Οι «task forces» του Τσίπρα στους κρίσιμους τομείς της Αγροτική Παραγωγής, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Υγείας και της Επιχειρηματικότητας.

Να παρουσιάσει τη δυναμική της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και των 400+1 προσώπων που απαρτίζουν το Εθνικό της Συμβούλιο, επιχειρούν από το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα, επιδιώκοντας να αναδείξουν ότι γνωρίζουν από πρώτο χέρι τις προκλήσεις της καθημερινότητας, της εργασίας, της παραγωγής, της επιστήμης και της κοινωνικής ζωής.

Ωστόσο, υπάρχουν κάποιοι τομείς στους οποίους ο πρώην πρωθυπουργός έχει ρίξει ιδιαίτερο βάρος, όπως είναι η Αγροτική Παραγωγή, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, η Υγεία και η Οικονομία – Επιχειρηματικότητα, δηλαδή εκεί που θεωρεί ότι είχε μεγάλα «κενά» η προηγούμενη προσπάθεια της «κυβερνώσας Αριστεράς».

Μελετώντας κάποιος τα πρόσωπα που απαρτίζουν το Εθνικό Συμβούλιο, αντιλαμβάνεται ότι οι άνθρωποι που προέρχονται από τους παραπάνω τομείς, αποτελούν και τις μεγαλύτερες «ομάδες» στο εσωτερικό του, γεγονός που αδιαμφισβήτητα δείχνει το πως επιθυμεί ο Αλέξης Τσίπρας να κινηθεί η Συμπαράταξη.

Η Τοπική αυτοδιοίκηση σε πρώτο πλάνο

Μπορεί από το 2012 και μετά, ο Αλέξης Τσίπρα να εξέφρασε τον έναν εκ των δύο πόλων εξουσίας στη χώρα στην κεντρική πολιτική σκηνή, όμως το σκηνικό αυτό δεν μπόρεσε να μεταφερθεί στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Το πάθημα του πρόσφατου παρελθόντος, φαίνεται πως γίνεται μάθημα. Υπό αυτό το πρίσμα, δεν προκαλεί καμία εντύπωση το γεγονός ότι ο Γιώργος Βασιλειάδης και ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, που είχαν την ευθύνη του οργανωτικού, εστίασαν στο να προσεγγίσουν πρόσωπα από την τοπική αυτοδιοίκηση, στην ΕΛΑΣ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι αυτοδιοικητικοί στο Εθνικό Συμβούλιο της Συμπαράταξης είναι:

1. Αγγελή Παναγιώτα Ιατρός, Διευθύντρια ΕΣΥ Φιλιατών, Περιφερειακή Σύμβουλος Θεσπρωτίας

2. Αγριμάκης Νικόλαος Δημόσιος Υπάλληλος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνου

3. Αϊβαλής Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός, Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης Δήμου Πατρών

4. Ακριτίδης Δημήτρης Συνταξιούχος ΟΤΑ, Πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ, Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής, πρ. Προϊστάμενος ΤΑ, πρ. Πρόεδρος Εργαζομένων ΟΤΑ, πρ. μέλος Γ.Σ. ΕΔΟΘ, πρ. Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Νεάπολης-Συκεών, πρ. Σύμβουλος Υφυπουργού Αθλητισμού

5. Αλεξίου Γιάννης Εκπαιδευτικός Μαθηματικός, Περιφερειακός Σύμβουλος Στερεάς Ελλάδας

6. Αποστολίδη Κλεονίκη Οικονομολόγος, Περιφερειακή Σύμβουλος Αττικής

7. Αρσένη Αθηνά Θεατροπαιδαγωγός, σκηνοθέτης και δημιουργός πολιτιστικών δράσεων με έδρα την Ιθάκη. Καλλιτεχνική διευθύντρια του Θεατρικού Φεστιβάλ Ιθάκης και εντεταλμένη σύμβουλος πολιτισμού στον Δήμο.

