Σάλος στο Μουντιάλ 2026 με την παρέμβαση Τραμπ, η FIFA «πέρασε μια κόκκινη γραμμή».

Σφοδρά πυρά εξαπέλυσε η UEFA κατά της απόφασης της FIFA να αναστείλει την ποινή του Αμερικανού Φολάριν Μπάλογκαν για την κόκκινη κάρτα που πήρε, μετά την παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα, η βελγική ομοσπονδία ποδοσφαίρου εκφράζει την οργή της και για τη διαδικασία της έφεσης, λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση με τις ΗΠΑ, για τους «16» του Μουντιάλ 2026.

Η FIFA «πέρασε μια κόκκινη γραμμή« και υπονομεύει την ακεραιότητα του αθλήματος, τόνισε η UEFA, σε ανακοίνωση για την υπόθεση Μπάλογκαν. «Εκφράζουμε τη δυσπιστία μας για μια τόσο πρωτοφανή, ακατανόητη και αδικαιολόγητη απόφαση», υπογράμμισε η UEFA σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

«Όταν η βεβαιότητα των κανόνων δεν είναι εγγυημένη πλέον από τους θεματοφύλακές της, διακυβεύεται η ακεραιότητα του αθλήματος και υπονομεύεται η αξιοπιστία μιας διοργάνωσης», επισημαίνει και προειδοποιεί παράλληλα για το προηγούμενο που δημιουργείται.

Μουντιάλ 2026: Η ανακοίνωση της UEFA για την υπόθεση Μπάλογκαν

Η χθεσινή απόφαση να ανασταλεί για μια δοκιμαστική περίοδο ενός χρόνου η εφαρμογή του αυτόματου αποκλεισμού για μία αγωνιστική μετά την κόκκινη κάρτα στον Φολάριν Μπάλογκαν, πέρασε μια κόκκινη γραμμή.

Το ποδόσφαιρο, όπως όποιο άλλο άθλημα, βασίζεται σε κανονισμούς, που αποτελούν τη βάση για δίκαιο, έντιμο και διαφανή ανταγωνισμό. Μερικές φορές οι κανόνες είναι ανοιχτοί σε ερμηνείες. Σε αυτή την περίπτωση, όχι. Ο ελάχιστος αποκλεισμός μιας αγωνιστικής έπειτα από μια κόκκινη κάρτα δεν αποτελεί προαιρετική επιλογή και δεν απαιτεί εφαρμογή της απόφασης αρμόδιου οργάνου. Είναι μια αρχή ενσωματωμένης στους κανονισμούς, η οποία δεν μπορεί να υπόκειται σε εξαιρέσεις, πόσο μάλλον εν μέσω ενός τουρνουά στο οποίο αρκετοί άλλοι παίκτες έχουν βρεθεί στην ίδια κατάσταση και έχουν εκτίσει κανονικά την ποινή τους.

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Όταν η βεβαιότητα των κανόνων δεν είναι εγγυημένη πλέον από τους θεματοφύλακές της, διακυβεύεται η ακεραιότητα του αθλήματος και υπονομεύεται η αξιοπιστία μιας διοργάνωσης. Ομοίως, μια τέτοια απόφαση δημιουργεί προηγούμενο στο τρέχον τουρνουά, όπου παρόμοιες καταστάσεις θα απαιτούν πλέον ίση μεταχείριση, σε βάρος της διοργάνωσης.

Το ποδόσφαιρο είναι το πιο αγαπητό άθλημα στον κόσμο επειδή είναι ένα όμορφο παιχνίδι και είναι αξιόπιστο επειδή παίζεται παντού με τους ίδιους νόμους. Ένα τουρνουά δεν είναι ποτέ κάτι εντελώς αυτόνομο και, αν το εν λόγω τουρνουά είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο, έχει τη δύναμη να επιφέρει θετικές ή αρνητικές συνέπειες στο σύνολο του αθλήματος.

Εκφράζουμε τη δυσπιστία μας για μια τόσο πρωτοφανή, ακατανόητη και αδικαιολόγητη απόφαση».

Η παρέμβαση Τραμπ στο Μουντιάλ 2026 και η απόφαση της FIFA

Ο Φολάριν Μπάλογκαν, που έχει πετύχει τρία γκολ για τις ΗΠΑ στο Μουντιάλ 2026, αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα στη νίκη της ομάδας του επί της Βοσνίας, στη φάση των «32».

Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, να επανεξεταστεί η κόκκινη κάρτα, που αυτόματα απέκλειε τον ποδοσφαιριστή από τη αναμέτρηση των ΗΠΑ με το Βέλγιο (στις 03:00 τα ξημερώματα της Τρίτης) για τους «16» του Μουντιάλ 2026.

Σε μια πρωτοφανή κίνηση, η FIFA ανέστειλε την εφαρμογή της ποινής για έναν χρόνο, χωρίς να ανακαλέσει την κόκκινη κάρτα, ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να επικοινώνησε τρεις φορές με τη FIFA από την περασμένη Τετάρτη, ασκώντας πιέσεις ώστε να επανεξεταστεί η ποινή του Μπάλογκαν. Μετά την άνευ προηγουμένου απόφαση, ο Τραμπ έκανε λόγο για αποκατάσταση μιας μεγάλης αδικίας.

