Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (10/07) στην περιοχή Παναγίας Βόνιτσας στην Αιτωλοακαρνανία, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16:00, σε χαμηλή βλάστηση.
Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση. Συγκεκριμένα επιχειρούν 19 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις 4 αεροσκάφη.
Από τη φωτιά δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές.
Στην περιοχή μεταβαίνει ανακριτικό κλιμάκιο της Πυροσβεστικής από τη Λευκάδα για τη διερεύνηση των αιτιών της.