8. Αυγερινός Εμμανουήλ Καθηγητής Πανεπιστημίου, Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διαμερισματικός Σύμβουλος Δήμου Αθηναίων

9. Βογιαντζόγλου Ιωάννης, Αντιδήμαρχος Πεύκης - Λυκόβρυσης

10. Βοσκόπουλος Χρήστος Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Πρώην Δήμαρχος Καισαριανής

11. Γαβριηλίδης Μάνος Γεωπόνος, Ελεύθερος Επαγγελματίας, Μέλος ΓΕΩΤΕΕ ΠΔΜ, υπ. Περιφερειακός Σύμβουλος Δυτικής Μακεδονίας

12. Γκασούκα Δήμητρα Συνταξιούχος, Κοινωνική Λειτουργός, άτομο με αναπηρία, Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Χαλανδρίου

13. Διαμαντόπουλος Αλέξανδρος Δ/ντής κατάρτισης ΚΒΔΜ, πρ. Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης

14. Δόντσης Νίκος Αντιδήμαρχος Πέλλας, Τραπεζικός Υπάλληλος

15. Ζανιάς Αναστάσης Πολιτικός Μηχανικός, πρ. Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής

16. Ζάχαρης Βαγγέλης, Διευθυντής ΕΣΥ Καρδιολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ)

17. Ηλιάδης Νικόλαος Λογιστής, Αντιδήμαρχος Καλλιθέας

18. Ιωακειμίδης Γιώργος Πολιτικός Μηχανικός, Πρώην Δήμαρχος Νίκαιας–Ρέντη, Επικεφαλής Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, Τομεάρχης Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΕΛ.Α.Σ.

19. Καλογιάννης Απόστολος Οδοντίατρος, Πρώην Δήμαρχος Λαρισαίων, Αναπλ. Τομεάρχης Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΕΛΑΣ.

20. Καμμά Μαρία Δήμαρχος Τήλου, Αναπλ. Τομεάρχης Νησιωτικής Πολιτικής

21. Καρυπίδης Θεόδωρος, Πρώην Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

22. Καφατσάκη Σταματίνα, Δήμαρχος Ζωγράφου

23. Κεκάτος Διονύσης Αρχιτέκτονας / Μηχανικός, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης

24. Κρεμμύδας Άρης Υπάλληλος ΕΚΔΔΑ, Αντιδήμαρχος Οικονομικών Μοσχάτου–Ταύρου

25. Κρικρής Γιώργος Ψυχολόγος, Δημοτικός Σύμβουλος Νέας Σμύρνης

26. Κωνσταντίνου Ιωάννα, Δημ. Σύμβουλος Αγ. Δημητρίου

27. Κώστας Καρπέτας Δικηγόρος, Περιφερειακός Σύμβουλος Αχαΐας

28. Λεονταράκης Ιωάννης Μελισσοκόμος, Περιφ. Σύμβουλος Κρήτης

29. Λιούρης Χάρης Αγρότης, Περιφερειακός Σύμβουλος Ηπείρου

30. Λυμπεροπούλου Δήμητρα, Πρώην Περιφερειακή Σύμβουλος Πελοποννήσου

31. Νίκος Σαράντης Γραφίστας, Εκπαιδευτικός, πρ. Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων, ΠΕΔΑ

32. Νίτσας Γιώργος Μεσίτης Τουριστικά, Επικεφαλής μείζονος αντιπολίτευσης στον Δήμο Πρέβεζας

33. Ντούρβα Παρασκευή, πρώην επικεφαλής Μείζονος Αντιπολίτευσης Δήμου Μουζακίου

34. Νυφούδης Νίκος, Επικεφαλής μείζονος αντιπολίτευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη

35. Παπαδημόπουλος Δημήτρης, Δημοτικός Σύμβουλος Ναυπλιέων

36. Παπαηλιού Σωτήρης, Αντιδήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας

37. Ράλλης Νίκος Δικηγόρος, Πρώην Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κέρκυρας

38. Σαουλίδης Αντώνης, Πρώην Αντιδήμαρχος Δήμου Νεάπολης-Συκεών

39. Στασινόπουλος Απόστολος Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, Δημ. Σύμβουλος Ηλιούπολης, πρ. Αντιδήμαρχος Ηλιούπολης

40. Στέλιος Αποστόλου Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Δημ. Σύμβουλος Δήμου Ζωγράφου

41. Στεφόπουλος Γιώργος Ορθοπεδικός Χειρουργός, Δ/ντής Θεραπευτηρίου ΥΓΕΙΑ, Δημοτικός Σύμβουλος Αμαρουσίου

