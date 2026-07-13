Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Ακούστηκε από δελτίο ειδήσεων μεγάλου καναλιού!

Ένα θαυμάσιο ρεπορτάζ τόλμησε και είχε δελτίο ειδήσεων μεγάλου καναλιού το βράδυ της Κυριακής.

Για τις δολοφονίες πολιτών, συνήθως νεαρών παιδιών, από αστυνομικούς εν υπηρεσία. Χαιρόσουν τη δημοσιογραφία.

Ώσπου να γίνει η σύνδεση με το άλλο μείζον θέμα, τις συλλήψεις κατηγορούμενων για το έγκλημα στη Marfin.

Με τη δημοσιογραφική παρέμβαση «πάμε τώρα από τις αστυνομικές αστοχίες στις αστυνομικές επιτυχίες».

«Δημοσιογραφική αστοχία» θέλουμε να πιστεύουμε, γιατί στην άλλη υπόθεση δεν επρόκειτο για «αστυνομικές αστοχίες», αλλά για δολοφονίες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ε.Σ.