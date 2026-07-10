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Η Στεφανία Γουλιώτη στην κορυφή του Ολύμπου.

Την εμπειρία της από την ορειβασία στον Όλυμπο μοιράστηκε η Στεφανία Γουλιώτη με τους διαδικτυακούς της φίλους το βράδυ της Πέμπτης.

Η ηθοποιός έχει αποδείξει και στο παρελθόν ότι αγαπά τη φύση και λατρεύει τις νέες περιπέτειες, ενώ αυτή τη φόρα σκαρφάλωσε στο ψηλότερο σημείο της Ελλάδας.

Μέσα από τα νέα της Instagram Stories η Στεφανία Γουλιώτη μοιράστηκε ορισμένες εικόνες από το «άγριο» τοπίο του βουνού, ενώ η ίδια εμφανίζεται με προστατευτικό κράνος και ένα πλατύ χαμόγελο να έχει «κατακτήσει» το Στρεφάνι.

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Αμέσως μετά μοιράστηκε εικόνες από την ορειβασία και την προσπάθεια της ομάδας να βρεθεί στο σημείο, ενώ όλοι οι συνοδοιπόροι της εμφανίζονται εξοπλισμένοι και με τα κατάλληλα ρούχα για του βουνό.

Η εντυπωσιακή ομίχλη καλύπτει το περισσότερο μέρος της φωτογραφίας, ωστόσο η ηθοποιός φαίνεται άκρως ενθουσιασμένη με το κατόρθωμά της.

Στη μία φωτογραφία μάλιστα, απαθανατίζεται να σκαρφαλώνει δεμένη με προστατευτικά σχοινιά και χαμογελαστή κοιτά την κάμερα.

Σήμερα, φαίνεται ότι η διαδρομή της την οδήγησε στον Μύτικα, την κορυφή του Ολύμπου.

Στο τελευταίο story που δημοσίευσε, παρουσιάζει την ομάδα της να οδεύει προς την κορυφή.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, η ηθοποιός βρέθηκε στην Εύβοια, όπου απόλαυσε στιγμές ηρεμίας και χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, αλλά και σε καταρράκτες της περιοχής.