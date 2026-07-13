Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν υποστήριξαν αμφότεροι τη Δευτέρα ότι ελέγχουν τα Στενά του Ορμούζ, μετά από ένα Σαββατοκύριακο επιθέσεων που εξαπλώθηκαν στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, απειλώντας περαιτέρω κάθε διπλωματική προσπάθεια για τον τερματισμό του πολέμου.

Το Κουβέιτ ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας ότι η αεράμυνά του άνοιξε πυρ, καθώς το Ιράν προχώρησε σε αντίποινα για τα αεροπορικά πλήγματα των ΗΠΑ που το έθεσαν στο στόχαστρο.

Οι επιθέσεις, οι οποίες πυροδοτήθηκαν από το πλήγμα του Ιράν εναντίον πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στα ανοικτά των ακτών του Ομάν, υπογράμμισαν για άλλη μια φορά ότι η θαλάσσια δίοδος παραμένει το βασικό ζήτημα στις διαπραγματεύσεις.

Το Ιράν και οι ΗΠΑ βρίσκονται σχεδόν στα μισά της 60ήμερης περιόδου μιας ενδιάμεσης συμφωνίας, η οποία υποτίθεται ότι θα προετοίμαζε το έδαφος για συνομιλίες με σκοπό τον μόνιμο τερματισμό του πολέμου. Αντίθετα, η κατάσταση έχει εκφυλιστεί σε μια σειρά επιθέσεων για τα στενά και το μέλλον τους, προκαλώντας εύλογη ανησυχία για το ενδεχόμενο πλήρους επανέναρξης του πολέμο.

«Η επιστροφή σε εχθροπραξίες πλήρους κλίμακας θα είχε καταστροφικές συνέπειες», ανέφερε σε δήλωσή του την Κυριακή ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, προτρέποντας το προέτρεψε το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες να επαναλάβουν επειγόντως τις διαπραγματεύσεις και να διευθετήσουν τα εκκρεμή ζητήματα μέσω της διπλωματίας.

Οι ΗΠΑ δηλώνουν ότι έπληξαν δεκάδες στόχους στο Ιράν

Η Κεντρική Διοίκηση του στρατού των ΗΠΑ (CENTCOM) περιέγραψε ότι οι δυνάμεις της έπληξαν δεκάδες τοποθεσίες στις επιθέσεις της Δευτέρας, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων αεράμυνας, σταθμών ραντάρ, εξοπλισμού πυραύλων και drones, καθώς και μικρών σκαφών.

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«Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν ζωτικό θαλάσσιο διάδρομο για το παγκόσμιο εμπόριο», ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση. «Το Ιράν δεν τα ελέγχει».

Οι Φρουροί της Επανάστασης απέρριψαν κατηγορηματικά τη δήλωση της Αμερικής: «Τα Στενά του Ορμούζ είναι δικό μας έδαφος και δεν θα επιτρέψουμε σε έναν παράνομο στρατό που σκοτώνει παιδιά, από την άλλη πλευρά του κόσμου, να συνεχίσει την παράνομη ανάμειξή του σε αυτά», σημείωσαν χαρακτηριστικά.

Οι σειρήνες ήχησαν δύο φορές τη Δευτέρα στο Μπαχρέιν, όπου εδρεύει ο 5ος Στόλος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, ενώ τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης περιέγραψαν εκρήξεις σε διάφορες τοποθεσίες με τουλάχιστον έναν νεκρό.

Οι ιρανικές επιθέσεις της Κυριακής έπληξαν το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Κατάρ, την Ιορδανία, ακόμα και το Ομάν - του οποίου τα χωρικά ύδατα μαζί με αυτά του Ιράν σχηματίζουν τα στενά.

Οι μάχες επικεντρώνονται στο καθεστώς των στενών

Ο αμερικανικός στρατός δήλωσε νωρίς την Κυριακή ότι έπληξε περίπου 140 στόχους, συμπεριλαμβανομένων θέσεων εκτόξευσης πυραύλων και drones, αποθηκών πυρομαχικών, εξοπλισμού επικοινωνιών και άλλων εγκαταστάσεων - ένα πολύ πιο βαρύ πακέτο επιθέσεων σε σχέση με τους δύο προηγούμενους γύρους πληγμάτων την περασμένη εβδομάδα.

«Τους βομβαρδίσαμε άγρια χθες το βράδυ», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC.

Το Ιράν απάντησε με επιθέσεις σε χώρες της περιοχής που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις, επιμένοντας παράλληλα ότι πρέπει να ελέγχει αποκλειστικά τα στενά και, ενδεχομένως, να χρεώνει τα πλοία για τη διέλευσή τους από αυτά.

«Η εποχή των μονομερών συμφωνιών ΤΕΛΕΙΩΣΕ», έγραψε ο Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν και βασικός διαπραγματευτής. «Σας το είπαμε: κρατήστε τον λόγο σας ή πληρώστε το τίμημα. Η πραγματικότητα χτυπάει την πόρτα».

Το Ιράν περιέγραψε τα στενά ως κλειστά, ενώ ο αμερικανικός στρατός και ο Τραμπ υποστήριξαν ότι τα στενά παραμένουν ανοιχτά.

Σύμφωνα με το Associated Press, ο έλεγχος του Ιράν στα στενά έχει χαλαρώσει, καθώς ο αμερικανικός στρατός παρείχε υποστήριξη σε πλοία που κινούνταν κατά μήκος μιας νότιας διαδρομής που εφάπτεται στις ακτές του Ομάν. Αυτή η νέα διαδρομή έχει εξοργίσει το Ιράν, το οποίο εξαπέλυσε επανειλημμένες επιθέσεις σε πλοία που τη χρησιμοποιούν.

Οι επιθέσεις ακολούθησαν περαιτέρω διπλωματικές συνομιλίες για τα στενά

Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί την περασμένη εβδομάδα ότι η ενδιάμεση συμφωνία για τον πόλεμο έχει «τελειώσει». Όμως οι μεσολαβητές, συμπεριλαμβανομένου του Πακιστάν, του Κατάρ και της Αιγύπτου, συνέχισαν τις προσπάθειες για την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

Περιφερειακός αξιωματούχος που συμμετέχει στη διαμεσολάβηση, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσει τις συνομιλίες, δήλωσε ότι οι προσπάθειες για την ενίσχυση της κατάπαυσης του πυρός συνεχίστηκαν την Κυριακή. Το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών του είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον κορυφαίο διπλωμάτη του Ιράν και ζήτησε «αποκλιμάκωση» και από τις δύο πλευρές.

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος δεν είχε εμφανιστεί από την έναρξη του πολέμου, δεσμεύτηκε το Σάββατο στην πρώτη του δήλωση μετά την κηδεία του πατέρα του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ότι οι Ιρανοί θα εκδικηθούν τη δολοφονία του.