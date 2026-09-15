Το σχέδιο του ΥΠΑΙΘΑ για την άμεση κάλυψη των κενών στα σχολεία βασίζεται σε μια εμβόλιμη Α2 φάση αναπληρωτών που θα «μπαλώσει» τις τρύπες της Α για να εξορθολογιστεί η διαδικασία που θα οδηγήσει στην Β φάση.

Νέα κινητικότητα αναμένεται το επόμενο διάστημα για την κάλυψη των κενών στα σχολεία, καθώς το υπουργείο Παιδείας προχωρά σε έναν διπλό σχεδιασμό προσλήψεων αναπληρωτών. Πριν από τη μεγάλη Β΄ φάση που είναι δρομολογημένη για τα τέλη Σεπτεμβρίου και στην οποία αναμένονται περίπου 6.500 προσλήψεις, θα προηγηθεί εμβόλιμα η Α2 φάση, με στόχο να καλυφθούν άμεσα θέσεις που άνοιξαν ξανά μετά την Α΄ φάση προσλήψεων. Η εξέλιξη αυτή αφορά πολλές σχολικές μονάδες που εξακολουθούν να λειτουργούν με κενά, παρά τις προσλήψεις που πραγματοποιήθηκαν στην αρχή της σχολικής χρονιάς.

Τι είναι η Α2 φάση προσλήψεων αναπληρωτών

Η Α2 φάση δεν αποτελεί μια νέα, γενικευμένη καταγραφή όλων των λειτουργικών κενών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα σχολεία. Ο βασικός της στόχος είναι να αντιμετωπιστούν κενά που δημιουργήθηκαν από θέσεις οι οποίες είχαν ήδη δοθεί στην Α΄ φάση, αλλά τελικά δεν καλύφθηκαν. Πρόκειται κυρίως για περιπτώσεις αναπληρωτών που δεν ανέλαβαν υπηρεσία, με αποτέλεσμα μια θέση που είχε θεωρητικά καλυφθεί να παραμείνει στην πράξη κενή. Με την Α2 φάση το υπουργείο επιχειρεί να περιορίσει αυτό το φαινόμενο, καλύπτοντας όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τις συγκεκριμένες θέσεις, χωρίς να χρειαστεί να περιμένουν οι σχολικές μονάδες μέχρι τη Β΄ φάση.

Πηγές του ΥΠΑΙΘΑ σημειώνουν στο Dnews ότι η μη αναλήψεις υπηρεσίας αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε χρόνο η διαδικασία στελέχωσης των σχολείων.Ένας αναπληρωτής μπορεί να αποφασίσει εκ των υστέρων να μην αναλάβει μια θέση για διάφορους λόγους. Έτσι, ενώ μια σχολική μονάδα μπορεί να εμφανίζεται αρχικά ως στελεχωμένη, λίγες ημέρες αργότερα μπορεί να βρεθεί και πάλι αντιμέτωπη με το ίδιο κενό. Ακριβώς αυτές τις περιπτώσεις έρχεται να αντιμετωπίσει η Α2 φάση.

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Μετά την Α2 η σκυτάλη στις περίπου 6.500 προσλήψεις αναπληρωτών

Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν τα κενά στην Ειδική Αγωγή και την Παράλληλη Στήριξη, όπου η έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού έχει άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των μαθητών. Η Α2 φάση αναμένεται, επομένως, να λειτουργήσει ως ένα ενδιάμεσο «μπάλωμα» των κενών που άφησαν οι μη αναλήψεις της Α΄ φάσης, ενώ η μεγάλη Β΄ φάση των περίπου 6.500 προσλήψεων θα αποτελέσει το επόμενο σημαντικό βήμα για την κάλυψη των ευρύτερων αναγκών.

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