αφού έχει βάλει veto να μην είναι πρωθυπουργός ο Κ. Μητσοτάκης.

Ισορροπία σε τεντωμένο σχοινί από Μαρινάκη

Ο Παύλος Μαρινάκης που διατηρεί άριστες σχέσεις με τον Άδωνι Γεωργιάδη-όπως και πολλοί ακόμη στο Μαξίμου -κατάλαβαν το σκεπτικό του υπουργού Υγείας.

Εξ ου και στο briefing ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ισορρόπησε ανάμεσα στο αίτημα για «αυτοδυναμία» και στο αυτονόητο δικαίωμα Μητσοτάκη να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός αποφεύγοντας να πάρει σαφή θέση στη δήλωση Γεωργιάδη.

Διαπιστώνουν επικοινωνιακό πρόβλημα

Ταυτόχρονα, όμως, όλοι αντιλαμβάνονται στην κυβέρνηση και το επικοινωνιακό πρόβλημα που δημιουργείται. Όταν οι ψηφοφόροι της Ν.Δ. ακούν από επίσημα κυβερνητικά χείλη ότι δεν είναι κακό να ψηφίσουν Σαμαρά αφού την επομένη μπορεί να γίνει συγχώνευση των δύο κομμάτων.

Το πραγματικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει το Μαξίμου για κάθε δήλωση κυβερνητικού στελέχους που ξεφεύγει από την σκληρή γραμμή «απομόνωσης» του Αντώνη Σαμαρά είναι ότι ρίχνει νερό στον μύλο της από-ενοχοποίησης της ψήφου των Νεοδημοκρατών υπέρ του Αντώνη Σαμαρά.

Ο κίνδυνος να απο- ενοχοποιηθεί η ψήφος υπέρ Σαμαρά

Διότι ο δυσαρεστημένος ψηφοφόρος της Ν.Δ. μπορεί να σκεφθεί απλοϊκά. Ότι μπορεί να στείλει ένα μήνυμα στην κυβέρνηση χωρίς να την υπονομεύει.

Στερώντας από τη Ν.Δ. πολύτιμες ψήφους στην α΄ κάλπη που είναι και η καταλυτική για τους όρους με τους οποίους ο Κ. Μητσοτάκης θα προκηρύξει τις δεύτερες εκλογές. Αν, για παράδειγμα, τα ποσοστά της Ν.Δ. πέσουν κάτω του 27%.

Αντιφατικά μηνύματα

Τα αντιφατικά μηνύματα, πολλά. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης στη συνέντευξη που έδωσε στον Θ. Λάλα επίσης μιλάει για «πανστρατιά» της Ν.Δ. με τον Αντώνη Σαμαρά. Το ίδιο και οι τρεις «γαλάζιοι» βουλευτές που δείπνησαν μαζί του.

Με τους πρωτοκλασσάτους να διαφωνούν και ως προς το αν θα κάνει ζημιά στη Ν.Δ. ή όχι ένα νέο κόμμα Σαμαρά. Με τον Κ. Χατζηδάκη και τον Μ. Βορίδη να λένε κατηγορηματικά «όχι» και βουλευτές να λένε δημόσια «ναι».

Και τις δημοσκοπήσεις με πρόσφατη της GPO να δίνει το κόμμα Σαμαρά στο 12,3% από όσους δήλωσαν πολύ ή αρκετά πιθανό να το ψηφίσουν.

Το σχόλιο του περιβάλλοντος Σαμαρά

Στο επιτελείο Σαμαρά παρακολουθούν τα όσα λέγονται χωρίς να τα σχολιάζουν επισήμως. Με το περιβάλλον Σαμαρά, ωστόσο, να αναφέρει: «Αυτές τις ημέρες ο καθένας λέει ότι θέλει για τον Πρόεδρο».

Ένα σχόλιο που μοιάζει απαξιωτικό αν όχι ειρωνικό. Διότι η αλήθεια είναι ότι στην Ν.Δ. καθημερινά συζητούν επί υποθετικών σεναρίων. Χωρίς ο Αντώνης Σαμαράς να έχει τοποθετηθεί. Ούτε καν να έχει ανακοινώσει κόμμα.

«Αν δεν βγει κεντρική γραμμή θα υπάρξει πρόβλημα»

Οι πλέον έμπειροι στην κυβέρνηση που βλέπουν ορατό τον κίνδυνο να χαθεί επικοινωνιακά η μπάλα σχολιάζουν. «Αν δεν βγει κεντρική γραμμή που να λέει ότι αντιμετωπίζουμε όλοι σκληρά τον Αντώνη, τα φαινόμενα θα συνεχιστούν. Και ίσως να είναι αργά να τα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον» λένε.