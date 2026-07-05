Οι τρεις συνολικά ήττες της (από Μαυροβούνιο εντός, από Ρουμανία εκτός και από Πορτογαλία εντός) δεν δημιουργούν ευνοϊκό περιβάλλον στον ενιαίο όμιλο.

«Άστραψε και βρόντηξε» ο Βασίλης Σπανούλης, στη συνέντευξη Τύπου, μετά την ήττα της εθνικής από την Πορτογαλία, μέσα στη SUNEL Arena, η οποία ήταν γεμάτη, καθώς οι Έλληνες φίλαθλοι είχαν κάνει sold out στα εισιτήρια.

«Από το επόμενο "παράθυρο" θα είναι όλοι εδώ, η εικόνα μας ήταν άθλια, ντροπή,» δήλωσε ο Ομοσπονδιακός τεχνικός, που είδε τους Έλληνες διεθνείς να γνωρίζουν δύο διαδοχικές ήττες, καθώς στις 2 Ιουλίου η εθνική είχε ηττηθεί και στην Οραντέα από τη Ρουμανία.

Η εθνική ηττήθηκε με 71-56 από την Πορτογαλία το βράδυ της Κυριακής (5/7), στο πλαίσιο της 6ης και τελευταίας αγωνιστικής του 2ου ομίλου, τελευταίου αγώνα της «επίσημης αγαπημένης» στον 1ο προκριματικό γύρο του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2027.

Η πρόκριση στον επόμενο προκριματικό γύρο ήταν εξασφαλισμένη για την εθνική, αλλά καθώς μεταφέρονται τ' αποτελέσματα του πρώτου προκριματικού γύρου... οι τρεις συνολικά ήττες της (από Μαυροβούνιο εντός, από Ρουμανία εκτός και από Πορτογαλία εντός) δεν δημιουργούν ευνοϊκό περιβάλλον στον ενιαίο όμιλο που θα δημιουργηθεί με τις τρεις ομάδες του 1ου ομίλου και τις τρεις του 2ου ομίλου.

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Βασίλης Σπανούλης τόνισε στη συνέντευξη Τύπου: «Συγχαρητήρια στην Πορτογαλία. Για μας ήταν το χειρότερο "παράθυρο". Ίσως μείναμε στο μετάλλιο που πήραμε, δείξαμε πολύ κακή εικόνα. Μια ομάδα που δεν ήταν ωραία να τη βλέπει ο κόσμος. Σε μια χρυσή περίοδο για το μπάσκετ στην Ελλάδα, είναι άσχημο να απογοητεύουμε τον κόσμο. Όλοι έχουμε ευθύνη, δεν άξιζε ο κόσμος να δει αυτή την εικόνα. Είμαστε όμως περήφανοι και στη συνέχεια των προκριματικών θα είμαστε καλύτεροι».

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Για τους λόγους της κακής εικόνας είπε: «Μας λείπουν τουλάχιστον 9 παιδιά από την ομάδα που πήραν το μετάλλιο. Ήμασταν σε πολύ κακή αγωνιστική κατάσταση. Τα παιδιά δεν ήρθαν έτοιμα να ανταγωνιστούν σε ένα τέτοιο παράθυρο που όλοι παίζουν για τη ζωή τους. Να πω ευχαριστώ που ήρθαν να παίξουν για την Εθνική ομάδα; Παρουσιαστήκαμε όλοι μας κατώτεροι των περιστάσεων. Μιλάμε για μια άθλια εικόνα. Είναι ντροπή να βλέπει ο κόσμος αυτή την εικόνα, δεν μας αξίζει. Ήμασταν αλαζόνες, υπερόπτες, δεν φτιάξαμε την ομάδα που έπρεπε; Το να ακούμε καταστροφολογίες δεν το αξίζουν αυτά τα παιδιά, αλλά αναλαμβάνουμε την ευθύνη. Η ομάδα δεν ήταν έτοιμη να παίξει το μπάσκετ που θέλω».

Για τις κλήσεις και τις απουσίες στο παράθυρο: «Κάλεσα τους παίκτες που πιστεύω πως ήταν διαθέσιμοι. Είναι λάθος που δεν καλέστηκαν όλοι οι παίκτες σε αυτό το παράθυρο. Καλέσαμε αυτούς που πιστέψαμε ότι έπρεπε να καλέσουμε. Το εργοστάσιο της ελληνικής παραγωγής δεν είναι μεγάλο, είναι οφθαλμοφανές. Ο καθένας πρέπει να αναλαμβάνει την ευθύνη του. Δεν μπορώ να αναλαμβάνω πάντα όλες τις ευθύνες. Εγώ μαζί με τη διοίκηση αναλαμβάνουμε την ευθύνη που δεν ήρθαν όλοι οι παίκτες σε αυτό το παράθυρο. Κι εγώ θα μπορούσα να πω μετά το μετάλλιο δεν συνεχίζω, αλλά αγαπώ πολύ την Εθνική ομάδα. Δεν με νοιάζει η κριτική. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι από το επόμενο παράθυρο άπαντες θα είναι παρόντες».

