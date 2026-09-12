Τα φαινόμενα θα έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και ένταση στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τη Θράκη και το Β-ΒΔ Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν ΒΔ έως ΒΑ με βασική ένταση 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα σημειώσει βαθμιαία πτώση.

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από σήμερα Σάββατο με την ηλιοφάνεια να δίνει τη θέση της σε ισχυρές βροχές και καταιγίδες (σε ορισμένες περιοχές της χώρας), ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Το κλίμα θα δυσχαιράνει ακόμη περισσότερο η επανεμφάνιση της αφρικανικής σκόνης, η οποία θα πλήξει αρκετές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τον Δημήτρη Ζιακόπουλο, την Κυριακή (13/9), οι συνθήκες θα είναι ευνοϊκές για την εκδήλωση αξιόλογης έντασης βροχών και τοπικών καταιγίδων στις δυτικές, κεντρικές και βόρειες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα θα έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και ένταση στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τη Θράκη και το Β-ΒΔ Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν ΒΔ έως ΒΑ με βασική ένταση 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα σημειώσει βαθμιαία πτώση.

Τη Δευτέρα (14/9), στην κεντροανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Β. Αιγαίο προβλέπονται βροχές και καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές, αλλά σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Την υπόλοιπη χώρα προβλέπονται τοπικές νεφώσεις με σύντομες βροχές στην Α. Θεσσαλία, την Α. Στερεά- Εύβοια και την Α. Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα.

Πιο αναλυτικά, σήμερα Σάββατο, σε ολόκληρη τη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις. Προοδευτικά οι νεφώσεις σε πολλές περιοχές θα αυξηθούν δίνοντας βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη Μακεδονία και σε τμήματα της Ηπείρου, ενώ από το απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν στη Θεσσαλίας και σε τμήματα της Στερεάς Ελλάδας. Το βράδυ θα επηρεαστούν τμήματα της Θράκης. Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά σκόνης από την Αφρική με αποτέλεσμα οι συγκεντρώσεις σκόνης να είναι σχετικά αυξημένες. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στη Δυτική Ελλάδα.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 13 έως 30-31 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 14 έως 32-34 και τοπικά 35 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 15 έως 35-37, στην Ήπειρο από 16 έως 31-32 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα από 16 έως 34-36 βαθμούς, στα Επτάνησα από 18 έως 31-32 βαθμούς, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 18 έως 31-33, ενώ στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θα φτάσουν στους 35-36 βαθμούς Κελσίου.

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Οι άνεμοι τόσο στο Αιγαίο όσο και στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί με εντάσεις 4-5 μποφόρ, ενώ στο Νότιο Αιγαίο και στον Κορινθιακό θα επικρατήσει δυτικό ρεύμα με ίδιες εντάσεις.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες θα πυκνώσουν, δίνοντας παροδικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ όμως το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους με εντάσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, πυκνότερες από τις μεσημεριανές ώρες, με μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρ, ενώ στα δυτικά τμήματα του νομού θα πνέουν δυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 24 έως 34-35 βαθμούς Κελσίου.