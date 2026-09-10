Μας τα «γυρίζει» ο καιρός από το Σάββατο – Η πρόγνωση Κολυδά για βροχές, καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας.

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από το προσεχές Σάββατο, καθώς το παρατεταμένο καλοκαιρινό σκηνικό των τελευταίων ημερών δίνει σταδιακά τη θέση του σε πιο φθινοπωρινές συνθήκες. Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά, η μεταβολή αναμένεται να ξεκινήσει από τα βόρεια και βορειοδυτικά της χώρας, με βροχές και καταιγίδες να κάνουν την εμφάνισή τους από το απόγευμα του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου. Η αλλαγή αναμένεται να γίνει περισσότερο αισθητή κατά τη διάρκεια του διημέρου Κυριακής και Δευτέρας, 13 και 14 Σεπτεμβρίου, όταν τα φαινόμενα θα επεκταθούν στο Ιόνιο και σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές

Το σκηνικό θα είναι αρκετά διαφορετικό από αυτό των προηγούμενων ημερών, όταν οι υψηλές θερμοκρασίες και η απουσία αξιόλογων βροχών παρέπεμπαν περισσότερο σε καλοκαίρι παρά σε Σεπτέμβριο. Η μεταβολή θα ξεκινήσει σταδιακά και θα επηρεάσει αρχικά τη βόρεια Ελλάδα, ενώ στη συνέχεια αναμένεται να κινηθεί προς το Ιόνιο και την ηπειρωτική χώρα. Παράλληλα με την αλλαγή του καιρού, αναμένεται και σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας. Από την Κυριακή ο υδράργυρος αναμένεται να κινηθεί πιο κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, περιορίζοντας αισθητά το καλοκαιρινό σκηνικό που επικράτησε το προηγούμενο διάστημα.

Έτσι, από το Σάββατο και κυρίως μέσα στο διήμερο Κυριακής και Δευτέρας, οι βροχές, οι καταιγίδες και η πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται να αλλάξουν αισθητά την εικόνα του καιρού στη χώρα. Όπως τονίζει ο κ. Κολυδάς «Από την Κυριακή αναμένεται να επιστρέψει κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, χωρίς προς το παρόν να διαφαίνεται νέα σημαντική άνοδος κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας. Με άλλα λόγια, δεν μιλάμε ακόμη για οριστική είσοδο στο φθινόπωρο, αλλά για την πρώτη πιο οργανωμένη μεταβολή του Σεπτεμβρίου, που θα περιορίσει το παρατεταμένο καλοκαιρινό σκηνικό των τελευταίων ημερών»

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΔΥΟ ΕΠΟΧΕΣ – ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ

Ένας χαρακτηριστικός και "ξεχασμένος" για κάποιους , χάρτης επιφανείας με τα βαρομετρικά χαμηλά και τα μέτωπα που τα συνοδεύουν, αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο τη σημερινή εικόνα του καιρού στην Ευρώπη.

Μια εκτεταμένη ζώνη διαταραχών, από τη βορειοανατολική Ευρώπη έως τη βορειοδυτική Αφρική, χωρίζει ουσιαστικά την ήπειρο σε δύο διαφορετικές εποχές. Στη δυτική και τη βόρεια Ευρώπη ο καιρός έχει ήδη έντονα φθινοπωρινά χαρακτηριστικά, με χαμηλότερες θερμοκρασίες, βροχές και περάσματα μετώπων. Αντίθετα, στην ανατολική και τη νότια Ευρώπη —και στην Ελλάδα— εξακολουθούν να επικρατούν συνθήκες που θυμίζουν περισσότερο καλοκαίρι.

Η εικόνα αυτή, ωστόσο, φαίνεται ότι θα αρχίσει να αλλάζει και στη χώρα μας. Υπάρχουν ενδείξεις ότι από το απόγευμα του Σαββάτου 12 Σεπτεμβρίου, αρχικά στη βόρεια και βορειοδυτική Ελλάδα, θα κάνουν την εμφάνισή τους βροχές και καταιγίδες. Το διήμερο Κυριακής και Δευτέρας, 13 και 14 Σεπτεμβρίου, τα φαινόμενα αναμένεται να επεκταθούν στο Ιόνιο και σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, όπου κατά τόπους ενδέχεται να παρουσιάσουν αξιόλογη ένταση.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα ακολουθήσει καθοδική πορεία. Από την Κυριακή αναμένεται να επιστρέψει κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, χωρίς προς το παρόν να διαφαίνεται νέα σημαντική άνοδος κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας. Με άλλα λόγια, δεν μιλάμε ακόμη για οριστική είσοδο στο φθινόπωρο, αλλά για την πρώτη πιο οργανωμένη μεταβολή του Σεπτεμβρίου, που θα περιορίσει το παρατεταμένο καλοκαιρινό σκηνικό των τελευταίων ημερών.

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