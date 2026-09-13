Τι αναφέρουν αυτόπτες μάρτυρες που βρίσκονταν εκεί.

Μια τραγωδία εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην παραλία Κλήμα της Αίγινας, όπου μια γυναίκα κατέρρευσε ενώ βρισκόταν με οικεία της πρόσωπα στην παραλία και, παρά την προσπάθεια των παρευρισκόμενων να την κρατήσουν στη ζωή, τελικά κατέληξε.

Σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων που βρίσκονταν στο σημείο, χρειάστηκε να περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να φτάσει ασθενοφόρο, την ώρα που λουόμενοι είχαν ήδη ξεκινήσει προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η ΚΑΡΠΑ συνεχίστηκε για περίπου 50 λεπτά, ενώ οι παρευρισκόμενοι καλούσαν παράλληλα τις αρμόδιες υπηρεσίες ζητώντας άμεση βοήθεια.

Το βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα καταγράφει τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν την κατάρρευση της γυναίκας. Λουόμενοι έσπευσαν να βοηθήσουν και ξεκίνησαν ΚΑΡΠΑ, επιχειρώντας να διατηρήσουν τη γυναίκα στη ζωή μέχρι να φτάσει εξειδικευμένη βοήθεια.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dle5czs7x7l5?integrationId=40599y14juihe6ly}

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Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, έγιναν επανειλημμένες τηλεφωνικές κλήσεις προς το Κέντρο Υγείας, την Αστυνομία και το Λιμενικό, προκειμένου να κινητοποιηθεί γιατρός και ασθενοφόρο.

Ένας από τους αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψε τις προσπάθειες που έγιναν από την πρώτη στιγμή, λέγοντας πως όταν αντιλήφθηκε ότι κάτι σοβαρό είχε συμβεί, επικοινώνησε με το Κέντρο Υγείας. Όπως υποστήριξε, η απάντηση που έλαβε ήταν ότι δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο και πως θα εξεταζόταν τι μπορούσε να γίνει.

Οι προσπάθειες, πάντως, των πολιτών συνεχίστηκαν χωρίς διακοπή.

Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, το ασθενοφόρο έφτασε στην παραλία περίπου 50 έως 55 λεπτά μετά την έναρξη της προσπάθειας ανάνηψης. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, οι λουόμενοι συνέχιζαν να κάνουν ΚΑΡΠΑ, προσπαθώντας απεγνωσμένα να κρατήσουν τη γυναίκα στη ζωή.

Ωστόσο, όταν έφτασε η βοήθεια, ήταν πλέον αργά και η γυναίκα είχε καταλήξει.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί και η μαρτυρία σύμφωνα με την οποία ζητήθηκε από τους παρευρισκόμενους να μεταφέρουν οι ίδιοι τη γυναίκα στο Κέντρο Υγείας. Το συγκεκριμένο στοιχείο, όπως και συνολικά οι συνθήκες υπό τις οποίες καθυστέρησε η διακομιδή, αναμένεται να διερευνηθούν.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dle6tej78t5l?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τι αναφέρεται για το Κέντρο Υγείας

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το Κέντρο Υγείας της Αίγινας βρίσκεται σε απόσταση περίπου 25 λεπτών από την παραλία Κλήμα, γεγονός που εντείνει τα ερωτήματα για τον χρόνο που απαιτήθηκε μέχρι να φτάσει βοήθεια στο σημείο.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ενημέρωση που μεταδόθηκε από την εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», η οποία επικαλέστηκε άτυπη ενημέρωση από τη 2η Υγειονομική Περιφέρεια, το ζήτημα δεν φέρεται να αφορούσε έλλειψη οδηγού. Η αναφορά ήταν ότι στο Κέντρο Υγείας δεν υπήρχε δεύτερος γιατρός, ώστε ένας γιατρός να μπορέσει να συνοδεύσει το ασθενοφόρο και παράλληλα να παραμείνει άλλος γιατρός στο Κέντρο Υγείας.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με μαρτυρία, λίγα λεπτά πριν από την άφιξη του ασθενοφόρου είχε φτάσει στο σημείο το Λιμενικό, συνοδευόμενο από γιατρό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dle6xv3a82tl?integrationId=40599y14juihe6ly}