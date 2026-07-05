Έκανε την ανακοίνωση λίγες ώρες πριν από την κρίσιμη αναμέτρηση της Πορτογαλίας με την Ισπανία.

Δήλωση που σαφώς και προκαλεί μεγάλη αίσθηση έκανε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, λίγες ώρες πριν από την κρίσιμη αναμέτρηση της Πορτογαλίας με την Ισπανία (6/7, 22:00) για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο 41χρονος σούπερ σταρ της Αλ Νασρ αποκάλυψε πως το Μουντιάλ που διεξάγεται σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά θα είναι το τελευταίο της τεράστιας καριέρας του, βάζοντας ουσιαστικά τέλος σε κάθε συζήτηση για συμμετοχή του σε προσεχή κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση.

{https://x.com/FabrizioRomano/status/2073840447361810484}

«Ναι, αυτό είναι το τελευταίο μου Μουντιάλ. Πάμε να το απολαύσουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο αρχηγός της εθνικής Πορτογαλίας.

Η δήλωση του CR7 έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή, καθώς η Πορτογαλία διεκδικεί την πρόκριση στα προημιτελικά, με τον Ρονάλντο να θέλει να ολοκληρώσει την τελευταία του παρουσία σε Παγκόσμιο Κύπελλο με μια ακόμη μεγάλη διάκριση.