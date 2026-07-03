Αφιερωμένη στον Ντιέγκο Ζότα η πρόκριση των Ιβήρων.

Η Πορτογαλία επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί και πανηγύρισε σπουδαία νίκη με 2-1 απέναντι στην Κροατία, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Η Κροατία άνοιξε το σκορ στο δεύτερο ημίχρονο, όταν στο 53′ ο Ιβάν Πέρισιτς, κατάφερε να βρεθεί ολομόναχος στην περιοχή και να κάνει το 0-1.

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Ισοφάρισε η Πορτογαλία

Οι Ίβηρες δημιούργησαν σημαντικές ευκαιρίες μπροστά από την εστία των Κροατών. Η πίεση απέδωσε καρπούς, με την Πορτογαλία να ανοίγει το σκορ και να αποκτά τον έλεγχο του αγώνα.

Ο διαιτητής έδωσε πέναλτι για τράβηγμα στον Βέιγκα, με παρέμβαση VAR και στο 67' ο Ρονάλντο ισοφαρίζει για την Πορτογαλία.

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Σφράγισε την νίκη ο Ράμος

Η ομάδα του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ συνέχισε να πιέζει, βάζοντας τελικά το νικητήριο γκολ που «σφράγισε» τη μεγάλη πρόκριση.

Ο Ράμος νίκησε τους πάντες στον αέρια και έφερε την ανατροπή αλλά και την πρόκριση στους Ίβηρες στο 90+4'!

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Ο Ρονάλντο αφιέρωσε τη νίκη της Πορτογαλίας στον Ζότα

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, οι Πορτογάλοι τίμησαν τη μνήμη του Ντιόγκο Ζότα, σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο εμφανίστηκε συγκινημένος, φορώντας τη φανέλα του Ζότα, ενώ «Ζότα, αυτή η νίκη είναι για σένα» φέρεται να ήταν το μήνυμα του Πορτογάλου, με μια συμβολική κίνηση.

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Επόμενη αντίπαλος η Ισπανία

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Πορτογαλία συνεχίζει την πορεία της στη διοργάνωση και πλέον στρέφει την προσοχή της στη φάση των «16», όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία σε ένα από τα μεγαλύτερα ντέρμπι του τουρνουά.

Η Κροατία αποχαιρετά τη διοργάνωση, έχοντας πραγματοποιήσει αξιόλογη προσπάθεια αλλά χωρίς να καταφέρει να κάνει την υπέρβαση απέναντι σε έναν δυνατό αντίπαλο.