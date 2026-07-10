Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην αγροτοδασική φωτιά στην Οινούσσα Σερρών, επιχειρούν 4 εναέρια.

Μεγάλη δασική φωτιά μαίνεται στις Σέρρες. Λόγω της έκτασης της φωτιάς ήχησε 112 στα κινητά των κατοίκων της περιοχής Οινούσσα Σερρών για εκκένωση προς το Νέο Σούλι.

Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη για την αντιμετώπιση της δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Οινούσσα. Στις 15:13 εκδηλώθηκε μήνυμα απο το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων του οικισμού Οινούσσα, προς Νέο Σούλι Σερρών.

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Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην αγροτοδασική πυρκαγιά στην Οινούσσα Σερρών

Σε εξέλιξη παραμένει η αγροτοδασική πυρκαγιά στην Οινούσσα Σερρών, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να ενισχύονται για την αντιμετώπισή της. Στο σημείο επιχειρούν πλέον 75 πυροσβέστες, με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης και 21ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 20 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνδράμουν δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εξελίσσεται σε αγροτοδασική έκταση και έχει φτάσει στα όρια του οικισμού. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση για τον περιορισμό της πυρκαγιάς, ενώ οι κάτοικοι καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

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H ανάρτηση του 112

Νωρίτερα, μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, εστάλη μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής, με οδηγία απομάκρυνσης όσων βρίσκονται στην περιοχή των Οινούσσων προς το Νέο Σούλι. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον περιορισμό της φωτιάς, ενώ οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Στο μήνυμα καλούνται όσοι βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς το Νέο Σούλι, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών. «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Οινούσσα Σερρών απομακρυνθείτε προς Νέο Σούλι. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει η ειδοποίηση του 112.

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Συνεχίζεται η μάχη με τη φωτιά στην Οινούσσα Σερρών – Συνδράμουν δήμοι και εθελοντές

Συνεχίζεται η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης της αγροτοδασικής πυρκαγιάς στην Οινούσσα Σερρών, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό του μετώπου. Στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν, εκτός από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής, υδροφόρα οχήματα των Δήμων Σερρών και Εμμανουήλ Παππά, καθώς και μία υδροφόρα του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών.

Παράλληλα, στην επιχείρηση συνδράμουν και σκαπτικά μηχανήματα για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και την υποστήριξη του έργου των πυροσβεστών σύμφωνα με το infonews24.gr. Σημαντική είναι και η συμβολή των εθελοντών της περιοχής, οι οποίοι βρίσκονται στο μέτωπο της πυρκαγιάς και βοηθούν στις προσπάθειες αντιμετώπισης της φωτιάς. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες, ενώ τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες Αρχές μετά την πλήρη κατάσβεσή της.