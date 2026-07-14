Μόλις το 28,9% των πολιτών θεωρεί ότι περνά καλύτερα την περίοδο του Κυριάκου Μητσοτάκη από την περίοδο του Αλέξη Τσίπρα.
Το 41,5% των ψηφοφόρων θεωρεί ότι περνάει το ίδιο.
Και το 26,7% δηλώνει πως περνούσε καλύτερα την περίοδο του Αλέξη Τσίπρα. Παρότι την περίοδο εκείνη η χώρα βρισκόταν υπό τον έλεγχο των δανειστών και απέναντι σε μια
«Ιερά Συμμαχία» δανειστών, τραπεζιτών και των ντόπιων «Γερούν βάστα γερά»!
Τζάμπα δηλαδή η υπερπροσπάθεια του Μαξίμου και των υποστηρικτών του στα μέσα ενημέρωσης να πείσουν για το "οικονομικό θαύμα" της επταετίας Μητσοτάκη!
Β.Σκ.