Το μεγάλο νέφος ήταν και ο λόγος για τον οποίο δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα, πέρα από την ίδια την επιχείρηση κατάσβεσης.

Σε αυξημένη επιφυλακή έχουν τεθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες στη Λάρισα μετά τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε στη βιομηχανική εγκατάσταση της Καράτζη Α.Ε., στο 5ο χιλιόμετρο της Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας – Αθηνών, στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας του Δήμου Κιλελέρ.

Η πυρκαγιά προκάλεσε την ανάπτυξη μεγάλου και πυκνού νέφους καπνού, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί και η Περιφέρεια Θεσσαλίας για την παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με το onlarissa.

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Τι δείχνουν οι πρώτες μετρήσεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα πρώτα στοιχεία από τον πλησιέστερο σταθμό παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα στη Λάρισα, στην περιοχή της πρώην ΥΕΒ, επί της οδού Φαρσάλων.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, οι συγκεντρώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων PM10 εμφανίζουν τάση αποκλιμάκωσης, γεγονός που αποτελεί θετική ένδειξη σε σχέση με την ατμοσφαιρική επιβάρυνση που προκάλεσε το περιστατικό.

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Ωστόσο, οι έλεγχοι δεν σταματούν, καθώς οι υπηρεσίες παρακολουθούν τόσο την εξέλιξη της φωτιάς όσο και την ποιότητα του αέρα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν και σε ποιο βαθμό το νέφος επηρεάζει την ατμόσφαιρα στην περιοχή.

Φορητοί αναλυτές κοντά στο εργοστάσιο

Για την πληρέστερη εικόνα της κατάστασης, η Περιφέρεια Θεσσαλίας προγραμματίζει την ανάπτυξη φορητών αναλυτών πλησίον της βιομηχανικής εγκατάστασης.

Οι συσκευές θα καταγράφουν τις συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων κοντά στην εστία της πυρκαγιάς, ενώ τα δεδομένα θα αξιολογούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους συναρμόδιους φορείς.

Παράλληλα, η Περιφέρεια βρίσκεται σε συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα και τις υπόλοιπες εμπλεκόμενες Αρχές, ώστε να υπάρχει συνεχής εικόνα για την κατάσταση.

Ενεργοποιήθηκε το 112 – Τι συστήνεται στους πολίτες

Λόγω του πυκνού καπνού ενεργοποιήθηκε και ο Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης 112, με τους πολίτες να καλούνται να αποφεύγουν την έκθεση στο νέφος.

Όσο παραμένει στην περιοχή καπνός ή έντονη οσμή καύσης, οι Αρχές συστήνουν στους κατοίκους των περιοχών προς τις οποίες κινείται το νέφος:

να αποφεύγουν την άσκοπη παραμονή σε εξωτερικούς χώρους,

να διατηρούν κλειστά παράθυρα και πόρτες,

να περιορίζουν προσωρινά τη λειτουργία συστημάτων εξαερισμού ή κλιματισμού που εισάγουν εξωτερικό αέρα,

και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πυροσβεστικής, της Πολιτικής Προστασίας και του 112.

Η εικόνα της ατμόσφαιρας αναμένεται να αποσαφηνιστεί περαιτέρω με τις νέες μετρήσεις που θα πραγματοποιηθούν κοντά στη βιομηχανική εγκατάσταση.

Η φωτιά στο εργοστάσιο έγινε γρήγορα αντιληπτή από μεγάλη απόσταση, καθώς πυκνοί μαύροι καπνοί κάλυψαν τον ουρανό της Λάρισας, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση, με βασική προτεραιότητα τον περιορισμό της πυρκαγιάς αλλά και την προστασία των κατοίκων από πιθανή έκθεση στους ρύπους που ενδέχεται να προκαλεί η καύση υλικών στη βιομηχανική εγκατάσταση.

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