Ο Πινγκ Πινγκ, έξι ετών, και η Φου Σουάνγκ, η οποία συμπληρώνει τα έξι της χρόνια τον επόμενο μήνα, αναχώρησαν από το διεθνές αεροδρόμιο Chengdu-Shuangliu, στη νοτιοδυτική Κίνα, στις 03:00 τοπική ώρα.

Δύο γιγάντια πάντα που έστειλε η Κίνα στις Ηνωμένες Πολιτείες έφτασαν σήμερα στην Ατλάντα της Τζόρτζια, σε μια κίνηση με έντονο συμβολισμό, λίγες ημέρες μετά τη σύνοδο κορυφής στην Ουάσιγκτον μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζινπίνγκ.

Η άφιξη των δύο ζώων αποτελεί μέρος συμφωνίας που είχε συναφθεί το 2025 και ανακοινώθηκε επίσημα την Πέμπτη από τον Κινέζο πρόεδρο, κατά την επίσκεψή του στην αμερικανική πρωτεύουσα για τη συνάντησή του με τον Αμερικανό ομόλογό του.

Τα γιγάντια πάντα αποτελούν ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα σύμβολα της Κίνας και εδώ και δεκαετίες έχουν συνδεθεί με την προσπάθεια του Πεκίνου να ενισχύσει τις σχέσεις του με άλλες χώρες. Η παραχώρησή τους γίνεται συνήθως μέσω μακροχρόνιων συμφωνιών δανεισμού και αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της λεγόμενης «διπλωματίας των πάντα».

Ταξίδι 16 ωρών από την Τσενγκντού

Ο Πινγκ Πινγκ, έξι ετών, και η Φου Σουάνγκ, η οποία συμπληρώνει τα έξι της χρόνια τον επόμενο μήνα, αναχώρησαν από το διεθνές αεροδρόμιο Chengdu-Shuangliu, στη νοτιοδυτική Κίνα, στις 03:00 τοπική ώρα.

Έπειτα από περίπου 16 ώρες πτήσης, το ζευγάρι έφτασε στην Ατλάντα λίγο πριν από τις 07:00 τοπική ώρα, δηλαδή περίπου στις 14:00 ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με το κινεζικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

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Η μεταφορά τους πραγματοποιήθηκε με Boeing 777 της FedEx, το οποίο συγκέντρωσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους χρήστες της πλατφόρμας FlightRadar24. Η πορεία του αεροσκάφους παρακολουθήθηκε στενά, ιδιαίτερα καθώς αυτό προσέγγιζε την Αλάσκα κατά τη διάρκεια του υπερατλαντικού ταξιδιού.

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Δέκα χρόνια στην Ατλάντα

Τα δύο πάντα θα παραμείνουν για τα επόμενα δέκα χρόνια στον ζωολογικό κήπο της Ατλάντας, όπου οι εγκαταστάσεις που προορίζονται για τη φιλοξενία τους ανακαινίστηκαν ειδικά ενόψει της άφιξής τους.

Παράλληλα, ο ζωολογικός κήπος δημιούργησε ειδική ομάδα που θα αναλάβει τη φροντίδα των δύο ζώων, ενώ έχει εξασφαλίσει και μακροπρόθεσμη, σταθερή προμήθεια μπαμπού, βασικού συστατικού της διατροφής τους.

Το μπαμπού θα προέρχεται από τοπικές καλλιέργειες στην περιοχή της Ατλάντας, το κλίμα της οποίας παρουσιάζει, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, ορισμένες ομοιότητες με εκείνο της Τσενγκντού, της περιοχής από την οποία προέρχονται τα δύο πάντα.

Ειδική προετοιμασία για το ταξίδι

Πριν από την αναχώρηση των ζώων, η Βάση Έρευνας για την Εκτροφή των Γιγάντιων Πάντα της Τσενγκντού πραγματοποίησε ειδική αποχαιρετιστήρια τελετή.

Ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε και κατά τη διάρκεια της πτήσης. Σύμφωνα με τους Global Times, έμπειροι Αμερικανοί φροντιστές ταξίδεψαν μαζί με τα δύο πάντα, ώστε να παρακολουθούν την κατάστασή τους καθ' όλη τη διάρκεια του πολύωρου ταξιδιού.

Η άφιξη των δύο ζώων στην Ατλάντα δεν αποτελεί μόνο μια σημαντική εξέλιξη για τον ζωολογικό κήπο και τα προγράμματα προστασίας του είδους. Έρχεται παράλληλα σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις Ουάσιγκτον και Πεκίνου βρίσκονται στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής, προσδίδοντας στη μεταφορά τους έναν ιδιαίτερο συμβολισμό.

Με την παραμονή τους στις ΗΠΑ για την επόμενη δεκαετία, ο Πινγκ Πινγκ και η Φου Σουάνγκ αναμένεται να αποτελέσουν πόλο έλξης για χιλιάδες επισκέπτες, αλλά και ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η Κίνα αξιοποιεί τα γιγάντια πάντα στις διεθνείς της σχέσεις.