Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026.

Συνεχίζεται η δράση στη φάση των «8» του Μουντιάλ 2026, με την Ισπανία και το Βέλγιο να «κοντράρονται» απόψε για ένα εισιτήριο στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Η Ισπανία, η οποία δεν έχει πίασει ακόμα το 100% της αγωνιστικής της απόδοσης στη διοργάνωση», ξεπέρε με άνεση το εμπόδιο της Αυστρίας στη φάση των «32», ενώ στους «16» πήρε την πρόκριση στο 90΄ απέναντι στην Πορτογαλία με γκολ του Μερίνο.

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Από την άλλη το Βέλγιο πραγματοποίησε μία συγκλονιστική ανατροπή στους «32» απέναντι στη Σενεγάλη, επιστρέφοντας από το εις βάρος του 2-0. Στην επόμενη φάση δεν χαρίστηκε απέναντι στις ΗΠΑ, επικρατώντας με το ευρύ 4-1 στον απόηχο της σκανδαλώδους απόφασης της FIFA περί ανάκλησης της κόκκινης κάρτας του Φόλαριν Μπάλογκαν.

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Η σέντρα της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένη στις 22:00 και θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Ο νικητής του ζευγαριού θα βρει απέναντί του τη Γαλλία, η οποία κέρδισε με 2-0 το Μαρόκο στον πρώτο προημιτελικό.