Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην «μάχη» των Ιβήρων.

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η φάση των «16» του Μουντιάλ 2026, με Ισπανία, Πορτογαλία, ΗΠΑ και Βέλγιο να διεκδικούν δύο εισιτήρια στην προημιτελική φάση.

Στις 22:00, η Πορτογαλία κοντράρεται με την Ισπανία, στην αναμέτρηση που τραβάει όλα τα βλέμματα. Μία αναμέτρηση που δεν υπάρχει καθαρό φαβορί. Η Ισπανία είχε εύκολο έργο στους «32» απέναντι στην Αυστρία, όπου επικράτησε άνετα με 3-0. Από την άλλη, η Πορτογαλία προκρίθηκε στους «16» έπειτα από μία τρομερή ανατροπή απέναντι στην Κροατία, σε έναν ματς με ένταση και συγκινήσεις μέχρι και το 12ο(!) λεπτό των καθυστερήσεων.

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Τα ξημερώματα της Τρίτης (03:00), η διοργανώτρια ΗΠΑ θέλει να συνεχίσει την τρομερή πορεία στο Μουντιάλ 2026, όμως καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο του Βελγίου. Το Βέλγιο, το οποίο δεν έχει πείσει με τις έως τώρα εμφανίσεις του στη διοργάνωση, πέρασε στους «16» πραγματοποιώντας μία αναπάντεχη ανατροπή κόντρα στη Σενεγάλη.

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Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

06/07 22:00 Πορτογαλία - Ισπανία ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

07/07 03:00 ΗΠΑ - Βέλγιο ΕΡΤ 1

Ο «δρόμος» για τον τελικό