Τι αναφέρει ο ίδιος σε ανάρτησή του.

Τη δική του θέση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και τη δημόσια συζήτηση που έχει ακολουθήσει καταθέτει ο Βασίλης Κωστέτσος, με μια ιδιαίτερα φορτισμένη ανάρτηση στα social media.

Ο γνωστός σχεδιαστής στρέφει τα πυρά του εναντίον όσων, όπως υποστηρίζει, αντί να επικεντρωθούν στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγε από τη ζωή ο τραγουδιστής, επιλέγουν να ασχολούνται με την προσωπική του ζωή και τις εξαρτήσεις του.

Ο Βασίλης Κωστέτσος περιγράφει με δραματικό τρόπο τις τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζωνάκη, υποστηρίζοντας ότι ένας άνθρωπος «πέθανε ξαφνικά μόνος του τρομαγμένος στην αντίληψη του τέλους του», ενώ αναφέρεται και στη φράση «σβήνω», που, όπως γράφει, φέρεται να ψέλλισε ο τραγουδιστής.

Στην ανάρτησή του κάνει λόγο για «ασύστολα λάθη κάποιων κομπογιαννιτών», υποστηρίζοντας ότι το ενδιαφέρον ορισμένων επικεντρώθηκε περισσότερο στη διαχείριση της εικόνας και στην αποφυγή ευθυνών παρά στην ουσία της υπόθεσης.

Αναλυτικά:

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«Πέθανε ένας άνθρωπος ξαφνικά μόνος του τρομαγμένος στην αντίληψη του τέλους του ψελλίζοντας «σβήνω». και αντί να εστιάσουν κάποια ανώνυμοι και επώνυμοι το «έγκλημα» και το πόσο άδοξα πέθανε από τα ασύστολα «λάθη» κάποιων κομπογιαννιτών που το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν πώς θα σώσουν την εικόνα και το τομάρι τους!

Ασχολούνται αναπαράγούν και κρίνουν την προσωπική ζωή και εξάρτηση ουσιών του ανθρώπου αυτού! Όχι κύριοι δεν τον έστειλαν στον άλλο κόσμο οι εξαρτήσεις και ο τρόπος ζωής του!

Τον έστειλαν ακριβώς το αντίθετο! Η ανάγκη του να καθαρίσει από τις εξαρτήσεις του! Αλλά δυστυχώς τον πρόδωσε το μηχάνημα αλλά ο «άνθρωπος» που του υποσχέθηκε «σωτηρία».