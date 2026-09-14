Ο αγιασμός βρισκόταν μέσα στο προσωπικό τσαντάκι του Γιώργου Μαζωνάκη, μαζί με το ρολόι και το άρωμά του.

Μια άγνωστη μέχρι σήμερα λεπτομέρεια για τα προσωπικά αντικείμενα που είχε μαζί του ο Γιώργος Μαζωνάκης την ημέρα που βρέθηκε στο ιατρείο στο Κολωνάκι αποκάλυψε ο Πέτρος Κουσουλός στον .

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ο γνωστός καλλιτέχνης είχε μαζί του ένα μικρό τσαντάκι, στο οποίο, μεταξύ άλλων, υπήρχαν το ρολόι του, το άρωμά του, αλλά και ένα μικρό μπουκαλάκι με αγιασμό. Η συγκεκριμένη λεπτομέρεια έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μιλήσει πολλές φορές δημόσια για την πίστη του στον Θεό και τη βαθιά σχέση του με την Ορθοδοξία. Για τον τραγουδιστή η σχέση του με τον Θεό ήταν ένα κομμάτι της καθημερινότητάς του, μια πηγή δύναμης και παρηγοριάς στις δύσκολες στιγμές.

Η παρουσία του αγιασμού ανάμεσα στα προσωπικά του αντικείμενα αποτελεί, σύμφωνα με την αποκάλυψη του δημοσιογράφου, ακόμη ένα στοιχείο που καταδεικνύει πόσο σημαντική ήταν η πίστη στη ζωή του καλλιτέχνη που σε λίγη ώρα θα οδηγηθεί στην τελευταία του κατοικία στο Γ Νεκροταφείο σε ηλικία μόλις 54 ετών.

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