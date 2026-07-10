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Από τη φωτιά δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές.

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (10/07) στην περιοχή Παναγίας Βόνιτσας στην Αιτωλοακαρνανία, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16:00, σε χαμηλή βλάστηση.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση. Συγκεκριμένα επιχειρούν 19 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις 4 αεροσκάφη.

Από τη φωτιά δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές.

Στην περιοχή μεταβαίνει ανακριτικό κλιμάκιο της Πυροσβεστικής από τη Λευκάδα για τη διερεύνηση των αιτιών της.