«Το περιστατικό έχει περιοριστεί».

Συναγερμός έχει σημάνει στη Βρετανία, όπου οι Αρχές κήρυξαν κατάσταση σοβαρού περιστατικού κοντά σε αμερικανική αεροπορική βάση, προχωρώντας σε συλλήψεις και εκκενώσεις κατοικιών. Αρκετοί άνδρες συνελήφθησαν στην περιοχή γύρω από το Whelford, κοντά στη βάση RAF Fairford στο Gloucestershire.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι συλληφθέντες τέθηκαν υπό κράτηση ως ύποπτοι για αδικήματα που εμπίπτουν στη νομοθεσία περί εκρηκτικών (Explosives Act).

Στο Whelford σύμφωνα με το Skynews έχει αναπτυχθεί ειδική ομάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών του βρετανικού στρατού, η οποία εξετάζει σειρά οχημάτων. Παράλληλα, ένοπλοι αστυνομικοί έχουν δημιουργήσει περίμετρο ασφαλείας κοντά στο χωριό, ενώ στην περιοχή έχει αναπτυχθεί μεγάλη δύναμη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένης ειδικής ομάδας αντιμετώπισης περιστατικών σε επικίνδυνες περιοχές.

Οι Αρχές προχωρούν επίσης στην απομάκρυνση κατοίκων από τα σπίτια τους. Σύμφωνα με την αστυνομία του Gloucestershire, οι κάτοικοι μεταφέρονται σε κοντινό κέντρο αναψυχής.

«Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η εκκένωση αρκετών κατοικιών στην περιοχή του Whelford, μετά την κήρυξη κατάστασης σοβαρού περιστατικού. Η κινητοποίηση ακολούθησε τη σύλληψη αρκετών ανδρών ως υπόπτων για αδικήματα που εμπίπτουν στη νομοθεσία περί εκρηκτικών.

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Η ειδική ομάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών του Στρατού εξετάζει αυτή την ώρα έναν αριθμό οχημάτων. Οι κάτοικοι της περιοχής απομακρύνονται και μεταφέρονται σε κοντινό κέντρο αναψυχής. Έχει δημιουργηθεί περίμετρος ασφαλείας, ωστόσο θα θέλαμε να καθησυχάσουμε τον κόσμο, καθώς εκτιμούμε ότι το περιστατικό έχει περιοριστεί και βρίσκεται υπό έλεγχο.

Συνεργαζόμαστε στενά με τους αρμόδιους φορείς και εφαρμόζουμε τα σχέδια αντιμετώπισης που έχουμε ήδη προετοιμάσει και εξασκήσει» αναφέρει η ανακοίνωση.