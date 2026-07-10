Εφόσον το αίτημα της σύγκλησης έγινε από το 25% των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, είναι «καταστατική υποχρέωση να συνεδριάσει», είπε ο Φώτης Κουβέλης.

Σε φιάσκο κατέληξε, τελικά, το προσκλητήριο των «ανταρτών» του ΣΥΡΙΖΑ για συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος, χωρίς την προηγούμενη σχετική «νομιμοποίηση» της αναπληρώτριας γραμματέως του κόμματος, Αναστασίας Σαπουνά - που εκτελεί χρέη προέδρου μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου. Η πλειοψηφία των μελών αποφάσισε να μην δώσει το «παρών» επειδή δεν ήταν επίσημη η σύγκληση και έτσι δεν συγκεντρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός (17 από τους 30).

Κουβέλης: Καταστατική υποχρέωση η σύγκληση και συνεδρίαση της ΚΕ

Από εκεί και πέρα έγινε γνωστό ότι θα πραγματοποιηθεί κανονικά αύριο, Σάββατο (11/7), η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Μετά τις διαβουλεύσεις που έγιναν ανάμεσα στην πλευρά Πολάκη και σε αυτή των Παππά, Δούρου και Μπουλέκου από την άλλη, τη λύση έδωσε η Επιτροπή Δεοντολογίας.

Όπως εξήγησε ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας, Φώτης Κουβέλης, εφόσον το αίτημα της σύγκλησης έγινε από αριθμό μελών πάνω από το 25% της Κεντρικής Επιτροπής, είναι «καταστατική υποχρέωση» να συνεδριάσει, ανεξάρτητα με το «εάν απουσιάζει ή δεν απουσιάζει ο πρόεδρος του κόμματος και εάν δεν θέλει τη λειτουργία της Κεντρικής Επιτροπής η αναπληρώτρια γραμματέας».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Σύμφωνα με το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, το 25% των μελών της Κεντρικής Επιτροπής έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη σύγκλησή της. Πράγματι, αριθμός που υπερβαίνει το 25% των μελών της Κεντρικής Επιτροπής ζήτησε τη σύγκλησή της. Η σύγκληση πρέπει να συνοδευτεί και από τη λειτουργία της Κεντρικής Επιτροπής. Κατά συνέπεια είναι καταστατική υποχρέωση να λειτουργήσει η συγκληθήσα Κεντρική Επιτροπή.

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Στον αντίλογο ότι απουσιάζει Πρόεδρος ή Γραμματέας, πρέπει να σας πω ότι το δικαίωμα σύγκλησης και της λειτουργίας από το αν απουσιάζει ή δεν απουσιάζει ο Πρόεδρος του κόμματος και εν προκειμένω αν δεν θέλει να λειτουργήσει προς την κατεύθυνση λειτουργίας της Κεντρικής Επιτροπής η αναπληρώτρια Γραμματέας.

Διαφορά η διάταξη του Καταστατικού που δίνει το δικαίωμα στο 25% να ζητήσει τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής εάν συνοδευτεί με άλλες προϋποθέσεις καθίσταται κενού περιεχομένου αυτή η συγκεκριμένη ρύθμιση, αυτό το συγκεκριμένο δικαίωμα.

Κατά συνέπεια, η σύγκληση και η λειτουργία της Κεντρικής Επιτροπής πρέπει άμεσα να γίνει. Μπορεί, έχει τη δυνατότητα, ένα ή περισσότερα μέλη από εκείνους που ζήτησαν τη σύγκληση να πάρει τον λόγο για την έναρξη της λειτουργίας της Κεντρικής Επιτροπής».

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