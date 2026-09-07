Οι προγνωστικοί χάρτες που παρουσιάζει ο Σάκης Αρναούτογλου.

Ενδιαφέρουσα μεταβολή του καιρού αναμένεται περίπου από τα μέσα Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, αφού μετά τα 34άρια, έρχονται βροχές.

«Ο Σεπτέμβρης αλλάζει πρόσωπο», αναφέρει σε ανάρτηση, ενώ βίντεο που δημοσίευσε στο YouTube με προγνωστικούς χάρτες αποτυπώνουν την ενδιαφέρουσα, όπως τη χαρακτηρίζει, μεταβολή του καιρού, από τα δυτικά, κυρίως προς τις 13-14 Σεπτεμβρίου.

Μέχρι και την Παρασκευή ο καιρός «μένει σχετικά ήσυχος στην Ελλάδα» με λίγα και τοπικά φαινόμενα, αρκετή ηλιοφάνεια και το μελτέμι να επιμένει κυρίως στο Αιγαίο, αναφέρει ο Σάκης Αρναούτογλου, ενώ η θερμοκρασία θα ανέβει σταδιακά, φτάνοντας την Παρασκευή και το Σάββατο κατά τόπους στους 33-34 βαθμούς Κελσίου.

Από τις 13-14 Σεπτεμβρίου έρχονται βροχές, αρχικά στα δυτικά και τις ημέρες που θα ακολουθήσουν θα επηρεάσουν όλη την ηπειρωτική Ελλάδα, αλλά και σταδιακά τα νησιά του Αιγαίου.

Εξάλλου, μετά το Σάββατο η θερμοκρασία θα υποχωρήσει σταδιακά και στις 16 Σεπτεμβρίου θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου στα πεδινά της ηπειρωτικής Ελλάδας.

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Το νέο βίντεο του Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=IqbktzDLZ7Q}