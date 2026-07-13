Μόλις μία ώρα από το Λαύριο, απλώνεται ένα γοητευτικό Κυκλαδίτικο νησί, ιδανικό για τις σύντομες αποδράσεις του Ιουλίου. Ένας τόπος που δεν βιάζεται να αποκαλυφθεί.

Είναι αλήθεια ότι στην Ελλάδα υπάρχουν καλοκαιρινοί προορισμοί που απαιτούν πολύωρα ταξίδια και προσεκτικό προγραμματισμό. Υπάρχουν όμως και νησιά, που βρίσκονται δίπλα στην Αθήνα και το μόνο που χρειάζεται να έχετε μαζί σας είναι το μαγιό σας.

Μόλις μία ώρα μακριά από την Αττική το τοπίο της πόλης απομακρύνεται και απλώνεται μπροστά σας το εντυπωσιακό γαλάζιο του Αιγαίου. Λευκά σπίτια, μπλε σκεπές και παράθυρα, γοητευτικές παραλίες και μία ήρεμη ατμόσφαιρα μακριά από την πολυκοσμία.

Ο λόγος για την Τζια ή Κέα, το πιο κοντινό Κυκλαδίτικο νησί στην Αθήνα, ιδανικό για σύντομες αποδράσεις από την καθημερινότητα στην καρδιά του καλοκαιριού.

Τζια – Το όμορφο Κυκλαδίτικο νησί μία ώρα από το Λαύριο

Ακόμη και αν έχετε ήδη οργανώσει στις καλοκαιρινές σας διακοπές, ή έχετε επιστρέψει από το ταξίδι σας, τα Σαββατοκύριακα του Ιουλίου προσφέρονται για σύντομες αποδράσεις και βουτιές σε προορισμούς κοντά στην Αττική, όπως η Τζια.

Η Τζια, είναι από εκείνους τους προορισμούς που έχουν καταφέρει να διατηρήσουν τον αυθεντικό κυκλαδίτικο χαρακτήρα τους, μακριά από την ένταση και την πολυκοσμία που συναντά κανείς σε άλλα δημοφιλή νησιά. Μόλις μία ώρα από το λιμάνι του Λαυρίου, με σχετικά οικονομικά εισιτήρια και διάθεση για ένα ξεκούραστο Σαββατοκύριακο, μπορείτε να απολαύστε την Τζια από το πρωί μέχρι το βράδυ.

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Οι μέρες εδώ χαρακτηρίζονται από την απόλυτη ηρεμία, βόλτες σε πλακόστρωτα σοκάκια, γεύματα δίπλα στη θάλασσα και απογεύματα κάτω από το ηλιοβασίλεμα.

Σε αντίθεση με τα λοιπά Κυκλαδίτικα νησιά, το τοπίο της είναι πιο πλούσιο σε βλάστηση, τα γραφικά ξωκλήσια και οι μικροί κολπίσκοι συνθέτουν ένα σκηνικό που συνδυάζει τη φυσική ομορφιά με την κυκλαδίτικη λιτότητα.

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Η Ιουλίδα, η πρωτεύουσά της, είναι χτισμένη αμφιθεατρικά στην ενδοχώρα και ξεχωρίζει για τα λιθόστρωτα σοκάκια, τις καμάρες και τα αρχοντικά της.

Το λιμάνι της Κορησσίας, είναι η «καρδιά» του νησιού, καθώς καθημερινά τα μαγαζάκια της περιοχής γίνονται σημείο αναφοράς τόσο τους κατοίκους όσο και τους επισκέπτες του νησιού. Το γειτονικό Βουρκάρι αποτελεί αγαπημένο σημείο για όσους αναζητούν καλό φαγητό και βόλτες κάτω από το ηλιοβασίλεμα.

Η Τζια αποτελεί έναν προορισμό που απευθύνεται σε όσους αναζητούν χαλαρές διακοπές, ποιοτική γαστρονομία, όμορφες παραλίες και αυθεντικές εμπειρίες, χωρίς την έντονη κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα που χαρακτηρίζει άλλα κυκλαδίτικα νησιά. Είναι από εκείνα τα μέρη που δεν χρειάζεται ιδιαίτερο προγραμματισμό για να την επισκεφθείτε. Μικρή σε έκταση και κοντά στην Αθήνα, θεωρείται ο απόλυτος προορισμός για τα Σαββατοκύριακα του Ιουλίου.