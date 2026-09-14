Οι ελληνικές αρχές ζήτησαν την άρση ασυλίας του Νίκου Παπανδρέου.

Ελληνικό αίτημα για άρση της ασυλίας του Νίκου Παπανδρέου ανακοίνωσε από το βήμα της Ευρωβουλής η Ρομπέρτα Μέτσολα, που παρέπεμψε το θέμα στην αρμόδια επιτροπή.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, η πρόεδρος της Ευρωβουλής ανακοίνωσε το αίτημα που δέχθηκε από τις ελληνικές αρχές και συμπλήρωσε πως η υπόθεση παραπέμπεται στην επιτροπή Νομικών Υποθέσεων.

«Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές απηύθυναν αίτημα προς εμένα προκειμένου να αρθεί η κοινοβουλευτική ασυλία του Νίκου Παπανδρέου και οι αρμόδιες ισπανικές αρχές για την άρση της ασυλίας του Αλβίσε Περές. Τα αιτήματα παραπέμπονται στην επιτροπή Νομικών Υποθέσεων», είπε η Ρομπέρτα Μέτσολα, χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις για τα αιτήματα άρσης ασυλίας.

Η ανακοίνωση της Ρομπέρτα Μέτσολα για τον Νίκο Παπανδρέου

Η υπόθεση σύμφωνα με πληροφορίες αφορά καταγγελία πρώην συνεργάτιδας του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος κάποια στιγμή διέκοψε τη συνεργασία τους.

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Μετά την ανακοίνωση του αιτήματος άρσης της ασυλίας του, ο Νίκος Παπανδρέου σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται να ανέφερε πως πρόκειται για μια αντιδικία που συνεχίζεται επί χρόνια, έπειτα από τη λήξη μιας επαγγελματικής συνεργασίας.

Εξάλλου, εξέφρασε εμπιστοσύνη στους θεσμούς και δηλώνει ότι θα αντιμετωπίσει τη διαδικασία με πλήρη διαφάνεια, θέτοντας «όλα τα πραγματικά στοιχεία στη διάθεση των αρμόδιων οργάνων». Τέλος, φέρεται να ανέφερε ότι καλωσορίζει τη διαδικασία, εκφράζοντας την πλήρη εμπιστοσύνη του στο αποτέλεσμά της, ενώ δεν θα προβεί σε περαιτέρω σχόλια σε αυτό το στάδιο, καθώς πρόκειται πλέον για ζήτημα που τελεί υπό νόμιμη εξέταση.

Η πρώτη επίσημη αντίδραση του Νίκου Παπανδρέου

Ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του Νίκου Παπανδρέου κάνει λόγο για «τυπική διαδικασία εξέτασης αιτήματος», η οποία έχει ως αντικείμενο «μια συνήθη εργατική διαφορά».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει κινήσει την τυπική διαδικασία εξέτασης αιτήματος που έχει ως αντικείμενο μια συνήθη εργατική διαφορά. Ο Νίκος Παπανδρέου καλωσορίζει τη διαδικασία αυτή, και εκφράζει την πλήρη εμπιστοσύνη του στο αποτέλεσμά της. Καθώς το ζήτημα τελεί υπό νόμιμη εξέταση, δεν θα ήταν ορθό να προβεί σε περαιτέρω σχόλια σε αυτό το στάδιο».