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Στο Πειθαρχικό μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ γιατί με άρθρο στο «Καρφί» ασκούσε κριτική στον πρόεδρο του κόμματος.

Απίστευτα πράγματα στη Χαριλάου Τρικούπη.

Ο Ευάγγελος Γάκης, μέλος της ΚΠΕ του ΠΑΣΟΚ, παραπέμπεται σήμερα στην Επιτροπή Δεοντολογίας (το γνωστό «Πειθαρχικό») του κόμματος γιατί με άρθρο του στο «Καρφί» ασκούσε σκληρή κριτική στον πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη!

Μαζί του παραπέμπεται και δεύτερο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ο Γιώργος Ζήσιμος, γιατί προχώρησε στην αναπαραγωγή του άρθρου στο διαδίκτυο.

Στο ΠΑΣΟΚ τελικά δεν φταέι ούτε καν ο ...Χατζηπετρής!

Φταίνε ο ...Γάκης και ο Ζήσιμος!

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ΥΓ: Αν τους διαγράψουν ...λύνεται το πρόβλημα;

Β.Σκ.