42. Στέφος Γιάννης Δάσκαλος, Επικεφ. Μείζονος Αντιπολίτευσης Περιφ. Συμβουλίου Ηπείρου, πρ. Βουλευτής Ιωαννίνων

43. Τέγος Ευθύμιος Μηχανικός, Ελεύθερος Επαγγελματίας, Δημ. Σύμβουλος Βύρωνα

44. Τσακνάκης Πέτρος Γεωπόνος, πρ. Περιφερειακός Σύμβουλος

45. Τσαρκνιάς Πέτρος Οικονομολόγος, Αντιδήμαρχος Αριδαίας

46. Τσουκαλάς Γιώργος Εκπαιδευτικός, Περιφ. Σύμβουλος Αττικής, πρ. Δήμαρχος Ελευσίνας

47. Φερεντίνος Γιώργος Πολιτικός Μηχανικός, Πρώην Αντιδήμαρχος Ιλίου

48. Φιλιππίδης Κωνσταντίνος Δημόσιος Υπάλληλος, Πρόεδρος Ομίλου Ενεργών Νέων Φλώρινας – Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας, επικεφαλής ελάσσονος αντιπολίτευσης Δήμου Φλώρινας

49. Φιλίππου Πέτρος Πρ. Δήμαρχος Σαρωνικού, πρ. Αντιπεριφερειάρχης Αν. Αττικής, πρ. Πρόεδρος ΤΕΔΚΝΑ

50. Χάιδος Γιάννης Φαρμακοποιός, Ελεύθερος Επαγγελματίας, πρώην Περιφερειακός Σύμβουλος Θεσσαλίας

51. Χατζηανδρέου Κώστας Συνταξιούχος, Δημοτικός Σύμβουλος

52. Μίλτος Χατζηγιαννάκης, Δικηγόρος, Πρ. Δήμαρχος Σκύρου, πρ. Βουλευτής Ευβοίας (2019-2023) Γραμματέας ΕΛ.Α.Σ.

Ο κρίσιμος τομέας της Υγείας

Κακά τα ψέματα, ο πολύπαθος τομέας της δημόσιας Υγείας, για ένα κόμμα που αυτοπροσδιορίζεται ως Αριστερό, δεν μπορεί παρά να αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες του. Ειδικά όταν οι γιατροί και υγειονομικοί που υπηρετούν στο ΕΣΥ βρίσκονται μονίμως σε κατάσταση «εκτάκτου ανάγκης», όντας υποχρεωμένοι με υπεράνθρωπες προσπάθειες να καλύπτουν τα απαράδεκτα δομικά προβλήματος του Συστήματος.

Παράλληλα, παρά τα δισεκατομμύρια που κατευθύνονται στην Υγεία, το αποτέλεσμα δεν φαίνεται στα «μάτια» των ασφαλισμένων και των ασθενών. Επομένως, είναι δεδομένο ότι κάτι «σάπιο» υπάρχει στον τρόπο λειτουργίας του ΕΣΥ, με ευθύνη της κυβέρνησης και του αρμόδιου Υπουργείου. Παράλληλα και μόνο ότι οι ιδιωτικές δαπάνες των ελλήνων για την Υγεία, είναι οι μεγαλύτερες στην Ευρώπη, σημαίνει πολλά για την αναποτελεσματικότητα του.

Αναλυτικά οι άνθρωποι της Υγείας στο Εθνικό Συμβούλιο της ΕΛΑΣ

1. Aγγελή Παναγιώτα Ιατρός, Διευθύντρια ΕΣΥ Φιλιατών, Περιφερειακή Σύμβουλος Θεσπρωτίας

2. Γεωργακούλιας Νίκος, Ιατρός Νευροχειρουργός, Διευθυντής Νευροχειρουργικής ΓΝΑ Γεννηματάς

3. Γιαλάφος Ηλίας, Ιατρός, Καρδιολόγος MD, PHD

4. Γιαννακοπούλου Δανάη, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας με εξειδίκευση στην Τραυματοθεραπεία.

5. Γιαννόπουλος Γιώργος, Ιατρός Ρευματολόγος ΕΣΥ, Πρ. ΓΓ Υπουργείου Υγείας

6. Δρίτσας Σπύρος, Γιατρός Χειρουργός, Phd, Τομεάρχης Υγείας ΕΛ.Α.Σ.

