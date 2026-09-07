Μετά τις αντιδράσεις για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη.

Το υπουργείο Πολιτισμού επεσήμανε ότι δεν έχει αρμοδιότητα στον χώρο όπου θα διεξαχθεί η συναυλία του Αντώνη Ρέμου, στη Θεσσαλονίκη, μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν.

Στις 12 Σεπτεμβρίου ο Αντώνης Ρέμος θα δώσει συναυλία για τα 30 χρόνια του στον χώρο του τραγουδιού και οι προετοιμασίες προκάλεσαν αντιδράσεις, καθώς η σκηνή έχει τοποθετηθεί γύρω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Νέα Παραλία.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, από το υπουργείο Πολιτισμού επεσήμαναν ότι:

«Το υπουργείο Πολιτισμού δεν έχει καμία απολύτως αρμοδιότητα στον χώρο όπου πρόκειται να διεξαχθεί η συναυλία. Είναι εκτός αρχαιολογικού χώρου, εκτός ιστορικού τόπου και δεν γειτνιάζει με κηρυγμένο μνημείο».

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Συναυλία Αντώνη Ρέμου: Η αντίδραση του δήμου Θεσσαλονίκης και η απάντηση της εταιρείας παραγωγής

Μετά τα σχόλια στα social media, ο δήμος Θεσσαλονίκης ζήτησε να «επανεξεταστεί άμεσα» το στήσιμο της σκηνής, ώστε το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου να «παραμείνει ελεύθερο, διακριτό και να αναδεικνύεται με τον τρόπο που του αρμόζει», σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Προστασίας Κοινόχρηστων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας, Γιώργο Δημαρέλο.

Ειδικότερα, σε ανάρτηση που έκανε την Κυριακή, ανέφερε:

«Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη ανοιχτή και εξωστρεφής, που θέλει να φιλοξενεί μεγάλες διοργανώσεις και γεγονότα που δίνουν χαρά στους πολίτες και προβάλλουν την πόλη διεθνώς.

Η μεγάλη δωρεάν συναυλία της 12ης Σεπτεμβρίου αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία προβολής της Θεσσαλονίκης και των εμβληματικών τοπόσημών της.

Μόλις διαπιστώθηκε η εικόνα που δημιουργούσε η αρχική τεχνική διαμόρφωση του χώρου γύρω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ζητήσαμε να επανεξεταστεί άμεσα το στήσιμο της σκηνής, ώστε το μνημείο να παραμείνει ελεύθερο, διακριτό και να αναδεικνύεται με τον τρόπο που του αρμόζει.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί με τη νέα διαμόρφωση και φιλοδοξούμε να αποτελέσει μια μεγάλη γιορτή για τη Θεσσαλονίκη, προβάλλοντας τη σύγχρονη, δυναμική και εξωστρεφή εικόνα της πόλης, μαζί με την ιστορία και τα σύμβολά της. Αυτή είναι η Θεσσαλονίκη που θέλουμε να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο».

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαδημοτικής Συνεργασίας, Βασίλης Γάκης, τόνισε ότι στόχος είναι η παραγωγή «να προβάλει τη Θεσσαλονίκη σε όλο τον κόσμο μέσα από τη δύναμη της εικόνας, με απόλυτο πάντα σεβασμό στη διαφύλαξη ενός κορυφαίου τοποσήμου της πόλης, όπως είναι το άγαλμα του Μ. Αλεξάνδρου».

Από την εταιρεία παραγωγής, διαβεβαίωσαν ότι σε ό,τι αφορά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου «έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του», ενώ έχει «σχεδιαστεί η ανάδειξή του» με «ειδικό φωτισμό, σύγχρονη τεχνολογία και οπτικά συστήματα διεθνών προδιαγραφών».