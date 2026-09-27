Συναγερμός στην Πυροσβεστική.

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής 27/9 στην περιοχή Περάνι στην Σαλαμίνα σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική, που κινητοποιήθηκε άμεσα για την κατάσβεση της. Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση, ενώ έχουν κινητοποιηθεί 12 οχήματα με 52 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και δυο ελικόπτερα.

Μάλιστα, ήχησε άμεσα το 112 για τους πολίτες που βρίσκονται στην Λεωφόρο Περιστερίου να μετακινηθούν προς το Αιάντειο.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2104195976202252569}

{https://x.com/112Greece/status/2104192664623005780}

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, περίπου στις 15:15. Σημειώνεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, ενώ για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.