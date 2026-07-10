Σε φιάσκο κατέληξε, τελικά, το προσκλητήριο των «ανταρτών» του ΣΥΡΙΖΑ για συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος, χωρίς την προηγούμενη σχετική «νομιμοποίηση» της αναπληρώτριας γραμματέως του κόμματος, Αναστασίας Σαπουνά - που εκτελεί χρέη προέδρου μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου. Η πλειοψηφία των μελών αποφάσισε να μην δώσει το «παρών» επειδή δεν ήταν επίσημη η σύγκληση και έτσι δεν συγκεντρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός (17 από τους 30).
Κουβέλης: Καταστατική υποχρέωση η σύγκληση και συνεδρίαση της ΚΕ
Από εκεί και πέρα έγινε γνωστό ότι θα πραγματοποιηθεί κανονικά αύριο, Σάββατο (11/7), η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Μετά τις διαβουλεύσεις που έγιναν ανάμεσα στην πλευρά Πολάκη και σε αυτή των Παππά, Δούρου και Μπουλέκου από την άλλη, τη λύση έδωσε η Επιτροπή Δεοντολογίας.
Όπως εξήγησε ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας, Φώτης Κουβέλης, εφόσον το αίτημα της σύγκλησης έγινε από αριθμό μελών πάνω από το 25% της Κεντρικής Επιτροπής, είναι «καταστατική υποχρέωση» να συνεδριάσει, ανεξάρτητα με το «εάν απουσιάζει ή δεν απουσιάζει ο πρόεδρος του κόμματος και εάν δεν θέλει τη λειτουργία της Κεντρικής Επιτροπής η αναπληρώτρια γραμματέας».
Αναλυτικά οι δηλώσεις του:
«Σύμφωνα με το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, το 25% των μελών της Κεντρικής Επιτροπής έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη σύγκλησή της. Πράγματι, αριθμός που υπερβαίνει το 25% των μελών της Κεντρικής Επιτροπής ζήτησε τη σύγκλησή της. Η σύγκληση πρέπει να συνοδευτεί και από τη λειτουργία της Κεντρικής Επιτροπής. Κατά συνέπεια είναι καταστατική υποχρέωση να λειτουργήσει η συγκληθήσα Κεντρική Επιτροπή.
Στον αντίλογο ότι απουσιάζει Πρόεδρος ή Γραμματέας, πρέπει να σας πω ότι το δικαίωμα σύγκλησης και της λειτουργίας από το αν απουσιάζει ή δεν απουσιάζει ο Πρόεδρος του κόμματος και εν προκειμένω αν δεν θέλει να λειτουργήσει προς την κατεύθυνση λειτουργίας της Κεντρικής Επιτροπής η αναπληρώτρια Γραμματέας.
Διαφορά η διάταξη του Καταστατικού που δίνει το δικαίωμα στο 25% να ζητήσει τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής εάν συνοδευτεί με άλλες προϋποθέσεις καθίσταται κενού περιεχομένου αυτή η συγκεκριμένη ρύθμιση, αυτό το συγκεκριμένο δικαίωμα.
Κατά συνέπεια, η σύγκληση και η λειτουργία της Κεντρικής Επιτροπής πρέπει άμεσα να γίνει. Μπορεί, έχει τη δυνατότητα, ένα ή περισσότερα μέλη από εκείνους που ζήτησαν τη σύγκληση να πάρει τον λόγο για την έναρξη της λειτουργίας της Κεντρικής Επιτροπής».
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