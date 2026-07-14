Ακούνητος στη θέση του ο Νίκος Ανδρουλάκης με τη Νέα Δημοκρατία να έχει στόχο το διεμβολισμό της Χαριλάου Τρικούπη μέχρι τις εκλογές αλλά κυρίως μετά από την πρώτη κάλπη.

Εισηγήσεις για πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο δέχεται ο πρωθυπουργός. Θα μας πείτε γνωστό είναι, σιγά το νέο, κάποιοι υπουργοί εκτιμούν πως οι κάλπες θα έπρεπε να στηθούν ...χθες! Σωστά.

Το νέο είναι ότι ο πρωθυπουργός έχει δεχθεί τρεις τουλάχιστον εισηγήσεις (η μία και από θεσμικό πρόσωπο) να προχωρήσει σε πρόωρες κάλπες με το «επιχείρημα» «να προλάβουμε μήπως και το ΠΑΣΟΚ έως την άνοιξη αλλάξει αρχηγό»!

Στο Μαξίμου εκτιμούν προφανώς πως με αλλαγή αρχηγού το ΠΑΣΟΚ θα ανακτήσει δυνάμεις, αλλά και ότι υπό νέα ηγεσία η Χαριλάου Τρικούπη θα μπορέσει να συσπειρωθεί εκ νέου έτσι ώστε να μην μπορέσει να λεηλατηθεί από τον Κ. Μητσοτάκη. Τόσο στις πρώτες εκλογές όσο κυρίως στην δεύτερη εκλογική εκλογική αναμέτρηση όταν τεθεί το δίλημμα Μητσοτάκης ή Τσίπρας.

Θέμα βεβαίως ανατροπής του Νίκου Ανδρουλάκη δεν τίθεται πριν τις εκλογές, ίσως ούτε μετά από αυτές ακόμα και αν το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο κόμμα.

Πρώτον, ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν προτίθεται να παραιτηθεί σε καμία περίπτωση- και μάλιστα λόγω των αρνητικών προβλέψεων των δημοσκοπήσεων, πριν καν δηλαδή οι κάλπες βγάλουν αποτελέσματα!

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Δεύτερον, ελέγχει πλήρως το κόμμα αλλά και την Κοινοβουλευτική Ομάδα. Και μάλιστα εντείνει τον έλεγχο όλων των αρμών του κόμματος και κυρίως της νέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας ώστε να ελέγχει το κόμμα και την επόμενη μέρα των εκλογών ανεξαρτήτως αποτελέσματος.

Τρίτον, οι «δελφίνοι» και άλλα κορυφαία στελέχη αν και αναγνωρίζουν το μείζον πρόβλημα που έχει το ΠΑΣΟΚ αφενός δεν συζητούν καν μεταξύ τους προκειμένου να θέσουν θέμα αλλαγής ηγεσίας. Και να επιλέξουν ποιος θα είναι ο τυχόν νέος κοινός αντίπαλος του Ν. Ανδρουλάκη, Εκτιμούν ότι με αυτή την τακτική ο πρόεδρος του κόμματος δεν θα μπορέσει να τους «χρεώσει» τυχόν αρνητικό εκλογικό αποτέλεσμα, αν και ο αντίλογος είναι ότι πως και οι ίδιοι από τη στιγμή που δεν παρεμβαίνουν για να αντιστραφεί η κατάσταση είναι πιθανόν να θεωρηθούν συνυπεύθυνοι για τυχόν αρνητικό αποτέλεσμα.

Τα στελέχη που εισηγούνται στον πρωθυπουργό πρόωρες εκλογές στον πρωθυπουργό «μήπως και την άνοιξη το ΠΑΣΟΚ έχει προλάβει να αλλάξει αρχηγό και λάβει υψηλότερα ποσοστά» βλέπουν ως τον μοναδικό υποψήφιο που θα μπορούσε να οδηγήσει ψηλότερα το ΠΑΣΟΚ τον Παύλο Γερουλάνο.

Επαναλαμβάνουμε πως θέμα ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ δεν τίθεται, τουλάχιστον αν οι εκλογές διεξαχθούν το φθινόπωρο.