Με μία ανάμνηση από το παρελθόν αποχαιρέτησε ο Πέτρος Πολυχρονίδης τον Γιώργο Μαζωνάκη. Η άγνωστη ιστορία από τα παιδικά τους χρόνια και το συγκινητικό «αντίο».

Το μεσημέρι της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου έπεσε η αυλαία για τον Γιώργο Μαζωνάκη, με πλήθος κόσμου να συγκεντρώνεται στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Νίκαια για το τελευταίο χειροκρότημα.

Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, με τον καλλιτεχνικό κόσμο, τους θαυμαστές και, φυσικά, την οικογένεια του εκλιπόντος καλλιτέχνη να δίνουν το «παρών» αποχαιρετώντας τον δικό τους άνθρωπο.

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης, θέλησε να γράψει το δικό του «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη, και μέσω μίας ξεχωριστής ανάρτησης, μοιράστηκε αναμνήσεις και εικόνες που κρατάει από τα παιδικά τους χρόνια.

«Ο Γιώργος δεν έγινε μετά καλλιτέχνης. Γεννήθηκε»

Ο γνωστός παρουσιαστής, αποκάλυψε ότι για μερικά χρόνια υπήρξαν γείτονες στη Νίκαια, καθώς έμεναν στην ίδια πολυκατοικία και ως παιδιά μοιράζονταν τα απογεύματά τους στις αυλές των σπιτιών.

«Για εμάς ήταν απλά ο Γιώργος από τον 4ο όροφο. Μέχρι τα 15 του, μεγαλώσαμε κάτω από τα ίδια κεραμίδια στην ίδια αυλή στη Νίκαια και όταν πρωτοξεκίνησε την καριέρα του, πολύ πριν γίνει αυτός ο κοσμαγάπητος καλλιτέχνης, ήμασταν τόσο περήφανοι φίλοι και γείτονες που ακολουθούσαμε με ενθουσιασμό τα πρώτα του βήματα στις πίστες.

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Έχω δεκάδες όμορφες αναμνήσεις από αυτά τα παιδικά χρόνια (πριν τη δόξα) με τον Γιώργο, τη Βάσω και κυρίως τη Μαρία που μεγαλώσαμε μαζί, εκεί στην Μ. Μπότσαρη, αλλά θέλω να μοιραστώ μόνο τούτη.

Καλοκαίρι 1984. Ο 12χρονος Γιώργος και οι φίλοι του στην πολυκατοικία φτιάχνουν με τα χέρια τους ένα κουκλοθέατρο. Το απόγευμα ο Μαζωνάκης με μια χάρτινη ντουντούκα σαν ντελάλης, καλεί στην αυλή τα υπόλοιπα παιδιά της γειτονιάς να δούμε την παράσταση που ετοίμασαν αλλά ζητά να φέρουμε 2 δραχμές ο καθένας.

Ο εξάχρονος εαυτός μου ρώτα από αφέλεια γιατί θα πρέπει να δώσουμε λεφτά αφού δεν κατανοώ ακόμα την έννοια των συναλλαγών και ο Γιώργος μου απαντά αφοπλιστικά...

‘Εδώ θα κάνουμε τέχνη Πετράκο. Αυτό οι μεγάλοι το πληρώνουν’.

Δεν κατάλαβα τίποτα τότε. Αργότερα συνειδητοποίησα το αυτονόητο. Ο Γιώργος δεν έγινε μετά καλλιτέχνης. Γεννήθηκε.

Αντίο...».

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