Έφεση από το Βέλγιο - «Δεν έχουμε άλλη επιλογή, δεν έχουμε λάβει καμία εξήγηση»

Σε νεότερη ανακοίνωση, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Βελγίου (RBFA) εξαπολύει ξανά τα πυρά της και για τη διαδικασία της έφεσης, αναφέροντας πως η FIFA ξανά δεν τήρησε τους κανονισμούς.

Στη νέα ανακοίνωση, η RBFA περιγράφει τι συνέβη τις τελευταίες ώρες, με την υπόθεση Μπάλογκαν. «Αφού έμαθε μέσω ΜΜΕ την απόφαση της FIFA να άρει την αυτόματη ποινή του Μπάλογκαν, η RBFA έστειλε επιστολή στην παγκόσμια ομοσπονδία, ζητώντας αντίγραφο της απόφασης, μια εξήγηση για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε και να ξεκαθαρίσει τη θέση της σχετικά με τους ισχύοντες κανονισμούς», αναφέρει η νέα ανακοίνωση.

Ωστόσο, «ως μόνη απάντηση, η FIFA έστειλε στη RBFA επιστολή, δηλώνοντας ότι θεώρησε αυτή την αλληλογραφία ως έφεση, ότι ορίστηκε δικαστής και πως η RBFA είχε μόνο λίγες ώρες για να ολοκληρωθεί η έφεση. Η FIFA δεν παρείχε απολύτως καμία πληροφορία».

Η RBFA υπογραμμίζει πως οι ίδιοι οι κανονισμοί της FIFA ορίζουν πως προκειμένου να υποβάλει έφεση μία πλευρά, θα πρέπει πρώτα να της έχει κοινοποιηθεί μια αιτιολογημένη απόφαση. «Ενώ η RBFA απλώς αναζητούσε νόμιμες εξηγήσεις, η FIFA από μόνη της δημιούργησε μια ένσταση και αμέσως διασφάλισε ότι θα κηρυχθεί απαράδεκτη», συμπληρώνει.

«Για να είμαστε σαφείς, μέχρι στιγμής η RBFA δεν έχει λάβει καμία απόφαση ή εξήγηση από τη FIFA που αφορά σε αυτό το ζήτημα. Για αυτό, δεν έχει επιλογή, παρά να προσφύγει κατά της επιλεξιμότητας του ποδοσφαιριστή για το επικείμενο ματς», τονίζει η βελγική ομοσπονδία ποδοσφαίρου.

Τέλος, επισημαίνει ότι «ανεξάρτητα από την αθλητική έκβαση αυτού του ματς, η RBFA ανησυχεί βαθιά για την πορεία των γεγονότων και θα συνεχίσει να αγωνίζεται τις επόμενες ώρες, ημέρες και μήνες, για την υπεράσπιση των θεμελιωδών αρχών της ηθικής, του θεμιτού ανταγωνισμού και των συμφερόντων του ποδοσφαίρου στο σύνολό του».

Τραμπ: Δεν ήξερα τι σημαίνει η κόκκινη κάρτα, ζήτησα επανεξέταση από τη FIFA

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε σε δηλώσεις του ότι ζήτησε από τη FIFA να επανεξετάσει την ποινή του Μπάλογκαν. Και παρότι υποστήριξε ότι είναι άνθρωπος που… καταλαβαίνει πολύ καλά όλα τα αθλήματα, παραδέχθηκε ότι δεν ήξερε τι σήμαινε η κόκκινη κάρτα.

«Ναι, ζήτησε επανεξέταση από τη FIFA», υποστήριξε μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ γραφείο. «Είδα το ματς, είμαι άνθρωπος που λατρεύει τα σπορ, ήμουν καλός αθλητής, καταλαβαίνω πολύ καλά τα αθλήματα… Δεν ήταν φάουλ, δεν ήταν καν παράβαση. Ήταν δύο τύποι που έτρεχαν με πλήρη ταχύτητα και έτυχε να πέσουν ο ένας πάνω στον άλλο», δήλωσε και δεν παρέλειψε να κατηγορήσει τον διαιτητή, τον οποίο χαρακτήρισε «ύποπτο», καλώντας τους ρεπόρτερ να ελέγξουν το παρελθόν του.

«Του έδωσε κόκκινη κάρτα. Δεν ήξερα τι σημαίνει αυτό, δεν πίστευα ότι σημαίνει πολλά. Μετά έμαθα ότι δεν μπορεί να παίξει τουλάχιστον σε ένα ματς», ανέφερε σε άλλο σημείο, δείχνοντας άγνοια των κανονισμών. «Είναι πολύ άδικο να τιμωρείς κάποιον για ένα παιχνίδι που δεν έχει παιχτεί», σχολίασε.

{https://x.com/RapidResponse47/status/2074138154995515606?s=20}