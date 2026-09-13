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Τι εντόπισαν οι Αρχές.

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α. 67χρονος και 39χρονος για διακίνηση κοκαΐνης στο κέντρο της Αθήνας το πρωί της περασμένης Τετάρτης 9/9.

Ειδικότερα, ανωτέρω αστυνομικοί στο πλαίσιο της περιπολίας τους στο κέντρο της Αθήνας έκριναν ύποπτη την κίνηση των δύο κατηγορούμενων και τους κάλεσαν σε έλεγχο, στο πλαίσιο του οποίου εντοπίστηκαν στην κατοχή τους -101- γραμμ. κοκαΐνης.

Σε περαιτέρω έλεγχο της οικίας του 67χρονου, από κοινού με αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα /Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν:

πιστόλι με φυσίγγιο στη θαλάμη,

γεμιστήρα,

-38- γραμμ. κοκαΐνης,

μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης,

το χρηματικό ποσό των -2.500- ευρώ και

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.