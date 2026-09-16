Πρόκειται για την πρώτη μέτρηση πάνω από το 3% από τον Μάρτιο.

Νέα επιτάχυνση κατέγραψε ο πληθωρισμός στη Βρετανία τον Αύγουστο, καθώς η απότομη άνοδος των τιμών της ενέργειας και κυρίως των καυσίμων επιβάρυνε εκ νέου το κόστος ζωής, λίγο πριν από την απόφαση νομισματικής πολιτικής της Τράπεζας της Αγγλίας.

Σύμφωνα με τη βρετανική στατιστική υπηρεσία (ONS), ο ετήσιος πληθωρισμός αυξήθηκε στο 3,1% από 2,9% τον Ιούλιο, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων.

Πρόκειται για την πρώτη μέτρηση πάνω από το 3% από τον Μάρτιο.

Αύξηση στις τιμές των καυσίμων

Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν οι τιμές των καυσίμων κίνησης, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 23% σε ετήσια βάση. Η μέση τιμή της βενζίνης ενισχύθηκε κατά 9,1 πένες ανά λίτρο μεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου, φθάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα από τον Νοέμβριο του 2022, ενώ η τιμή του ντίζελ αυξήθηκε κατά 14,2 πένες ανά λίτρο.

Οι ανατιμήσεις αποδίδονται στη διατήρηση του αργού πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, εν μέσω της ενεργειακής αναταραχής που έχει προκαλέσει ο πόλεμος με το Ιράν. Η Βρετανία, ως καθαρός εισαγωγέας ενέργειας, είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη στις διεθνείς ενεργειακές κρίσεις. Τον Αύγουστο, οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και άλλων οικιακών καυσίμων αυξήθηκαν κατά 6% σε ετήσια βάση.

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Στις αγορές, οι αποδόσεις των βρετανικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων, ενώ η στερλίνα παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη έναντι δολαρίου και ευρώ.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην Τράπεζα της Αγγλίας, η οποία ανακοινώνει την Πέμπτη την απόφασή της για τα επιτόκια. Οι αγορές αποτιμούν πιθανότητα άνω του 80% να διατηρηθεί το βασικό επιτόκιο στο 3,75%, αν και οι προσδοκίες για πιθανή αύξηση τον Νοέμβριο έχουν ενισχυθεί.