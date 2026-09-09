Αλλαγή του καιρού αναμένεται τις επόμενες ημέρες με πτώση της θερμοκρασίας, βροχές και καταιγίδες.

«Συμφωνία» μετεωρολόγων υπάρχει για την αλλαγή του καιρού τις επόμενες ημέρες. Κλέαρχος Μαρουσάκης, Όλγα Παπαβγούλη και Δημήτρης Παπαϊωάννου τονίζουν ότι η κακοκαιρία θα ξεκινήσει το Σάββατο από τα βορειοδυτικά ενώ από την Κυριακή θα επεκταθεί και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Μάλιστα, από την επικείμενη κακοκαιρία αναμένεται να επηρεαστεί και η Αττική. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν τοπικές μπόρες την Κυριακή μετά το μεσημέρι ενώ από την επόμενη εβδομάδα το λεκανοπέδιο θα δεχτεί πιο «οργανωμένα» τις πρώτες φθινοπωρινές βροχές.

«Παρελθόν το καλοκαίρι»

Όπως είπε η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβγούλη από το Σάββατο θα υπάρχει επιδείνωση του καιρού σε Ιόνιο, Ήπειρο και «οριακά» στη βόρεια Ελλάδα όπου ενδεχομένως, οι συγκεκριμένες περιοχές επηρεαστούν από κάποιες καταιγίδες. Παράλληλα, θα υπάρχει και πτώση της θερμοκρασίας στα βορειοδυτικά.

Η Κυριακή αποτελεί την μέρα «μεταίχμιο». Η χώρα θα χωριστεί στα δύο. Θα έχουμε βροχές και καταιγίδες όπου θα επηρεάσουν την δυτική Ελλάδα, την βόρεια και και την κεντρική Ελλάδα. Οι καταιγίδες αυτές θα είναι έντονες ενώ θα υπάρξει γενικευμένη πτώση της θερμοκρασίας. Παράλληλα, πρόσθεσε πως ενδεχομένως υπάρξουν κάποιες βροχές και στην Αττική την Δευτέρα.

Την Δευτέρα το καλοκαίρι θα αποτελέσει παρελθόν. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση καθώς σε καμία περιοχή της χώρας ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Κλείνοντας τόνισε πως ο Σεπτέμβρης δείχνει πως θα είναι αρκετά βροχερός μήνας.

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Πότε ξεκινούν οι βροχές

Σύμφωνα με το μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη, ένα σύστημα βροχοβόρο θα φέρει βροχές και θα αρχίσει να ασκεί επίδραση, αυτό το πρώτο φθινοπωρινού τύπου κύμα.

Οι βροχές θα ξεκινήσουν μέσα στο Σάββατο, κυρίως στα δυτικά - βορειοδυτικά τμήματα ενώ δεν αποκλείεται να έχουμε και καταιγίδες. Αυτό το κύμα κακοκαιρίας, μπορεί να δώσει ακόμα και βροχές και καταιγίδες που τοπικά μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα.

Την Κυριακή, τα φαινόμενα αυτά θα αρχίσουν να επεκτείνονται στο σύνολο της δυτικής, κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Επομένως θα ξεκινήσουν οι βροχές και οι καταιγίδες, η θερμοκρασία κοντά στους 36 βαθμούς, θα αρχίσει να υποχωρεί.

Η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με έντονα άστατες καιρικές συνθήκες, με έντονα άστατο φθινοπωρινό σκηνικό, στο σύνολο της χώρας μας. Αυτό το βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο θα μας απασχολήσει, όλη την εβδομάδα, θα δώσει μεγάλα ύψη βροχής. Υπάρχει κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια και πρέπει να δείξουμε προσοχή στους κεραυνούς και στις χαλαζοπτώσεις.

Είναι το πρώτο φθινοπωρινό κύμα κακοκαιρίας, το οποίο μας έρχεται στα μέσα του μήνα, και θα δώσει έντονα άστατες καιρικές συνθήκες καθ'όλη τη διάρκεια της ερχόμενης εβδομάδας. Ο υδράργυρος θα πέφτει.

Προσοχή τις επόμενες ημέρες γιατί κρύβουν εκπλήξεις, σε ότι αφορά τα καιρικά φαινόμενα, δηλαδή τις βροχές και τις καταιγίδες.

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«Θα επηρεαστεί και η Αττική»

Για την αλλαγή του καιρού μίλησε και ο μετεωρολόγος του Action24, Δημήτρης Παπαϊωάννου. Συγκεκριμένα τόνισε και αυτός με την σειρά του ότι από την Κυριακή αναμένεται ραγδαία μεταβολή του καιρού. Από την φθινοπωρινή αλλαγή του καιρού αναμένεται να επηρεαστεί και η Αττική. Όπως ανέφερε «την Κυριακή αναμένονται κάποιες μπόρες από το μεσημέρι κυρίως στα βόρεια του νομού ωστόσο, την επόμενη εβδομάδα θα επηρεαστεί περισσότερο η Αττική».

Από την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει πτώση της θερμοκρασίας και βροχές και σε πολλές περιοχές της χώρας.

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