Για το αν η πίεση θα λειτουργήσει ευνοϊκά για την ομάδα είπε: «Υπάρχει παίκτης στην Ουκρανία που έβαλε 60 πόντους σε δύο ματς κι εμείς βάλαμε 56 σήμερα. Κι εγώ διακοπές θέλω να πάω, αλλά πρέπει να είμαστε όλοι εδώ. Μετά να πάμε διακοπές. Ήρθε τόσος κόσμος να μας δει καλοκαιριάτικα. Πρέπει να είναι όλοι εδώ πέρα, σε κάθε παράθυρο. Όποιος είναι υγιής. Και τα παιδιά που ήρθαν εδώ πρέπει να παρουσιάζονται σε καλύτεροι κατάσταση. Αν έχουν μια ευκαιρία στη ζωή τους, πρέπει να το κάνουν. Όμως δεν το έκαναν. Η ευκαιρία ήταν εδώ... Και; Φταίει ο προπονητής μετά και οι ομάδες που δεν παίρνουν Έλληνες. Εγώ τον αγαπώ τον Έλληνα, θέλω να παίζουν Έλληνες, αλλά πρέπει να δουλεύουν και να εμφανίζονται σε καλή κατάσταση. Εγώ θα είμαι εκεί για τους παίκτες. Είναι δική μου η ευθύνη. Στο επόμενο παράθυρο θα είναι όλοι εδώ πέρα. Όταν λέω όλοι, εννοώ όλοι».

Για το αν υπήρχαν αρνήσεις παικτών να έρθουν τόνισε: «Δεν πήρα τηλέφωνο, αλλά επειδή θα τους πάρω τώρα, θα πρέπει να είναι όλοι εδώ πέρα. Δεν είπα ότι μπορούσε κάποιος να ήταν και δεν ήταν. Είπα ότι στο επόμενο παράθυρο πρέπει να είναι όλοι. Ήμασταν χαλαροί όλοι και φτιάξαμε μια ομάδα που δεν έπρεπε να φτιάξουμε».

Για το αν πρέπει να κάνουμε διαχωρισμό ανάμεσα στο ελληνικό μπάσκετ και το μπάσκετ στην Ελλάδα ανέφερε: «Πρέπει να δουλέψουμε, να βγάλουμε παίκτες. Δυστυχώς πρέπει να παίζουν οι ίδιοι για να έχουμε αποτελέσματα. Καλέσαμε τα παιδιά από το κολέγιο, τον Αβδάλα και τον Σαμοντούροβ, αλλά έπρεπε να δώσουν εξετάσεις στο κολέγιο. Είναι οφθαλμοφανές ότι πρέπει σαν χώρα, σαν ακαδημίες, να παράξουμε ταλέντα. Είναι χαμηλό το επίπεδο παικτών που βγάζουμε και πρέπει να κάνουμε κάτι. Απέδειξε κανείς μας ότι πρέπει να είναι στην Εθνική; Αυτό ήταν μαρτύριο... Να μην μπορείς να βάλεις παίκτες επειδή ήταν εξαντλημένοι. Μπορεί να αποτύχαμε, αλλά να είστε σίγουροι πως θα πετύχουμε. Πρέπει να αποδείξουν οι Έλληνες ότι αξίζουν να παίζουν. Είναι λάθος μας που δεν ήρθαν όλοι οι παίκτες σε αυτό το παράθυρο. Δυστυχώς ή ευτυχώς πρέπει να παίζουν συγκεκριμένοι παίκτες για να έχουμε συγκεκριμένο στόχο. Όταν παίζουν με καλύτερους παίκτες και πολλά παιδιά από αυτά τώρα στην ομάδα θα είναι καλύτεροι. Τώρα τους γεμίζουμε με ευθύνη που δεν είχαν πάρει ως τώρα. Από το επόμενο παράθυρο είναι χρέος μας, της διοίκησης και δικό μου, να είναι όλοι οι παίκτες εδώ πέρα, ώστε να πάμε στο Παγκόσμιο. Λάθη έγιναν, το θέμα είναι να τα διορθώνεις και να βελτιώνεσαι. Έγινε λάθος στον σχεδιασμό αυτού του παραθύρου, ξεκάθαρα. Δεν ήταν ωραία η εικόνα μας. Ήρθαν τόσα παιδάκια... Πρέπει να βοηθήσουμε όλοι μας και οι παίκτες να βοηθήσουν τους εαυτούς τους. Ο Αβδάλας και ο Σαμοντούροβ είναι μεγάλα ταλέντα, να δούμε τι θα γίνει και με τον Στογιάκοβιτς. Πάνω από όλα ευθύνομαι εγώ γι’ αυτό που παρουσιάσαμε, γιατί δεν ήταν σωστή η στελέχωση της ομάδας. Ο κόσμος πλήρωσε εισιτήρια και παρουσιάσαμε αυτή την εικόνα. Πολλές φορές από μια ήττα βλέπεις τα λάθη σου και μπορείς να βγεις καλύτερος. Κι εμείς θα βγούμε καλύτεροι».