Ο Ανδρέας Γεωργίου μίλησε για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, τη Μάρω Κοντού και τον Νίκο Γαλανό.

Ένας διαφορετικός ρόλος είχε προταθεί στον Γιώργο Μαζωνάκη, από τον Ανδρέας Γεωργίου, καθώς είχαν προχωρήσει σε συζητήσεις ώστε ο ερμηνευτής να κάνει μία γκεστ εμφάνιση στη νέα σειρά του ΣΚΑΙ «Αντώνιος και Κλεοπάτρα».

Ο Ανδρέας Γεωργίου, το απόγευμα της Δευτέρας 14 Σεπτέμβρη, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Studio στις 3», όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Ο ηθοποιός και σεναριογράφος κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφέρθηκε στην επαγγελματική και προσωπική του ζωή, μίλησε για τη συνεργασία του με τη Μάρω Κοντού και τον Νίκο Γαλανό, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στην πρόσφατη, αιφνίδια απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Συζητούσαμε με τον Γιώργο Μαζωνάκη να κάνει γκεστ εμφάνιση στο Αντώνιος και Κλεοπάτρα»

Μιλώντας αρχικά για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο Ανδρέας Γεωργίου αποκάλυψε ότι είχαν πραγματοποιηθεί οι πρώτες συζητήσεις προκειμένου ο ερμηνευτής να κάνει μία γκεστ εμφάνιση στη νέα σειρά «Αντώνιος και Κλεοπάτρα».

«Είναι λογικό γιατί πάντα τα τραγούδια και οι καλλιτέχνες μας συνδέουν με μία συγκεκριμένη εποχή, αναμνήσεις, κάποιες σημαντικές σχέσεις, απώλειες. Εγώ, ας πούμε τον Γιώργο τον έχω συνδέσει με όλα μου τα παιδικά, εφηβικά χρόνια», ανέφερε αρχικά ο Ανδρέας Γεωργίου.

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Μιλώντας για την επικοινωνία τους με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο ηθοποιός τόνισε: «Τελευταία είχαμε μία επαγγελματική επαφή. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι από την πρώτη στιγμή ένιωσα οικειότητα και αυτό το χαρακτηριστικό χιούμορ που είχε. Σαν να είχε ανάγκη την οικειότητα. Αισθάνομαι λίγο άσχημα για να το πω τώρα, αλλά συζητούσαμε με τον Γιώργο για να κάνει μία γκεστ εμφάνιση στο ‘Αντώνιος και Κλεοπάτρα’. Ως ρόλος. Μας έφερε σε επαφή η Άλκηστις Μαραγκουδάκη και είχαμε μιλήσει, οπότε για εμάς ήταν πολύ σοκαριστικό. Το ήθελε!».

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Η συνεργασία με τη Μάρω Κοντού και τον Νίκο Γαλανό

Στη συνέχεια, ο Ανδρέας Γεωργίου αναφέρθηκε στη συνεργασία του με την Μάρω Κοντού και τον Νίκο Γαλανό, δύο ηθοποιούς που έφυγαν πρόσφατα από τη ζωή και άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στη σειρά «Η γη της Ελιάς».

Με αφορμή την συζήτηση ο ίδιος αναφέρθηκε στη γνωριμία και στη συνεργασία με τους ηθοποιούς: «Αυτοί οι άνθρωποι μας άφησαν ‘περιουσία’. Αισθάνομαι ότι από διάφορες ιστορίες, νιώθω ότι έζησα άλλες δεκαετίες μαζί τους. Η Μάρω μοιραζόταν παλιές ιστορίες. Και εγώ ρωτούσα. Δεν θα ήθελα να μοιραστώ κάτι. Ξέρω ότι η Μάρω τα κράταγε πολύ προσωπικά αυτά και το απέδειξε… Τους τελευταίους μήνες δεν είχε μοιραστεί τίποτα. Όπως και ο κύριος Γαλανός. Και οι δυο τους ήθελαν να φύγουν με αξιοπρέπεια και αυτό οφείλω να το τηρήσω γιατί ήταν επιθυμία τους».

Κλείνοντας, μίλησε για τη Μάρω Κοντού και τη συνεργασία τους στη «Γη της Ελιάς», αποκαλύπτοντας: «Ήταν εύκολο να πείσω τη Μάρω για τη σειρά, γιατί και η ίδια μου είχε πει ότι δεν δέχτηκε ποτέ καμία πρόταση για σειρά, ενώ ήθελε πάρα πολύ. Στις σειρές μας πάντα παίζουν ηθοποιοί από όλες τις ηλικίες. Συγκεκριμένα με τη Μάρω, πιστεύω ότι ήταν ο πιο νέος άνθρωπος που έχω δουλέψει ποτέ. Δεν υπάρχει… Ήξερε τα πάντα, τα λόγια των συναδέλφων της, τα πάντα».

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