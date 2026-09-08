Η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος άνοιξαν την αυλαία του ανανεωμένου «Στούντιο 4».

Το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου, η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος άνοιξαν την αυλαία της εκπομπής «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, προσθέτοντας τον δικό τους χαρακτήρα.

Οι δύο παρουσιαστές, παρουσίασαν τον ανανεωμένο πλατό της εκπομπής και υποδέχθηκαν τους συνεργάτες τους, αλλά και τους τηλεθεατές τους στη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Σήμερα, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, το νέο τηλεοπτικό δίδυμο θέλησε να κάνει έναν σύντομο απολογισμό της χθεσινής πρεμιέρας.

Συγκεκριμένα, στην έναρξη της εκπομπής, ο Χρήστος Φερεντίνος απευθύνθηκε στη συνάδελφό του προκειμένου να ενημερωθεί σχετικά με τα σχόλια και την κριτική που πιθανά είχαν λάβει μέχρι εκείνη την ώρα:

«Τι έγινε; Τι άκουσες για τη χθεσινή εκπομπή; Τι σχόλια έχουμε; Καλά, κακά;»

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Από την πλευρά της, η Κατερίνα Καραβάτου, αποκάλυψε ότι υπήρχε ιδιαίτερη ποικιλία στα σχόλια, γεγονός που την καθησυχάζει, καθώς η προσπάθειά τους δεν πέρασε απαρατήρητη:

«Ποικίλα, ποικίλα! Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον! Αλλά, ξέρεις τι μου έκανε περισσότερη εντύπωση; Ότι υπάρχουν πάρα πολλά σχόλια. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό! Σκέψου να είχε περάσει αδιάφορο;»

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Ο Χρήστος Φερεντίνος μάλιστα, θέλησε να μοιραστεί με τη συνάδελφό του και τους τηλεθεατές την κριτική που έλαβα από τον πατέρα του, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Σούπερ σχόλιο. Ήρθε από τον κυρ Κώστα, από τα Γιάννενα. Τον πατέρα μου. Πήρε τηλέφωνο και είπε: ‘πολύ ωραία εκπομπή Χρηστάρα’. Το λέω με χαρά και είναι σημαντικό γιατί ο κυρ Κώστας κοιμάται πάντα 15:00 με 17:00».