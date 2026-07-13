Ένα θαυμάσιο ρεπορτάζ τόλμησε και είχε δελτίο ειδήσεων μεγάλου καναλιού το βράδυ της Κυριακής.
Για τις δολοφονίες πολιτών, συνήθως νεαρών παιδιών, από αστυνομικούς εν υπηρεσία. Χαιρόσουν τη δημοσιογραφία.
Ώσπου να γίνει η σύνδεση με το άλλο μείζον θέμα, τις συλλήψεις κατηγορούμενων για το έγκλημα στη Marfin.
Με τη δημοσιογραφική παρέμβαση «πάμε τώρα από τις αστυνομικές αστοχίες στις αστυνομικές επιτυχίες».
«Δημοσιογραφική αστοχία» θέλουμε να πιστεύουμε, γιατί στην άλλη υπόθεση δεν επρόκειτο για «αστυνομικές αστοχίες», αλλά για δολοφονίες.
Ε.Σ.