7. Δρόσος Γιώργος, Ιατρός, πρ. Δ/ντής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής Νοσοκομείου Παπανικολάου Θεσσαλονίκης

8. Ζάχαρης Βαγγέλης, Διευθυντής ΕΣΥ Καρδιολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ)

9. Θεολόγου Σταύρος, Νοσηλευτής, Νοσοκομείο Ευαγγελισμός

10. Ιωάννου Πολύμνια, Συνταξιούχος Ιατρός

11. Καλογιάννης Απόστολος, Οδοντίατρος, Πρώην Δήμαρχος Λαρισαίων, Αναπλ. Τομεάρχης Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΕΛ.Α.Σ.

12. Καραγιάννη Μαριάννα, Ιατρός, Βιοπαθολόγος, Δρ. Ιατρικής Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Επιμελήτρια Α, ΓΝΑ Ευαγγελισμός

13. Καραμπίνης Ανδρέας, Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής ΕΚΠΑ, πρ. Πρόεδρος Εθν. Οργανισμού Μεταμοσχέυσεων

14. Καρασαββογλου Τάσος, Καθηγητής Ιατρικής ΔΠΘ, πρ. Διοικητής Νοσοκομείου Καβάλας

15. Κατσάνης Πολύβιος, Γραμ. Υγειονομικών Α' Βαθμιας Υγείας Δυτ. Ελλάδας

16. Κολοστούμπης Δημητριος, Ιατρός, Ψυχίατρος

17. Κρικρής Γιώργος, Ψυχολόγος, Δημοτικός Σύμβουλος Νέας Σμύρνης

18. Mακοπούλου Αννα Μαρία, Κλινική Ψυχολόγος

19. Μανιός Νίκος, Γιατρός /Συνταξιούχος, Μέλος ΔΣ ΣΦΕΑ

20. Μάρδα Κυβέλη, Ιατρός

21. Μιχαλάκης Νίκος, Ιατρός Καρδιολόγος

22. Μίχας Βησσαρίων, Οδοντίατρος, Διευθυντής ΕΣΥ

23. Μπακόλας Βαγγέλης, Παιδίατρος

24. Μπαλταγιάννης Στέφανος, Παθολόγος Δ/ντής Παθολογικής ΕΣΥ Καστοριάς

25. Μπάμιας Αριστοτέλης, Καθηγητής Ιατρικής Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αντιπρόεδρος Εταιρείας Ελλήνων Ογκολόγων

26. Μπερτζελέτος Δημήτρης, Διατροφολόγος / Διαιτολόγος

27. Μπουλμπασάκος Γιώργος, Ιατρός, Πρ. Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής Ευαγγελισμού, Αναπλ. Τομεάρχης Υγείας ΕΛ.Α.Σ.

28. Πανοτοπούλου – Φλαμπουράρη Εύη, Μοριακή Ιολόγος

29. Παπαδημόπουλος Δημήτρης, Οδοντίατρος, Πρόεδρος Οδοντιατρικού Συλλόγου Αργολίδας

30. Παπάζογλου Αντώνης, Νοσηλευτής

31. Ρόκκος Χρήστος, Ιατρός

32. Σαπουντζης Νίκος, Φαρμακοποιός

33. Στεφόπουλος Γιώργος, Ορθοπεδικός Χειρουργός Δ/ντής Θεραπευτήριο ΥΓΕΙΑ Δημοτικός Σύμβουλος Αμαρουσίου

34. Στούγιου Δέσποινα, Κτηνίατρος

35. Τελεμές Νίκος, Οδοντίατρος

36. Τερζής Νικόλαος, Φυσίατρος Δ/ντης ΚΑΑ Αναβίωση, Δρ. ΔΠΘ

37. Τζιτζίκου Σοφία, Συνταξιούχος Φαρμακοποιός, πρ. πρόεδρος Unicef Ελλάδας

38. Τόσκας Μίλτος, Φαρμακοποιός/ Καθηγητής Κριτικός Κινηματογράφου

39. Τσακρής Αθανάσιος, Καθηγητής Μικροβιολογίας ΕΚΠΑ

40. Τσιαούση Ιωάννα, Ιατρός, Γυναικολόγος Μαιευτήρας

41. Φιλίππου Αθανάσιος, Ιδ. Υπάλληλος Φαρμακοποιός, Πτυχίο Πολιτικών Επιστημών

42. Χάιδος Γιάννης, Φαρμακοποιός, Ελεύθερος Επαγγελματίας

43. Χαλαζωνίτης Δημήτρης, Οδοντίατρος

44. Χούπη Αγγελική, Νοσηλεύτρια - Κοινωνική Επιστήμονας , Γραμματέας Εργαζομένων Δ. Κορινθίων

