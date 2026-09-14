Το μεσημέρι της Δευτέρας έπεσε η αυλαία για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Η συγκινητική δήλωση του Νίκου Οικονομόπουλου.

Πλήθος κόσμου, θαυμαστές, φίλοι και συνάδελφοι του Γιώργου Μαζωνάκη, βρέθηκαν σήμερα, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια, προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον αγαπημένο καλλιτέχνη.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που βρέθηκαν στο σημείο και ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο οποίος μέσα από τις δηλώσεις του στις τηλεοπτικές κάμερες, προχώρησε σε μία προσωπική αποκάλυψη.

Όπως είπε ο γνωστός ερμηνευτής, το τελευταίο χρονικό διάστημα ο Γιώργος Μαζωνάκης τον καλούσε συχνά στο τηλέφωνο, ωστόσο λόγω φόρτου εργασίας του ίδιου δεν κατάφεραν να μιλήσουν. Ο Νίκος Οικονομόπουλος, εμφανώς συγκινημένος ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Ο Γιώργος ήταν πολύ αγαπητός σε όλο τον κόσμο και σε εμάς, τους συναδέλφους του. Του ευχόμαστε καλό ταξίδι, καλό παράδεισο και να είναι κοντά στον Χριστό μας. Ένα αγνό, καλό παιδί. Το τελευταίο διάστημα, πριν 1,5 μήνα, με έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο και επειδή ήμουν σε συναυλίες και δεν μπορούσα να είμαι στην Αθήνα, έχω στεναχωρηθεί γιατί δεν κατάλαβα τι ήθελε να μου πει. Και γι’ αυτό, έχω λίγο ενοχές μέσα μου. Παρ’ όλα αυτά, πιστεύω πως ο Γιώργος είναι κάπου καλά!».

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Υπενθυμίζεται, ότι ο Νίκος Οικονομόπουλος, λίγη ώρα μετά τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, προχώρησε σε μία ξεχωριστή ανακοίνωση μέσω της οποίας ενημέρωσε το κοινό του για την ακύρωση της προγραμματισμένης του συναυλίας, λόγω του αιφνίδιου θανάτου του συναδέλφου του.