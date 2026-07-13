«Εάν κάποιος επιθυμεί τις συνεργασίες, έχουμε και διεύθυνση και τηλέφωνο», είπε ο Νίκος Παππάς.

«Συνεδριάζει σήμερα η Πολιτική Γραμματεία για να υλοποιήσει την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ετοιμαζόμαστε για την εκλογική μάχη, θα φτιάξουμε μια συμμαχία με όσους θέλουν και όσους μπορούν και να έχουμε ένα πρόγραμμα που έχει ανάγκη η κοινωνία», είπε αρχικά ο Νίκος Παππάς στο Mega.

«Θεωρώ ότι έχουμε χάσει πολύτιμο χρόνο και αυτό είναι και ένα στοιχείο το οποίο διαμόρφωσε και τη σημερινή δημοσκοπική εικόνα. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μία δημόσια θέση η οποία λέει περίπου «μη με ψηφίζετε, ψηφίστε άλλον». Αυτό δεν είναι νοητό για κόμμα».

«Άρα τώρα είμαστε σε μία συνθήκη όπου συνεδρίασε η Κεντρική Επιτροπή, αποφάσισε ότι θα είμαστε παρόντες στις εκλογές, θα αναζητήσουμε συμμαχίες με όσους θέλουν και όσους μπορούν», συνέχισε και πρόσθεσε: «Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κινήθηκε αντιπαραθετικά στον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, έφτιαξε άλλο κόμμα, έχει κάνει δηλώσεις ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε. Υπάρχουν στελέχη του κόμματος του κυρίου Τσίπρα που είπαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξικός. Άρα, εάν έχει υπάρξει αντιπαράθεση, δεν έχει υπάρξει από τον ΣΥΡΙΖΑ».

«Θα πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας. Σημαίνει ότι υπάρχουν πάρα πολλά ικανά ηγετικά στελέχη, τα οποία μπορούν και πρέπει να κατανεμηθούν σε ρόλους, τα οποία μπορούν να παίξουν αυτό το ρόλο. Υπάρχει τρόπος και δεν έχουμε τον χρόνο, διότι τα σενάρια των εκλογών είναι ζωντανά και ενεργά», συνέχισε ο Νίκος Παππάς.

«Δεν υπάρχει χρόνος για Συνέδριο και εκλογή προέδρου»

«Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή χρόνος, για να ολοκληρώσουμε μία μετάβαση στην ηγεσία όπως προβλέπει το καταστατικό. Δηλαδή να κάνουμε ένα συνέδριο και να κάνουμε εκλογή από τη βάση. Υπάρχει τρόπος λοιπόν, με συνεννόηση και συναίνεση, όπως δείξαμε στην περασμένη Κεντρική Επιτροπή, και θα δείξουμε και στην επόμενη που έρχεται το Σάββατο στη συνέχιση αυτής της συνεδρίασης, να πάμε σε μία συναινετική, συλλογική λύση για την ηγεσία και τη διάταξη μάχης προς τις εκλογές», πρόσθεσε.

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«Νομίζω ότι το κόμμα λέει το αυτονόητο και αποδεικνύεται ότι και η προηγούμενη απόφαση, εκτός του ανέφικτου που είχε, ήτανε και ένα προκάλυμμα, αν υπάρξουν αποχωρήσεις, για κάποιους οι οποίοι θέλανε και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Δηλαδή, εάν φύγουν κάποιοι, σημαίνει ότι θέλανε και να είναι βουλευτές, και να διατηρούν την έδρα, και να κλείνουν το μάτι στον Τσίπρα που τους έχει πει «παραιτηθείτε πρώτα». Ε, δεν γίνονται όλα. Είμαστε σε ένα ανοιχτό, δημοκρατικό σύστημα. Τα κόμματα είναι εθελοντικές ενώσεις πολιτών. Κανένας δεν μένει σ’ ένα κόμμα με το ζόρι. Αυτό που δεν είναι σωστό και ηθικό, είναι να έχεις αποφασίσει ότι θα πας σε άλλο κόμμα και να μένεις στο προηγούμενο, για να υπαγορεύσεις μία πολιτική που συμφέρει τον επόμενό σου σταθμό», συνέχισε.

«Εάν κάποιος επιθυμεί τις συνεργασίες, έχουμε και διεύθυνση και τηλέφωνο»

Ο Νίκος Παππάς υπογράμμισε ότι η εσωκομματική αναταραχή έχει επισκιάσει τις προγραμματικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ όσον αφορά τη συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, αναφέρει ότι η πρόταση για κοινά ψηφοδέλτια απορρίφθηκε, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει ανοιχτός σε συνεργασίες.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα το οποίο έχει το ιδεολογικό και προγραμματικό οπλοστάσιο για να αποτελέσει μία αξιόπιστη αντιπολίτευση. Όλη αυτή η εσωκομματική αναταραχή δεν έχει αφήσει περιθώριο για τις προγραμματικές θέσεις. Υπήρξε ένα λάθος σε σχέση με την απόφαση της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής, η οποία έβαζε ερωτηματικό στην παρουσία μας. Αυτή η περίοδος έληξε», πρόσθεσε.

«Είχα καταθέσει την άποψη ότι ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ πρέπει να κατεβάσουν κοινά ψηφοδέλτια. Δυστυχώς, απορρίφθηκε από το ΠΑΣΟΚ. Εάν κάποιος επιθυμεί τις συνεργασίες, έχουμε και διεύθυνση και τηλέφωνο. Αλλά δεν θα περιμένουμε μία συνεργασία που μπορεί να μην έρθει ποτέ. Θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας και ευελπιστώ να πείσω να πάμε σε συλλογική ηγεσία μέχρι τις εκλογές», κατέληξε.

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