Ο Αγροτικός Τομέας

Είναι σαφές πως ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Το κόστος παραγωγής έχει εκτοξευτεί, οι δυσκολίες έχουν αυξηθεί ραγδαία, ενώ οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε απόγνωση. Αν σε όλα αυτά προσθέσει κανείς και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που έστειλε τα χρήματα των ενισχύσεων των πραγματικών παραγωγών στα χέρια των «γαλάζιων» κομματαρχών, τύπου «Φραπέ» και «Χασάπη», τότε γίνεται ευκόλως αντιληπτό γιατί ο Αλέξης Τσίπρας προσπαθεί να συνδεθεί με τον αγροτικό κόσμο.

Μέλη του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛ.Α.Σ. από τον αγροτικό τομέα

1. Βαϊόπουλος Γιώργος, Κτηνοτρόφος, Πρ. Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Δυτ. Θεσ/νίκης

2. Γαβριηλίδης Μάνος, Γεωπόνος, Ελεύθερος Επαγγελματίας, Μέλος ΓΕΩΤΕΕ ΠΔΜ Δ.Ε.

3. Γκανής Βαϊος, Αγρότης, Οινοπαραγωγός, Συνδικαλιστής

4. Καψάλης Νικόλαος, Μελισσοπαραγωγός, Οικοτουρισμός

5. Κίντζιος Σπυρίδων, Πρύτανης Γεωπονικού Πανεπιστημίου, Διευθυντής του Εργαστηρίου Κυτταρικής Τεχνολογίας του Τμήματος Βιοτεχνολογίας του ΓΠΑ Αναπλ. Τομεάρχης Αγροτικής Πολιτικής ΕΛΑΣ

6. Κοσμάς Χριστόφορος, Αγρότης, Μέλος ΔΣ ΟΑΣΝΑ

7. Κουσούλας Βαγγέλης, Αγρότης

8. Λεονταράκης Ιωάννης, Μελισσοκόμος, Περιφ. Σύμβουλος Κρήτης,

9. Λιούρης Χάρης, Αγρότης, Περιφερειακός Σύμβουλος Ηπείρου

10. Λυμπεροπούλου Δήμητρα, Γεωπόνος Περιβαλλοντολόγος/ Msc Περιβ. Μηχανικής

11. Μόσχος Θωμάς, Αγρότης / Κτηνοτρόφος, Τομεάρχης Αγροτικής Πολιτικής ΕΛΑΣ

12. Μπουρνάρης Θωμάς, Πανεπιστημιακός Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας

13. Νεμουτιάνος Απόστολος, Αγρότης

14. Σπυροπούλου Κωνσταντίνα, Οινοποιός, Πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ)

15. Ταμπακιάρης Κωνσταντίνος, Πρ. Αγροτικού Συνεταιρισμού Νάουσας

16. Τσακνάκης Πέτρος, Γεωπόνος, πρ. Περιφερειακός Σύμβουλος

17. Τσιόγκας Βλάσσης, Αγρότης, Πρόεδρος Α.Σ. Κλημεντίου, Γ.Γ Αγροτ. Συλλόγου Κιάτο

Οικονομία-Επιχειρηματικότητα

Η κυβέρνηση της «πρώτης φοράς», κατηγορήθηκε πολλές φορές και πολύ σκληρά για τη στάση της απέναντι στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Θέλοντας να ανατρέψει αυτό το στερεότυπο και να μπορέσει να πλησιάσει αυτά τα στρώματα, ο Αλέξης Τσίπρας φρόντισε να έχει κοντά του ανθρώπους της πραγματικής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας.

Τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛ.Α.Σ από τον χώρο της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας

1. Ακριτίδης Σταύρος, Ελεύθερος Επαγγελματίας ΤΥΠΩΤΗΣ

2. Αποστολίδου Κλεονίκη, Οικονομολόγος, Στέλεχος Ειδικής Υπηρεσίας ΕΣΠΑ, Περιφερειακή Σύμβουλος Αττικής

3. Αρχοντής Βασίλης, Οικονομολόγος, Ασφαλιστικός Σύμβουλος

4. Γαβριηλίδης Μάνος, Γεωπόνος, Ελεύθερος Επαγγελματίας, Μέλος ΓΕΩΤΕΕ ΠΔΜ Δ.Ε.

5. Γεωργιάδης Γρηγόρης, Επιχειρηματίας, Επιχειρήσεις Γεωργικών προϊόντων

6. Γιαννακίδης Στάθης, Οικονομολόγος, Πρώην Υφυπουργός Οικονομίας (2018-2019) και πρ. Βουλευτής Ξάνθης , Υπεύθυνος παραρτήματος, ΑΜΘ Ινστιτούτο ΈΝΑ

7. Γκαραντσίνη Τζιαν Αντρεα, Ελεύθερος Επαγγελματίας, Εμπειρογνώμονας

8. Γκούνας Αθανάσιος, Οικονομολόγος, Καθηγητής ΔΙΠΑΕ

9. Δημητρίου Γιάννης, Επαγγελματίας εστίασης

10. Δημητρίου Δημήτριος, Καθηγητής ΔΕΠ, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Δημοκρίτειου Παν/μιου Θράκης. Αναπλ. Τομεάρχης Υποδομών & Μεταφορών ΕΛ.Α.Σ.

11. Ιωαννίδης Γιώργος, Οικονομολόγος, Ερευνητής Γ΄ Βαθμίδας στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), αντικείμενο :Ελληνική Οικονομία και Αξιολόγηση Δημόσιων Πολιτικών

12. Κανάκη Ελένη, Εκδότρια, ιδιοκτήτρια των εκδόσεων Κανάκη

13. Καραγκούνης Σταύρος, Ελεύθερος Επαγγελματίας, Στέλεχος Επιχειρήσεων

14. Καρπουχτσής Κώστας, Οικονομολόgος, Αναπλ. Εκπρόσωπος Τύπου ΕΛ.Α.Σ.

15. Κόκκαλης Πέτρος, Ελεύθερος Επαγγελματίας, πρ. Ευρωβουλευτής

16. Κουτεντάκης Φραγκίσκος, Οικονομολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Δημόσιας Οικονομικής Παν/μιο Κρήτης, Τομεάρχης Οικονομικών ΕΛ.Α.Σ.

17. Κουτσιανάς Νίκος, Επιχειρηματίας, Ιδρυτής Apivita & Symbeeosis

18. Κρανιδιώτης Παναγιώτης, Επιχειρηματίας, Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΕΜΠ, Ομάδα Opengov 2009-2013

19. Κωνσταντινίδης Γιώργος, Επιχειρηματίας, Τομεάρχης Τουρισμού ΕΛ.Α.Σ

20. Λεμπετλής Νικόλαος, Επιχειρηματίας Εστίασης Αντιπρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου

21. Λιάκος Δημήτρης, Οικονομολόγος, Σύμβουλος Διοίκησης Τραπεζικού Ομίλου, πρ. Υφυπουργός παρά τω ΠΘ 2016-2019

22. Μαγκλάρας Βασίλης, Οικονομολόγος, Στέλεχος Επιχειρήσεων. Τομεάρχης Βιομηχανικής Πολιτικής ΕΛ.Α.Σ.

