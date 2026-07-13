Οι περισσότεροι φροντίζουν να κλειδώσουν το σπίτι, να αποσυνδέσουν τις ηλεκτρικές συσκευές και να βεβαιωθούν ότι όλα είναι τακτοποιημένα πριν αναχωρήσουν για τις καλοκαιρινές διακοπές.

Ωστόσο, υπάρχει κάτι που συχνά παραβλέπουν και μπορεί να κρύβει μια δυσάρεστη έκπληξη κατά την επιστροφή τους. Είναι η αποχέτευσητου νεροχύτη της κουζίνας.

Ένας νεροχύτης που μένει αχρησιμοποίητος για αρκετές ημέρες ή ακόμη και εβδομάδες μπορεί να γίνει εστία δυσάρεστων οσμών, ιδιαίτερα όταν το σπίτι παραμένει κλειστό και χωρίς αερισμό. Ολοένα και περισσότεροι επιλέγουν την απλή μέθοδο με ένα ποτήρι νερό και ένα φύλλο χαρτί, η οποία όχι μόνο συμβάλλει στην αποφυγή των οσμών, αλλά λειτουργεί και ως ένδειξη πιθανών προβλημάτων στην αποχέτευση.

Γιατί εμφανίζονται οι δυσάρεστες οσμές

Όταν ο νεροχύτης δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, η έλλειψη συνεχούς ροής νερού ευνοεί τη δημιουργία στάσιμων υπολειμμάτων στο εσωτερικό των σωληνώσεων. Εάν υπάρχει μερική απόφραξη, το νερό μπορεί να παραμένει εγκλωβισμένο, δημιουργώντας συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη δυσάρεστων οσμών, οι οποίες γίνονται ιδιαίτερα αισθητές σε ένα κλειστό σπίτι.

Έτσι, η άσχημη μυρωδιά που συναντούν αρκετοί μετά τις διακοπές δεν οφείλεται απαραίτητα σε ξεχασμένα τρόφιμα ή σκουπίδια, αλλά συχνά προέρχεται από την αποχέτευση της κουζίνας.

Πώς εφαρμόζεται η μέθοδος

Η διαδικασία ξεκινά με έναν σχολαστικό καθαρισμό της αποχέτευσης. Συνιστάται να χυθούν 2 έως 3 λίτρα ζεστού ξυδιού στον νεροχύτη και να παραμείνουν εκεί όλη τη νύχτα, ώστε να διαλυθούν λίπη και υπολείμματα που έχουν συσσωρευτεί στους σωλήνες.

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Το επόμενο πρωί, η αποχέτευση ξεπλένεται με άφθονο ζεστό νερό, ενώ ο νεροχύτης μπορεί να καθαριστεί και με λεμόνι για επιπλέον αποσμητική δράση.

Αφού στεγνώσει πλήρως, τοποθετείστε ένα φύλλο χαρτιού πάνω από το άνοιγμα της αποχέτευσης και από πάνω ένα αναποδογυρισμένο ποτήρι, το οποίο κρατά το χαρτί σταθερό μέχρι την επιστροφή από τις διακοπές.

Τι δείχνει το χαρτί όταν επιστρέψετε

Με την επιστροφή στο σπίτι αρκεί ένας απλός έλεγχος.

Αν το χαρτί παραμένει στεγνό, σημαίνει ότι η αποχέτευση λειτουργεί κανονικά και ο καθαρισμός ήταν αποτελεσματικός.

Αν, αντίθετα, είναι υγρό ή βρεγμένο, αποτελεί ένδειξη ότι υπάρχει πιθανό πρόβλημα στην αποχέτευση ή αρχόμενο φράξιμο, το οποίο επιτρέπει στην υγρασία και τις οσμές να ανεβαίνουν προς την επιφάνεια.

Ένα απλό τεστ που λειτουργεί προληπτικά

Πέρα από την αποφυγή των δυσάρεστων οσμών, η συγκεκριμένη μέθοδος μπορεί να λειτουργήσει ως ένας εύκολος τρόπος έγκαιρου εντοπισμού προβλημάτων στις σωληνώσεις. Αν το τεστ δείξει ότι υπάρχει υγρασία, ο ιδιοκτήτης μπορεί να προχωρήσει στον καθαρισμό ή στη συντήρηση της αποχέτευσης πριν το πρόβλημα εξελιχθεί σε σοβαρή απόφραξη.

Ειδικά σε περιπτώσεις όπου ο νεροχύτης αδειάζει αργά ή έχουν ήδη εμφανιστεί περιστασιακά δυσάρεστες οσμές, το συγκεκριμένο τεστ μπορεί να επιβεβαιώσει ότι απαιτείται περαιτέρω έλεγχος.

Με ελάχιστη προετοιμασία –λίγο ξύδι, ένα φύλλο χαρτί και ένα ποτήρι– οι ιδιοκτήτες μπορούν να μειώσουν σημαντικά τις πιθανότητες να επιστρέψουν από τις διακοπές και να βρεθούν αντιμέτωποι με μια δυσάρεστη οσμή που προέρχεται από την αποχέτευση της κουζίνας.