23. Μαλτέζος Μενέλαος, Οικονομολόγος

24. Μανωλιουδάκη Ευγενία, Εικαστικός- Επιχειρηματίας

25. Μαρτίνος Αντώνης, Ελ. Επαγγελματίας, Φυσικοθεραπευτής

26. Μουσταΐρας Ηλίας, Επιχειρηματίας, Πρόεδρος Ένωσης Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Δυτικής Αττικής

27. Μπακαγιάννη Ρούλα, Επιχειρηματίας, Επιχείρηση Τουρισμού

28. Μπγιάλας Χρήστος, Λογιστής, Οικονομολόγος

29. Μπουλμέτης Κώστας, Οικονομολόγος, Δ/νων Σύμβουλος Αναπτυξιακής Ανατολικής Αττικής

30. Νταφόπουλος Δημήτρης, Επιχειρηματίας με δραστηριότητα στους τομείς των FMCG, του brand development, της φιλοξενίας και της κυβερνοασφάλειας. Αναπλ. Τομεάρχης Ψηφιακής Πολιτικής ΕΛ.Α.Σ

31. Νυφούδης Νίκος, Ελ. Επαγγελματίας/ Οικονομολόγος, Αναπλ. Εκπρόσωπος Τύπου ΕΛ.Α.Σ.

32. Όχονος Νώντας, Επιχειρηματίας

33. Παγκάλου Φωτεινή, Οικονομολόγος. Διδάσκουσα στο Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αναπληρώτρια Τομεάρχης Στεγαστικής Πολιτικής ΕΛ.Α.Σ.

34. Παντούλα Θάλεια, Κοινωνική Επιχειρηματίας Pr. Manager

35. Παπαμιχαλόπουλος Παναγιώτης, Οικονομολόγος, Επιχειρηματίας

36. Παππάς Γιώργος, Ορκωτός Ελεγκτής / Λογιστής, Πρ. Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας. Αναπλ. Τομεάρχης Οικονομικών ΕΛ.Α.Σ.

37. Πετράκος Γιώργος, Οικονομολόγος, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Διευθυντής του Εργαστηρίου Αναπτυξιακής Πολιτικής, Αναπλ. Τομεάρχης Ανάπτυξης / Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας ΕΛ.Α.Σ.

38. Πούλιος Ευάγγελος, Επιχειρηματίας, Απόφοιτος Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Nιcolae Titulescu (Craiova, Ρουμανία), κάτοχος διδακτορικού τίτλου του ίδιου Πανεπιστημίου. Αναπλ. Τομεάρχης Ανάπτυξης / Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας της ΕΛ.Α.Σ

39. Ρούσσος Άρης, Σεφ, επιχειρηματίας εστίασης

40. Σαλπέας Γιάννης, Επιχειρηματίας εστίασης, Οικονομολόγος. Τομεάρχης Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ΕΛ.Α.Σ.

41. Σγορούδης Γεώργιος, Ελ. Επαγγελματίας- Φοροτεχνικός

42. Σελάχας – Ευσταθίου Παναγιώτης, Επιχειρηματίας

43. Σέλτσα Ελευθερία, Επιχείρηση εστίασης

44. Στασινόπουλος Απόστολος, Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, Δημ. Σύμβουλος Ηλιούπολης, πρ. Αντιδήμαρχος Ηλιούπολης

45. Τέγος Ευθύμιος, Μηχανικός, Ελεύθερος Επαγγελματίας, Δημ. Σύμβουλος Βύρωνα

46. Τζιβάνης Παναγιώτης, Ανθοπώλης, Μέλος ΔΣ Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

47. Τουρλίδης Γεώργιος, Επιχειρηματίας

48. Τρίχας Γιώργος, Οικονομολόγος, Στέλεχος Επιχειρήσεων

49. Τσακιροπούλου Ελευθερία, Επιχειρηματίας, Πολιτική Επιστήμονας

50. Τσαρκνιάς Πέτρος, Οικονομολόγος, Αντιδήμαρχος Αριδαίας

51. Τσουκαρέλης Σωτήρης, Κοινωνικός Επιχειρηματίας, Ιδρυτικό Μέλος και Πρόεδρος ΚοινΣεπ «Ψηλά Βουνά»

52. Τσουρούτας Νίκος, Επιχειρηματίας Εστίασης/μεταποίησης

53. Φωτονιάτα Ευγενία, Δρ. Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Συντονίστρια του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΙΝΑΤ, Πρ. Ειδική Γραμματέας Διαχ. Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2015-2019. Υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού ΕΛ.Α.Σ.

54. Χάιδος Γιάννης, Φαρμακοποιός, Ελεύθερος Επαγγελματίας

55. Χατζητέγας Γιώργος, Ελ. Επαγγελματίας- Ιδιοκτήτης Φροντιστηρίου. Καθηγητής Φυσικής